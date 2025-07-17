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Lamine Yamal responde a la polémica sobre su fiesta de cumpleaños: “Cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida”

El jugador del Barcelona ha renovado por el club hasta el año 2031 y ha quedado dejar claro lo que piensa del revuelo mediático de su cumpleaños

Lamine Yamal mostró detalles de su fiesta de cumpleaños
Lamine Yamal en su fiesta de cumpleaños. (Instagram @lamineyamal)
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La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no deja de protagonizar titulares. El joven jugador del Barça, que acaba de celebrar sus 18 años y estrena etapa como dorsal 10 tras su última renovación, quiso festejar su mayoría de edad por todo lo alto, rodeado de algunos familiares pero de una legión de amigos y rostros conocidos.

Lo que en principio iba a ser una noche especial para rematar un año de éxitos personales y profesionales, acabó en una polémica inesperada que se hace más grande según se van conociendo nuevos datos de lo que pasó tanto dentro como fuera del mundo deportivo.

Todo se desató cuando se supo que en la fiesta de cumpleaños hubo personas de talla baja contratadas para el entretenimiento. Muchos usuarios en redes sociales y colectivos han criticado esta elección por considerar que este tipo de espectáculos reproducen estereotipos y pueden resultar ofensivos o estar fuera de lugar en pleno 2025, especialmente tratándose de figuras públicas que marcan tendencia y opinión. Algunos presentes y miembros de asociaciones han dejado claro que les parece un paso atrás en la imagen que se quiere dar desde los clubes y los nuevos referentes del deporte.

Lamine Yamal mostró detalles de su fiesta de cumpleaños
Fuente: Instagram

Lamine Yamal, lejos de quitar hierro al asunto, ha alimentado el tema difundiendo él mismo imágenes del evento en sus redes. No solo no se ha escondido, sino que ha preferido compartir cómo fue la celebración con naturalidad, mostrando desde cómo sopló las velas hasta los detalles de la fiesta. Esta actitud ha provocado nuevas reacciones, con comentarios enfrentados: hay quien celebra que Lamine viva abiertamente sus momentos especiales y quien cree que su actitud refleja falta de sensibilidad o de conciencia sobre los debates sociales que generan ciertos tipos de entretenimiento.

En ese sentido, tras su renovación ha querido dejar claro que “cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida” y que no le importa lo más mínimo lo que se está diciendo de él. “La crítica y el elogio, si no vienen de mi familia, me son indiferentes”.

Frente a las críticas y lo que se ha generado en redes sociales, Lamine Yamal ha salido al paso defendiendo su vida privada. Su mensaje es claro: tiene derecho a disfrutar de sus logros y a celebrar con quienes le rodean, y para él la fiesta era simplemente un momento especial en el que quería reunir a los suyos. Ha recordado que tras el futbolista y la figura pública, sigue estando un joven de 18 años con ganas de pasarlo bien en su cumpleaños como cualquier chico de su edad.

Nuevo contrato con el Barça

Todo esto ha coincidido, además, con su renovación con el Barça hasta 2031 y la ilusión de lucir el dorsal 10, que le permite soñar en voz alta con hacer historia en el club. A pesar de la polémica, su objetivo sigue siendo el mismo: crecer como jugador, centrarse en el fútbol y disfrutar de las oportunidades que se le van presentando. Está convencido de que su futuro está en el Barça y ha dejado claro que, a pesar de las presiones externas y la exposición mediática, la prioridad para él es trabajar y aprovechar cada momento en el equipo de su vida.

Lamine Yamal posa con su nueva camiseta del Barcelona tras firmar una extensión de contrato, el miércoles 16 de julio de 2025. (AP Foto/Joan Monfort)
Lamine Yamal posa con su nueva camiseta del Barcelona tras firmar una extensión de contrato, el miércoles 16 de julio de 2025. (AP Foto/Joan Monfort)

Mientras tanto, la fiesta y sus consecuencias siguen generando debate. Hay quien insiste en que estas polémicas deben servir para reflexionar sobre el tipo de entretenimiento que se elige en celebraciones privadas y el impacto de los gestos públicos de los deportistas más destacados. Otros piden pasar página y recordar que, al final, no hay que perder de vista la juventud y la espontaneidad de quienes hoy ocupan el foco mediático.

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