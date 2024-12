K-pop España: TWICE se une a estrella internacional en “Strategy” y rompe iTunes

TWICE en el videoclip “Strategy (feat. Megan Thee Stallion)”. (Captura de pantalla)

TWICE lanzó mini álbum, titulado “Strategy”, el pasado 6 de diciembre. Este nuevo trabajo incluye una colaboración destacada con la reconocida artista internacional Megan Thee Stallion, marcando la primera vez en más de nueve años de carrera que el grupo colabora con una estrella extranjera.

El sencillo principal, que comparte el nombre del álbum, ha captado la atención de los seguidores del K-pop y ya ha alcanzado el primer lugar en la lista de lo más escuchado en iTunes España en este género. La expectativa por el lanzamiento fue alta, y los fanáticos finalmente han podido disfrutar de esta colaboración.

El videoclip completo de “Strategy” ya está disponible, permitiendo a los seguidores disfrutar de la colaboración entre TWICE y Megan Thee Stallion. Esta unión representa un hito en la carrera del grupo, que ha mantenido una trayectoria constante en la industria musical desde su debut.

Aquí un listado de las 10 canciones más destacadas hoy

Aunque TWICE está arrasando esta semana con la colaboración de su nuevo sencillo musical, hay otras canciones de K-pop que están siendo bien recibidas por los fans españoles, por lo que a continuación están las más oídas.

1.- Strategy (feat. Megan Thee Stallion) - TWICE

2.- Winter Ahead - V & Park Hyo Shin

3.- Moonlit Floor (Kiss Me) - LISA

4.- Gangnam Style - PSY

5.- On The Ground - ROSÉ

6.- Dynamite - BTS

7.- Running Wild - Jin

8.- Another Level - Jin

9.- Butter - BTS

10.- Queencard - (G)I-DLE

Exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

FOTO DE ARCHIVO. J-Hope actúa en Times Square durante el primer evento de Año Nuevo sin restricciones desde la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. 31 de diciembre de 2022. (REUTERS/Jeenah Moon)

Cómo surgió el K-pop

El K-pop, abreviatura de "Korean Pop", tuvo sus inicios en la década de 1990 con la formación de bandas icónicas como Seo Taiji and Boys, que revolucionaron la música coreana al incorporar influencias del pop occidental, el rap y el rock. Con el tiempo, las grandes empresas de entretenimiento como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment comenzaron a formar y promover grupos de idols, estableciendo un modelo de entrenamiento intenso que incluía canto, baile y actuación.

Este proceso resultó en la creación de bandas como H.O.T., S.E.S. y Shinhwa, que se convirtieron en fenómenos nacionales y abrieron el camino para la internacionalización del género. A principios del 2000, el K-pop comenzó a ganar atención en Asia y otras partes del mundo, impulsado por la accesibilidad de internet y la globalización de la cultura pop.

Actualmente, el K-pop es una industria multimillonaria con una influencia cultural significativa en todo el mundo. Grupos como BTS, BLACKPINK y EXO han alcanzado fama internacional, dominando las listas de éxitos, colaborando con artistas de todo el mundo. Además de su música pegajosa y complicadas coreografías, el K-pop es conocido por su gran producción visual y el fuerte vínculo que las bandas establecen con sus seguidores mediante redes sociales. Este fenómeno ha contribuido a la expansión de la ola coreana (“Hallyu”), impactando hasta en la moda, el cine y la televisión a nivel internacional.