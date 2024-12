El Gobierno y el PP terminan sin acuerdo la reunión para pactar un reparto de los menores migrantes

El Gobierno, Partido Popular, Canarias y Ceuta no han llegado a un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería y se remiten a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. Así lo ha informado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, en declaraciones a los medios a la salida de la reunión sobre migración (Europa Press).

El Gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo con el Partido Popular, Canarias y Ceuta respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, tras la reunión mantenida este jueves en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. Allí acudieron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Juventud e Ingancia, Sira Rego, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas, además del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

Este último ha criticado al Gobierno por seguir empeñándose en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, visto por el partido de la oposición como una forma de “imponer” a las comunidades autónomas un reparto de los menores extranjeros no acompañados. Tellado ha señalado el colapso de Canarias y Ceuta, territorios a los que habría que brindar “un mayor apoyo”.

No obstante, ha sido el mismo presidente de Ceuta el que, a la salida, ha señalado la necesidad de modificar el artículo 35, algo a lo que el PP lleva meses negándose. “Creemos que es necesario asumir que el fenómeno de la migración afectante a los menores es un asunto que concierne a toda España”, ha defendido Vivas. Esta modificación obligaría a todas las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes en caso de que hubiera una especial sobrecarga tanto en su territorio como en Canarias, en un año especialmente crítico respecto a la llegada de embarcaciones.

Algunas de las propuestas de los populares ya están en marcha

En contra de la propuesta del Gobierno, el Partido Popular firmó un documento en septiembre en el que realizaba una serie de propuestas en política migratoria, como que el Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) opere en Canarias para vigilar la migración. “Si hay países de nuestro entorno comunitario que son capaces de frenar la inmigración ilegal, España también podría hacerlo. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que el Gobierno no tiene ese ánimo”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), a su llegada a una reunión en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

Por su parte, Sira Rego ha asegurado que, entre los documentos con propuestas presentados por el Partido Popular, hay alguno que “plantea una serie de elementos en los que ya hemos ido trabajando”, como el mencionado despliegue del Frontex o el reparto de los menores con otros países de Europa, si bien estos puntos aún no están del todo asentados.

Presiones desde la ultraderecha

“La agenda del Partido Popular está condicionadísima por las políticas ultra de Vox”, ha lamentado la ministra. Este miércoles, el partido dirigido por Santiago Abascal anunció que suspendía la negociación de presupuestos autonómicos tras conocerse que el Partido Popular y el Gobierno habían retomado los contactos para abordar las cuestiones de política migratoria. “Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez”, aseguraba Ignacio Garriga, el secretario general del partido.

Por su parte, el socialista Víctor Ángel Torres, también presente en la reunión, ha asegurado que desde el Gobierno seguirán buscando una solución de la manera “más urgente posible”. El ministro ha señalado que el PP no ha planteado durante la reunión el artículo 35, sino “otros mecanismos”. Nosotros no renunciamos a que el artículo 35 pueda salir, hay que hacer un trabajo de ver si el Partido Popular cambia de opinión, parece que va a ser que no, pero no nos vamos a rendir”.