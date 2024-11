Aldama defiende que él solo quería “hacer negocio”: “El corrupto no soy yo, el corrupto es el político”

El presidente del Zamaro CF, Víctor de Aldama (Isaac Buj - Europa Press)

En una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, el empresario Víctor de Aldama ha asegurado que no ha sobornado a nadie, pero sí ha reconocido ser “culpable de haber pagado a un funcionario”. “Yo al final soy un empresario, el corrupto no soy yo, el corrupto es el político”.

“Lo he hecho mal por no haberlo denunciado, pero yo, al final, manejo una serie de gente. Quería hacer un negocio para que me fuera mejor la vida”, ha continuado en sus declaraciones.

Ha denunciado que se le ha tachado de “mentiroso, del Pequeño Nicolás, y no sé que más tengo que demostrar”. Para su defensa ha explicado que “se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas más que suficiente”.“Queda más que contrastado que lo que dije en la declaración es cierto”, agrega.

Preguntado sobre si teme por su propia seguridad, ha respondido que no tiene ningún tipo de protección: “Me siento indefenso. Quiero entender que, en este momento, yo creo que cualquier cosa que me pudiese pasar a mí o a mi familia va a apuntar al presidente del Gobierno. No me va a pasar nada”.

Begoña Gómez y Delcy Rodríguez

Sobre Begoña Gómez ha declarado que “ha estado con ella en varias ocasiones”, pero que nunca ha pisado Moncloa. “En una reunión, en el hotel donde nos alojábamos, una noche, estuvimos Javi Hidalgo, otras dos personas y yo, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez que mandó a los escoltas a la habitación. En ese momento, no se estaba hablando de nada en concreto. Estábamos, como se suele decir, de tertulia”, cuenta.

En la entrevista también ha hablado de la llegada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al aeropuerto Barajas en el que ha asegurado que él era, “por decirlo de alguna manera, el avalista de ese viaje”. Asegura que había sido invitada un mesa antes y que no entiende porque, “dos horas antes de que aterrice” le llamó Koldo García para que el avión diera la vuelta: “Yo no tenía ninguna autoridad”.

“Ábalos estuvo coordinando conmigo el viaje de la vicepresidenta”, y según Aldama, “Ábalos era todo en el Gobierno”. “El objetivo del viaje era reunirse con el presidente y con otra serie de ministros”, agrega.

En el momento que llegó al aeropuerto según su relato fue el único que subió al avión con Ábalos: “En el interior del avión hubo conversaciones y se le garantizó que no iba a ser detenida. Antes de bajar a la pista, se dio instrucciones al comisario del aeropuerto y, del avión a la terminal 1, a una sala VIP se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva”. Sin embargo, ha negado que llegaran “40 maletas”.

“Debe presentar las pruebas de inmediato”

Desde el propio PSOE han instado al empresario a que presente “las pruebas que asegura poseer sobre las gravísimas acusaciones que realizó en su declaración ante el juez”. “Delincuentes confesos están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado, gracias a Alberto Núñez Feijóo. Es intolerable. El daño reputacional para nuestra organización no puede ampliarse con la dilación en la presentación, o no, de estas pruebas”, añaden,

“Víctor de Aldama debe probar de inmediato lo dicho, que además provocó su salida inmediata de la cárcel y poder dormir en su casa esa noche”, ya que “se pasea ahora por medios de comunicación diciendo “no sé qué más tengo que demostrar” y defendiendo al Sr. Mariano Rajoy”, sobre sus declaraciones en esta entrevista.

Por ello, denuncian que “la utilización política por parte del Partido Popular, y la extrema derecha, de la declaración de Víctor de Aldama, sin exigirle una prueba, urge a aclarar cuanto antes las palabras del investigado y confeso”.

