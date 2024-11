La respuesta de Ancelotti a la crítica de Mina Bonino por el cambio de Fede Valverde

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se sienta en el banquillo antes del encuentro de la Liga de Campeones ante Borussia Dortmund en el estadio Santiago Bernabéu, el martes 22 de octubre de 2024. (Manu Fernández / AP)

Carlo Ancelotti es el centro de la diana en las críticas de los aficionados madridistas. A través de redes sociales, socios, abonados y fans del conjunto blanco expresan su oposición a las ideas tácticas del técnico italiano, a quien le reclaman efectividad en las sustituciones de los futbolistas y que muestre más intensidad en la banda del estadio Santiago Bernabéu. No obstante, la segunda demanda parece que no se producirá porque Ancelotti no es el tipo de entrenador que exterioriza demasiado su gama de sentimientos.

Las opiniones negativas no solo están siendo expresadas por los aficionados, sino también por personas que pertenecen al entorno del Real Madrid. Una de estas personas es Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, que mostró su malestar en X (antes Twitter) cuando su marido fue sustituido antes de comenzar la segunda parte del partido contra el AC Milan, en el descanso. “Tengo que cerrar esto (su cuenta de X) porque me llevan presa”. La joven argentina respondió a un usuario, explicando que “donde mejor juega Fede es de pivote”. Unas palabras después, alzó el tono de su crítica, empleando palabras malsonantes: “¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”.

Ante el aluvión de respuestas y muchas de ellas criticando la “toxicidad” de Mina Bonino, la mujer de Valverde decidió borrar el post y cerró su cuenta de X.

La respuesta de Ancelotti

Con la habitual tranquilidad que caracteriza al técnico italiano, Carletto respondió en rueda de prensa a la pregunta de un periodista sobre los motivos que le llevaron a sustituir a Valverde en el descanso. “De lo que opina la gente en redes sociales, para mí es muy complicado opinar. He quitado a Valverde porque no estaba al 100%, ha tenido un problema en la espalda. Parecía que se había recuperado porque entrenó ayer bien, pero me parecía que no estaba en su mejor nivel físico. Por eso lo he cambiado”.

El entrenador del Real Madrid —ganador de 3 Champions League como técnico del conjunto blanco— no entró a valorar las opiniones que Mina Bonino manifestó en sus redes sociales. El de Reggiolo (Italia) está viviendo, probablemente, su peor momento en el banquillo del Madrid, después de ser una de las piezas claves, muy respaldado por sus jugadores, en la consecución del campeonato doméstico y de la decimoquinta Liga de Campeones.

Las dos últimas derrotas contra el FC Barcelona en LaLiga (0-4) y contra el Milan anoche (1-3) han hecho tambalear los cimientos del megaproyecto del Real Madrid, liderado por Vinícius, Mbappé y Bellingham, entre otros. En especial, la derrota contra su eterno rival en el Clásico fue especialmente dura porque nadie se esperaba caer de aquella manera tan contundente.

Carlo Ancelotti está en la cuerda floja, y su condición de entrenador-leyenda del Real Madrid le están salvando de caer por el precipicio. Si el Madrid sigue mostrando un juego poco atractivo y, sobre todo, si sigue encadenando malos resultados, pocos motivos le quedarán a Florentino Pérez para no proceder a su rescisión de contrato. Habrá que ver lo que sucede en las próximas jornadas de LaLiga y en la competición fetiche del Real Madrid, la UEFA Champions League.