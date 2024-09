‘Gran Hermano’ descoloca a sus concursantes con la identidad de la primera expulsada: “No sé qué ha visto la gente”

Candidatos a la primera expulsión de 'Gran Hermano'. (Mediaset España)

Por primera vez en la historia de Gran Hermano, la audiencia podrá elegir el casting final del reality después de ser testigo durante tres semanas de la convivencia de los concursantes. Este domingo 29 de septiembre, el público ha escogido a la primera expulsada de la edición, una participante que ha recibido numerosas críticas fuera, pero que pocos de sus compañeros esperaban que fuera la más votada para salir.

A lo largo de la gala de GH: El Debate de este domingo, Ion Aramendi fue anunciando los nombres de los habitantes de Guadalix que se enfrentarían a la expulsión y, por tanto, debían hacer sus maletas. Jorge, Manu, Adrián, Juan, Maite, Vanessa, Laura, Elsa y Maica eran los elegidos para exponerse a la decisión de los espectadores.

Maica, que se había llevado un gran disgusto al enterarse de que era candidata a abandonar la casa, fue salvada antes de conocerse quién sería el primer expulsado definitivo de la edición. Minutos más tarde, el presentador daba el nombre de la eliminada: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Elsa”, comunicaba en la sala de expulsión.

“No me lo esperaba, pero estoy tranquila, porque he sido yo en todo momento. Estoy orgullosa, la audiencia tendrá sus motivos para votarme y ojalá pueda salir de dudas sobre qué es lo que no ha gustado”, expresaba la vasca al conocer su destino.

La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ELSA #GHDBT4 pic.twitter.com/e7Ls4x4Wwn — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2024

“¿Qué está viendo la gente?”

La expulsión de Elsa descolocaba a la mayoría de sus compañeros de convivencia, que no esperaban que fuese ella la primera en abandonar la casa. Edi, el primero en enterarse de boca de la propia Elsa en el confesionario, pasó de pensar que era una broma a no entender el motivo de la expulsión. “¿Qué está viendo la gente en sus casas?”, se preguntaba, algo que repetirían algunos de sus compañeros en el salón.

“No sé qué ha visto la gente, no sé cómo ha votado la gente…”, expresaba Ruvens, mientras que Óscar se desmarcaba del resto y calificaba como “justa” la expulsión: “Vivimos algunos episodios en los que ella apelaba a una versión y yo a otra”.

Ante los comentarios sobre lo que se ha visto fuera, Ion Aramendi rompía una lanza a favor del formato: “El público ha tenido más tiempo que nunca para ver cómo os comportáis, tienen toda la información”, espetaba el presentador.

Así ha sido la despedida de Elsa con sus compañeros ♥️ #GHDBT4 pic.twitter.com/Y7s1uwFRsg — Gran Hermano (@ghoficial) September 30, 2024

Ya en plató, Elsa tuvo que enfrentarse a las críticas de los colaboradores, que le explicaron los motivos por los que el público la quería fuera del concurso. “Has sido muy cruel con los sentimientos de las personas, no has dejado que las relaciones fluyan con naturalidad”, le trasladaba Belén Rodríguez, mientras que Marta Peñate no dudaba en dedicarle varios calificativos: “Me has parecido soberbia, prepotente, altiva y creo que por eso estás aquí”. “Es cierto, la primera impresión que puedo dar es de chula, no te puedo quitar la razón, es mi forma de expresarme”, respondía ella.