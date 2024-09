Carlos Cuerpo, sobre el nombramiento de Escrivá: “No queríamos sufrir un veto del PP a nuestra capacidad de acción”

El ministro de Economía, Comercio y Turismo, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Eduardo Parra / Europa Press)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha comparecido este martes en el programa La hora de la 1, de Televisión Española. Preguntado por el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que desde el Gobierno consideran al exministro como “la persona más adecuada para llevar a cabo estas funciones” y que esperan que tome cargo de sus funciones este viernes, 5 de julio.

Ante la negativa del Partido Popular de nombrar un subgobernador, hasta ahora un pacto no escrito entre Gobierno y oposición, Cuerpo considera que su Gobierno no quería “sufrir un veto del PP a su capacidad de acción” derivado del rechazo del PP a la figura de Escrivá. Desde el grupo popular, consideran que la “independencia” del Banco de España queda “absolutamente comprometida” al nombrar un ministro en funciones como gobernador del Banco de España, tal y como indicó su secretaria general, Cuca Gamarra.

Este pasado miércoles, José Luis Escrivá fue elegido como sustituto de Pablo Hernández de Cos en el cargo de gobernador del Banco de España. El hasta ahora ministro de Transformación Digital y Función Pública fue nombrado por Cuerpo en el Congreso, donde aseguraba que la elección estaba avalada por la “capacidad técnica y el conocimiento de las instituciones europeas” de Escrivá. Quiso recordar las funciones del nuevo gobernador, entre las que destacaba “defender el sistema financiero español” y declaró que tiene “plena confianza en que Escrivá estará sobradamente a la altura”.

Un nombramiento que no gusta en el PP

Hasta ahora un acuerdo informal garantizaba que los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España se consensuaran entre el partido en el gobierno y el de la oposición. Este pacto se ha roto tras la designación de José Luis Escrivá por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante el nombramiento, el Partido Popular (PP) ha indicado que no considerará proponer a un subgobernador.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, afirmó que su partido no participará en lo que considera una “colonización” de la institución llevada a cabo por Sánchez. Según Gamarra, el PP no está dispuesto a “blanquear” lo que percibe como una toma de control del Banco por parte del actual gobierno. “No hemos estado ni estaremos nunca en un cambio de cromos. Esto no es un reparto de ‘tú nombras a uno, yo nombro a otro’. Esto es una cosa muy distinta”, declaró rotundamente Gamarra. El desacuerdo surge en un contexto donde, aunque fuese un pacto no escrito, la renovación de estos altos cargos del Banco de España tradicionalmente se acordaba entre el partido del Gobierno y la oposición para mantener un equilibrio. Generalmente, el partido en el Gobierno designaba al gobernador mientras que la oposición proponía al subgobernador.

Ahora, con la ruptura de este pacto informal, se abre un nuevo escenario de incertidumbre institucional para uno de los órganos más importantes del sistema financiero español. La actitud del PP señala su desacuerdo con lo que consideran una maniobra del gobierno actual para reforzar su control sobre el Banco de España. El nombramiento de Escriv ha sido un punto álgido en esta confrontación. Desde la perspectiva del PP, su designación refuerza la idea de un Banco de España alineado con la administración de Sánchez, algo que ellos rechazan categóricamente.