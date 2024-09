El Gobierno nombrará mañana a José Luis Escrivá nuevo gobernador del Banco de España

José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, será designado mañana miércoles como gobernador del Banco de España, en sustitución de Pablo Hernández de Cos, según ha adelantado la SER.

En 24 horas va a cesar como ministro de Innovación Tecnológica y jurará su cargo el jueves como gobernador del banco central español. El objetivo es que acuda el 11 de septiembre a Frankfurt, a la reunión que celebrará el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), como gobernador plenamente operativo.

Se trata de un nombramiento polémico, ya que el Partido Popular y Vox están en contra de que Escrivá ocupe el cargo en sustitución de Pablo Hernández de Cos. A juicio del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con su nombramiento Sánchez pretende “controlar e invadir” el organismo supervisor y “acabar con su independencia”. Escrivá también tiene en su contra a Vox, y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, cree que al ser un “un socialista de carné” no debería ocupar la vacante.

“Que no cuenten con nosotros”

Ante la elección, Feijóo ha advertido: “Con nosotros que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España”. Considera que “no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde” y ha señalado que en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían acordado que sus miembros no hubiesen sido “nombrados cargos políticos en los últimos cinco años”, un pacto que extendieron al Ministerio Fiscal.

José Luis Escrivá. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Incide en que “ahora el Gobierno vuelve a las andadas, a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España” y ha advertido que la decisión del Ejecutivo de nombrar como gobernador a un ministro supondrá un “desprestigio” para el supervisor: “Creo que eso es muy malo para la independencia del Banco de España y para nuestro prestigio en el Banco Central Europeo. Y lo lamentaría profundamente”.

En este sentido, ha subrayado que esta institución “no puede ser un ministerio más del Gobierno de España”. “Nunca lo ha sido y parece ser que el Gobierno vuelva a desandar el camino que habíamos pactado, que es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y despolitizar cualquier institución”. Cree que Escrivá “no va a ofrecer garantías de independencia”.

Un gobernador “con carné”

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Rechaza la candidatura de Escrivá porque le considera “un socialista de carné”, y ha criticado el “mercadeo absoluto” de las instituciones que a su juicio practica el Gobierno y el PP.

“No me gusta un socialista como gobernador del Banco de España, alguien de carné político. Nos gustaría que se guardara un mínimo de apariencia de imparcialidad”, ha manifestado Millán.

También ha arremetido contra el PP que, a su juicio, ha participado en pactos para repartirse el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE, el Tribunal de Cuentas o las comisiones parlamentarias del Congreso. Acusa a los populares de decir “muchas cosas pero luego hace lo contrario”.

Urge cubrir la vacante

Al Gobierno urge cubrir la vacante de gobernador, ya que el 10 de septiembre finaliza su cargo la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que ahora asume las funciones de gobernadora. Un retraso en ambos nombramientos dejaría descabezada la entidad.

El Ejecutivo ya propuso el pasado mes de julio al PP la candidatura de Escrivá, pero los populares rechazaron la propuesta. Esto no es vinculante, ya que el Gobierno no necesita llegar a un consenso con el PP para elegirlo, pero su empeño de cubrir la vacante con Escrivá daría al traste con una regla no escrita que establece que el Gobierno nombra al gobernador y la oposición al subgobernador. Con esta medida se pretende asegurar la independencia del banco central español.

El actual ministro de Transformación Digital y Función Pública tiene una dilatada experiencia profesional en macroeconomía y finanzas. Fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) entre 1999 y 2004 y asesor del Instituto Monetario Europeo durante seis años. También conoce el Banco de España desde dentro, ya que ocupó la subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y fue jefe de su Unidad de Investigación Monetaria.