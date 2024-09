Se acabó recibir llamadas spam: responde con estas frases para que no vuelvan a molestarte

Las llamadas de spam se siguen recibiendo pese a estar prohibidas.

Hay algo en lo que se podría afirmar que sí coinciden todos los españoles: no soportan las llamadas spam. Ya sea para vender un producto, intentar que se contrate un servicio o lograr un cambio de compañía, las llamadas comerciales son, con frecuencia, inoportunas y reiteradas. A ello se une que al otro lado del teléfono no siempre hay una empresa ya que, en ocasiones, se esconden delincuentes que tratan de convertir a los usuarios en víctimas de una estafa. De ahí que convenga conocer cuáles son las tres frases que se deben responder para que no vuelvan a molestar.

Hace años que esto se ha convertido en una de las cosas más incómodas que tienen que soportar los consumidores, sobre todo, porque en la mayoría de ocasiones ofertan o venden productos que no interesan. Además, es habitual que las llamadas spam se reciban en el peor momento: cuando se duerme, por la noche, durante una reunión, en una cita médica… Y es que es probable que esto no solo ocurra una vez al día sino que, a veces, se reciben varias en apenas unas horas.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

A pesar de que España ha regulado este asunto y esto ha hecho, en teoría, que se reduzca la cantidad de llamadas comerciales, lo cierto es que siguen recibiéndose y el spam es aún una realidad con la que no se ha acabado. Asimismo, esta es una de las vías que más utilizan los ciberdelincuentes para cometer sus fraudes por lo que, sobre todo los más mayores, corren el riesgo de caer en estas estafas, si no logran frenarlas a tiempo.

Pedir que borren tu número de su base de datos

Los usuarios tienen derecho a solicitar que cesen las llamadas de spam. (Andina)

Es importante verificar previamente si se ha autorizado o suscrito a algún servicio que permita recibir este tipo de comunicaciones. No obstante, independientemente de si se ha aceptado recibir comunicaciones comerciales, existe una frase especialmente eficaz para detenerlas: “Borrad mi número de vuestra base de datos”. Existe el derecho de solicitar que cesen este tipo de llamadas, y la empresa debe atender la petición en el momento en que lo solicites.

Dejar claro que no se ha pedido contacto comercial

Las empresas utilizan diversos medios para comunicarse, como llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos. Si se está seguro de que no se ha otorgado ningún permiso para recibir este tipo de comunicaciones, es fundamental expresar de manera clara que no se desea ser contactado y recordarles que su acción es ilegal. Una frase efectiva puede ser: “No he pedido contacto comercial”.

Prohibido llamar a partir de las 21:00

Los cibercriminales pueden esconderse tras las llamadas spam. (Freepik)

La Ley para la Defensa de los Consumidores, en su artículo 96, establece horarios específicos para realizar llamadas comerciales, fuera de los cuales está prohibido contactar al usuario. Las llamadas solo pueden efectuarse de lunes a viernes, excluyendo días festivos, entre las 9:00 y las 21:00 horas.

Sin embargo, las compañías telefónicas suelen seguir un horario distinto, permitiendo las comunicaciones únicamente de lunes a viernes no festivos, entre las 10:00 y las 15:00 horas, y de 16:00 a 21:00 horas. Ante un incumplimiento, es válido señalar: “Es ilegal que me llames a esta hora”.