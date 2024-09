La nueva ‘Ley Mbappé’ de Ayuso facilita fichajes históricos a los equipos madrileños de Primera

La ley Mbappé: así ayuda Ayuso a los equipos de Primera División. (Montaje Infobae)

El pasado 7 de junio, la Comunidad de Madrid aprobó la llamada Ley Mbappé para atraer grandes fortunas extranjeras. Esta normativa está concebida como una nueva rebaja fiscal, orientada a aquellos particulares extranjeros que, e, a su llegada a España, deseen establecer su residencia en Madrid. Ya en 2023, el Partido Popular trató de sacar adelante esta medida, que no prosperó por la falta de apoyo de Vox. Ahora, en 2024, el PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que no necesitó al grupo verde para tramitar esta ley, cuyo objetivo no es otro que fomentar la inversión extranjera en la comunidad.

La tramitación coincide con el fichaje de la década para el Real Madrid. El conjunto blanco presentó en julio a Kylian Mbappé, procedente del Paris Saint Germain, tras más de cinco temporadas de indecisión y conjeturas. El astro francés será uno de los primeros beneficiarios de esta nueva ley, a la que coloquialmente se le ha apodado con su apellido. No obstante, los merengues no son los únicos que se han beneficiado de la medida, ya que la normativa ha ido acompañada de un mercado de fichajes muy próspero para los conjuntos madrileños de LaLiga EA Sports.

Fichajes históricos para el Atleti, el Rayo y el Leganés

Uno de los bombazos del verano en el mercado de fichajes ha sido la operación del Atlético de Madrid para traer al internacional argentino Julián Álvarez. El jugador llega al club rojiblanco tras haber disputado dos temporadas con el Manchester City, uno de los clubes más fuertes económicamente de toda Europa. El fichaje, cifrado en más de 70 millones de euros, irá acompañando de un sueldo a la altura: la ‘Araña’ cobrará 7 millones de euros anuales y percibirá el 100% de sus derechos de imagen. A la firma del argentino le han acompañado otros jugadores de talla mundial, como el campeón de Europa con España Robin Le Normand, el internacional inglés Conor Gallagher o el ‘killer’ noruego Alexander Sørloth, que podrán beneficiarse de la nueva normativa fiscal de la Comunidad de Madrid.

La medida no se ha hecho notar solo en la parte alta de la tabla liguera. El Rayo Vallecano, que celebra su centenario, anunció hace apenas una semana una nueva incorporación de renombre: James Rodríguez. El futbolista colombiano, que viene de hacer una espléndida Copa América, pasará a ser el jugador mejor pagado de la plantilla rayista, al percibir alrededor de 3 millones de euros por temporada. Este fichaje fue sorprendente para muchos aficionados al fútbol, ya que quizás en otros veranos (y con otras normativas fiscales) no se hubiera podido realizar.

El Leganés, por otra parte, es el último equipo madrileño en sumarse a la Primera División, tras el ascenso (con título incluido) desde LaLiga Hypermotion la pasada temporada. El conjunto pepinero dio la gran sorpresa en la última jornada del mercado de fichajes, cuando anunciaron a última hora la cesión del futbolista marfileño Sébastien Haller, procedente del Borussia Dortmund. El Leganés pasará a pagar 2,5 millones de los 8 que componen el contrato de este futbolista. Haller, que cuenta con un amplio recorrido en la élite del fútbol europeo, se “baja al barro” para ir al Leganés, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado de la historia de la plantilla.

Críticas a la ‘Ley Mbappé’

La normativa ha hecho saltar las alarmas para el resto de aficiones españolas. Muchos seguidores del fútbol consideran que la medida favorece a los equipos madrileños, ya que convierte la Comunidad en un destino mucho más atractivo para los jugadores. Uno de los principales puntos de controversia es que esta ley podría otorgar una ventaja desproporcionada a los clubes madrileños en el mercado de fichajes. Al ofrecer un entorno fiscal más favorable, la Comunidad de Madrid se convierte en un destino mucho más atractivo para los futbolistas extranjeros que buscan maximizar sus ingresos netos. Esto, a su vez, podría distorsionar la competencia en LaLiga, ya que los equipos de Madrid tendrían una herramienta adicional para atraer talento de clase mundial, incluso si no pueden igualar las ofertas deportivas de otros clubes.

Cómo funciona la ‘Ley Mbappé’

Esta medida contempla reducciones en la cuota íntegra autonómica de hasta el 20% del valor de las inversiones que realicen los foráneos que trasladen su residencia a la región. De acuerdo con el primer borrador, que deberá aprobarse en la Asamblea de Madrid, “en un contexto de fuerte competitividad internacional es importante mantener una posición protagonista en la captación de estos flujos monetarios y generar incentivos para seguir canalizando inversiones que impacten positivamente en la Comunidad de Madrid”.

De esta forma, la Comunidad contempla la posibilidad de implementar deducciones de hasta el “20% del valor de adquisición, incluyendo los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente”. Aquí se incluyen los siguientes factores:

Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios .

Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad.

Estas deducciones incluirán los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluyendo los intereses. Para aprovechar las deducciones propuestas por la Comunidad de Madrid, los inversores deben cumplir con ciertos requisitos:

No invertir en paraísos fiscales : La entidad en la que se invierte no puede estar constituida ni domiciliada en ningún paraíso fiscal.

Participación y funciones : La participación directa o indirecta del contribuyente no puede superar el 40% del capital o derechos de voto de la entidad. Además, el contribuyente no puede ejercer funciones ejecutivas, ni de dirección, ni mantener una relación laboral con la entidad.

Residencia y duración de la inversión: La inversión debe ser en una entidad de la Comunidad de Madrid y mantenerse al menos seis años. Además, el contribuyente no puede haber tenido residencia en España en los cinco años previos a su cambio de residencia a la Comunidad de Madrid.

Recuerda a la ‘Ley Beckham’ de 2005

La Comunidad de Madrid justifica esta ley en un contexto de fuerte competitividad internacional, argumentando la necesidad de mantener una posición destacada en la captación de flujos monetarios globales. Las reducciones fiscales propuestas se ven como una estrategia para seguir canalizando inversiones significativas que beneficien a la economía regional. Se estima que alrededor de unos 30.000 nuevos contribuyentes disfruten de este nuevo beneficio fiscal. Este tipo de políticas de competencia no son una novedad a nivel europeo, ya que varios estados en búsqueda de capital extranjero lo han implementado. Algunos ejemplos son Irlanda, Luxemburgo o Singapur, que han logrado convertirse en imanes de inversión y en centros financieros mundiales.

La ‘Ley Mbappé’ recuerda a otra normativa fiscal española conocida como la ‘Ley Beckham’. Introducida en 2005, esta ley fue diseñada para atraer talento extranjero a España. Permitía a los trabajadores extranjeros tributar como no residentes durante los primeros seis años de su estancia en el país. Esto significaba que solo pagaban impuestos sobre los ingresos obtenidos en España, en lugar de sobre su renta mundial. El famoso futbolista David Beckham fue uno de los primeros beneficiarios notables de esta normativa tras su fichaje por el Real Madrid.

