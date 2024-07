La ‘Ley Mbappé’: la nueva estrategia fiscal de la Comunidad de Madrid para atraer fortunas extranjeras

Kylian Mbappé durante su presentación en el Santiago Bernabéu (REUTERS/Juan Medina)

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, se encuentra desarrollando una nueva rebaja fiscal orientada a aquellas personas extranjeras que, a su llegada a España, deseen establecer su residencia en Madrid. Ya en 2023, el Partido Popular trató de sacar adelante esta medida, que no prosperó por la falta de apoyo de Vox. Ahora, en 2024, el PP cuenta con mayoría absoluta, por lo que no necesita al grupo verde para tramitar esta ley, cuyo objetivo no es otro que fomentar la inversión extranjera en la comunidad.

Esta tramitación coincide con el esperado fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. El conjunto merengue presentó el pasado martes al astro francés, que muy probablemente sea uno de los primeros beneficiados de esta nueva ley, que ya ha sido asociada con el capitán de la selección gala. Por el momento, esta ‘ley Mbappé’ es como se conoce de forma coloquial al anteproyecto de ley presentado por la Comunidad de Madrid, que permitiría a los ciudadanos extranjeros ahorrarse hasta 60 millones de euros en caso de residir y realizar inversiones en la Comunidad.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

Cómo funciona la ‘Ley Mbappé'

Esta medida contempla reducciones en la cuota íntegra autonómica de hasta el 20% del valor de las inversiones que realicen los foráneos que trasladen su residencia a la región. De acuerdo con el primer borrador, que deberá aprobarse en la Asamblea de Madrid, “en un contexto de fuerte competitividad internacional es importante mantener una posición protagonista en la captación de estos flujos monetarios y generar incentivos para seguir canalizando inversiones que impacten positivamente en la Comunidad de Madrid”.

De esta forma, la Comunidad contempla la posibilidad de implementar deducciones de hasta el “20% del valor de adquisición, incluyendo los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente”. Aquí se incluyen los siguientes factores:

Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad.

Estas deducciones incluirán los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluyendo los intereses.

Requisitos para beneficiarse

Para aprovechar las deducciones propuestas por la Comunidad de Madrid, los inversores deben cumplir con ciertos requisitos:

No invertir en paraísos fiscales : La entidad en la que se invierte no puede estar constituida ni domiciliada en ningún paraíso fiscal.

Participación y funciones : La participación directa o indirecta del contribuyente no puede superar el 40% del capital o derechos de voto de la entidad. Además, el contribuyente no puede ejercer funciones ejecutivas, ni de dirección, ni mantener una relación laboral con la entidad.

Residencia y duración de la inversión: La inversión debe ser en una entidad de la Comunidad de Madrid y mantenerse al menos seis años. Además, el contribuyente no puede haber tenido residencia en España en los cinco años previos a su cambio de residencia a la Comunidad de Madrid.

Recuerda a la ‘Ley Beckham’ de 2005

La Comunidad de Madrid justifica esta ley en un contexto de fuerte competitividad internacional, argumentando la necesidad de mantener una posición destacada en la captación de flujos monetarios globales. Las reducciones fiscales propuestas se ven como una estrategia para seguir canalizando inversiones significativas que beneficien a la economía regional.

Se estima que alrededor de unos 30.000 nuevos contribuyentes disfruten de este nuevo beneficio fiscal. Este tipo de políticas de competencia no son una novedad a nivel europeo, ya que varios estados en búsqueda de capital extranjero lo han implementado. Algunos ejemplos son Irlanda, Luxemburgo o Singapur, que han logrado convertirse en imanes de inversión y en centros financieros mundiales.

La ‘Ley Mbappé’ recuerda a otra normativa fiscal española conocida como la ‘Ley Beckham’. Introducida en 2005, esta ley fue diseñada para atraer talento extranjero a España. Permitía a los trabajadores extranjeros tributar como no residentes durante los primeros seis años de su estancia en el país. Esto significaba que solo pagaban impuestos sobre los ingresos obtenidos en España, en lugar de sobre su renta mundial. El famoso futbolista David Beckham fue uno de los primeros beneficiarios notables de esta normativa tras su fichaje por el Real Madrid.

Llegada de David Beckham al Real Madrid en 2003