Un cliente paga 400 euros en vez de 40 por un error del restaurante y los propietarios lo buscan: “Queremos devolverle el dinero”

Pagar con tarjeta es ya lo más común a la hora de abonar una consumición, una comida, una cena, o cualquier tipo de compra. Y hay veces que el automatismo de pagar con la tarjeta y acercarla al datáfono sin mirar nos puede jugar malas pasadas. Y si no que se lo digan a un cliente anónimo que ha pagado por una comida 400 euros cuando, en realidad, la cuenta era de 40 euros.

El ‘baile’ de ceros ha ocurrido en Italia, concretamente en un restaurante en el Lido di Pomposa, una zona costera del noreste de Italia, en la que un descuido por parte del camarero a la hora de poner la cantidad a cobrar en el TPV (datáfono) le costó a un cliente diez veces más de lo que realmente costaba el almuerzo servido.

Los errores se pagan

En el restaurante L´Sapori del Marchese, en Lido di Pomposa, un cliente pagó 400 euros de cuenta por un almuerzo. Al no darse cuenta de la cantidad que el camarero introdujo por error en el datáfono, el cliente pago sin mirar y se fue despreocupado. No obstante, la cuenta era de 40 euros, por lo que el camarero y dueño del restaurante, Marco Rainieri, ha recurrido a las redes sociales (Facebook) para encontrar al cliente y devolverle su dinero.

La noticia fue publicada por primera vez en el periódico La Nuova Ferrara, al que Rainieri agradece su ayuda. “En cuanto me di cuenta pensé que tenía que hacer algo, no quiero dar la impresión de haberme aprovechado de ello”, explica el propietario del restaurante.

El honorable Rainieri

Rainieri, en su perfil de Facebook, escribe: “El 29 de agosto un cliente del restaurante, debido a un error del sistema, pagó más de lo que debía con tarjeta de crédito, sin poder rastrear quién podría ser, espero que sea alguien que sigue mi perfil, para que pueda devolver el dinero extra que no me deben. Como decía, la factura se remonta al almuerzo del jueves 29 de agosto a las 14:25 horas”.

Además, deja su número de teléfono para que el cliente se ponga en contacto con él a la mayor brevedad posible (333998845).

Como expone en su mensaje en Facebook, el cliente comió a la hora del almuerzo y pagó la gran suma sin darse cuenta. Ante esta situación, el dueño del establecimiento se puso en contacto con el banco para ver si podían rastrear la identidad del señor, pero le dijeron que no por una cuestión de privacidad. “Entonces decidí actuar a través de las redes sociales”, comenta Rainieri.

Máxima precaución

¿Cómo es posible que el cliente no se diera cuenta de que pagó 400 euros en vez de 40? No es un caso aparte; muchas veces cuando pagas con el datáfono suele pasar que no te fijes en el importe que aparece en la pantalla o en el ticket, porque confías en el camarero que `casi nunca se equivoca´.

Hay que tener en cuenta que en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, los métodos de pago son completamente diferentes a España. Por ejemplo, en Estado Unidos, dejas tu tarjeta de crédito al camarero, quien primero preautoriza a un pago en el POS (cuando el usuario paga por los servicios de telecomunicaciones antes de utilizarlos) y luego carga el dinero. El importe final se carga en la tarjeta sólo cuando llenes el recibo especificando la propina que quieres dejar.

Por tanto, si el cliente fuera extranjero, no sería de extrañar que no se fijara en el importe del datáfono ni en el del ticket (que a lo mejor no cobró). Afortunadamente, hay restauradores honestos y buenos en su profesión, como Rainieri, que se dan cuenta del error e intentan enmendarlo.