Qué hizo Puigdemont en su vuelta a España: los mejores memes de su huida para evitar la detención

Carles Puigdemont pronuncia su primer discurso en España tras su regreso. (Vídeo: Helena Margarit Cortadellas)

Pase lo que pase en la tarde de este viernes 8 de agosto de 2024, ya formará parte de la historia de España por lo ocurrido en las primeras horas del día. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, volvió a nuestro país e hizo una intervención ante sus seguidores en el Arc de Triomf de Barcelona. Acto seguido, escoltado por sus fieles, inició el camino hacia el Parlamento de Cataluña en la jornada en la que se celebra la investidura de Salvador Illa, candidato del PSOE a la presidencia.

El político fugado a Waterloo sabía que le podrían detener al pisar territorio español, por lo que en el transcurso hacia la cámara de políticos catalana se esfumó. Desde ese momento, los Mossos d’Esquadra intensificaron sus esfuerzos para localizarlo. Infobae España confirmó que los agentes perdieron la pista del líder de Junts per Catalunya después de que este descendiera del estrado.

A pesar de las especulaciones que sugerían que Puigdemont podría intentar entrar al Parlament, esto no ocurrió Dicha circunstancia permitió que el pleno de investidura de Salvador Illa se iniciara sin la presencia del líder de Junts, quien tampoco delegó su voto. “Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar”, proclamó Puigdemont ante sus seguidores en el Arc de Triomf. Su discurso estuvo marcado por un tono desafiante, subrayando que, “ni es ni será nunca un delito hacer un referéndum”.

Al bajar del estrado, se esperaba que Puigdemont se dirigiera junto a su comitiva hacia el Parlament. Sin embargo, se desvaneció entre la multitud congregada en el centro de Barcelona y se presume que se habría marchado en un vehículo, según informaron fuentes de la policía autonómica a Infobae España. Ante esta situación, los Mossos activaron una “operación jaula”, supervisando especialmente las salidas por carretera de la ciudad para evitar una nueva fuga. Asimismo, ya ha trascendido que se ha detenido a un Mosso dueño del coche en el que habría huido Puigdemont.

Dada la rocambolesca situación, los memes de la segunda huida de Puigdemont de España no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de estas parodias, comparando al líder de Junts con magos gracias a su capacidad de huida, así como vinculándolo con otros personajes virales del momento. Repasamos los mejores a continuación.

Los mejores memes de la huida de Puigdemont para evitar su detención

El dispositivo de “operación jaula” también es la comidilla en las redes sociales. Los Mossos establecieron controles a la salida de Barcelona, revisaron maleteros e incluso pidieron a motoristas que se quitasen el casco con el fin de llevar a cabo un reconocimiento visual. Esta detallada y exhaustiva estrategia contrasta con la facilidad con la que el líder de Junts entro en Barcelona para subirse al estrado a dar su mitin.

En este sentido, circulada por las redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo Puigdemont camina tranquilamente por las calles adyacentes al Arc de Triomf acompañado de un puñado de personas sin que haya presencia de las fuerzas de seguridad.

