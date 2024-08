Una española que vive en Noruega explica las cosas que los noruegos hacen mejor que los españoles: “Tienen una fluidez increíble”

@carlanebulosa en una captura del video. (TikTok)

Si para algo sirven las redes sociales es para descubrir culturas diferentes sin tener que salir de casa. A menudo, las personas que se mudan de España a otros países las utilizan para compartir sus descubrimientos y ayudar a otros ciudadanos a decidir sus futuros destinos de viaje y ofrecer consejos útiles para la adaptación en el extranjero. Es el caso de Carla Nebulosa (@carlanebulosa) una joven española con más de 10.000 seguidores en TikTok que vive en Noruega y que aprovecha sus vídeos para contar cuáles son los choques culturales o curiosidades que encuentra en su país adoptivo.

En uno de sus últimos videos, la española habla de “cosas que los noruegos hacen mejor que los españoles”. Se trata de una serie de cuatro post en lo que explica con profundidad estas diferencias y en este caso, se centra en la destreza de los habitantes del país nórdico con un idioma que a los españoles se les resiste: el inglés.

“Aunque el noruego es el idioma oficial del país, obviamente, no he conocido a alguien que no hable inglés. Y es que da igual la edad que tengan, si tienen 80 años, que si tienen 15 o incluso cuatro años. He visto a niños hablando muy buen inglés y al igual que en España, esta materia es de enseñanza obligatoria”, explica la joven en su video.

Para Carla, la principal diferencia es que en España se dobla todo al castellano películas, series, documentales. “En cambio, si tú enciendes la tele en Noruega, en la tele están poniendo un show de Estados Unidos. Lo que escucharán los noruegos es la versión original, eso sí, subtitulada en noruego. Y eso hace que desde bien pequeños acostumbren su oído a este idioma y aunque no lo sigan estudiando, cuando ya sean mayores, tienen una fluidez increíble”, señala.

Snus, otra de las diferencias

En otro de sus video, Carla explica lo llamativo que le resultó que en noruega casi nadie fuma. Para la española, este fenómeno responde a la presencia de un producto alternativo al cigarrillo: el snus. Carla explica que es un tipo de tabaco en polvo que se coloca debajo del labio superior, en contacto con la encía, similar en apariencia a una bolsita de té llena de tabaco. “Este invento tiene sus raíces en el siglo XVIII en Suecia y no tardó en hacerse popular en toda Escandinavia, incluyendo obviamente Noruega”, explica Carla. Desde entonces, se ha convertido en una alternativa al tradicional cigarrillo por varias razones.

Uno de los principales atractivos del snus para los noruegos es su discreción y la ausencia de humo, características que lo diferencian claramente del cigarrillo. “En lugar de ir llenando el aire con humo, los noruegos prefieren el snus y lo ven como una alternativa más práctica a los cigarrillos”, indica Carla, que añade que “muchos noruegos crecieron viéndolo en casa, así que es algo bastante normal para ellos”. En su video, la joven alertar sobre los posibles malentendidos: “Ojo, no estoy diciendo que sea algo bueno para la salud, simplemente que es menos molesto para el entorno”.