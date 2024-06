Feijóo resta mérito al pacto con el PSOE para renovar el CGPJ: “No habría acuerdo si no hubiese sido por Europa”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversa con algunos periodistas, en la sede del PP, a 25 de junio de 2024, en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

“Este acuerdo no se hubiese conseguido si no hubiese sido por Europa, no me importa reconocerlo”. Así ha valorado este miércoles el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo con los socialistas para la renovación del Consejo del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo entre populares y socialistas.

El dirigente popular ha clausurado la XV edición de la Fundación Internacional para la libertad en una intervención en la que ha querido atribuir a su partido el éxito del acuerdo con el PSOE. No obstante, Feijóo ha admitido que la mediación de la Comisión Europea ha sido clave para encontrar puntos en común.

“Este acuerdo se ha conseguido gracias a la Comisión y a la vigilancia que las instituciones europeas ejercen sobre el cumplimiento del Estado de Derecho [...] No se hubiese logrado si no hubiese sido por Europa, no me importa reconocerlo”, ha afirmado.

Desde el anuncio, los populares han querido postularse como los salvadores de la institución judicial, cuyo desenlace pasaba por “despolitizar la Justicia y renovar el organismo de gobierno”. “Vivimos en una coyuntura de riesgo democrático, en la que hemos visto como el Gobierno está ocupando los sectores del Estado. En primer lugar, los intentos por controlar el poder judicial y en segundo, los medios de comunicación”, ha declarado.

Un acuerdo sobre la bocina

La Comisión Europea, de la mano de la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, entró en juego en 2023 tras el fracaso de las reiteradas negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

En consonancia con lo predicado por el Consejo de Europa, ambos organismos recomendaron que la mayoría de los vocales fuesen elegidos por los propios jueces para blindar la independencia del CGPJ y los ‘populares’, hasta ahora, habían planteado esa reforma como el punto principal para negociar la renovación.

Un año después y ante la creciente posibilidad de una nueva ruptura de las conversaciones entre PP y PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un ultimátum para alcanzar un acuerdo “antes de que termine junio”. De lo contrario, aseguró, llevaría cabo la reforma de manera unilateral.

Finalmente, -una vez terminados los procesos electorales- llegó el acuerdo sobre la bocina. Según anunciaron fuentes del PP, el acuerdo incluye “la renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma del sistema de elección de los jueces”. El PP aseguró que ambas cuestiones “serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio”. De la misma manera, el pacto garantiza una “composición absolutamente equilibrada” del CGPJ.