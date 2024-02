Resultados y recuento de votos de las elecciones de Galicia en Pontevedra el 18 de febrero de 2024: consulta el escrutinio

Resultados de las Elecciones de Galicia del 18 de febrero en Pontevedra, escrutinio y recuento de votos.

Galicia ha sido la primera comunidad española en celebrar una jornada electoral en el año 2024. Así, este domingo 18 de febrero, los ciudadanos han acudido a las urnas para decidir quién va a estar al cargo de la presidencia de la Xunta.

Alfonso Rueda (PP), Ana Pontón (BNG), José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), Marta Lois (Sumar), Isabel Faraldo (Podemos) y Álvaro Díaz-Mella (Vox) son los cinco candidatos que compiten por liderar la presidencia de la comunidad. Los colegios electorales han cerrado sus puertas a las 20:00 horas y el escrutinio ya ha comenzado. Los resultados provisionales se expondrán a continuación. Es importante destacar que el recuento de los votos CERA emitidos por los gallegos en el extranjero aún no se ha completado. Por tanto, hasta que esto no ocurra, los resultados no serán definitivos.

Estos son los resultados de las elecciones gallegas en Pontevedra

Cómo ha cambiado el voto en Pontevedra con respecto al 23-J

A lo largo de las próximas semanas, tanto partidos como analistas políticos expondrán sus análisis de este 18-F. Así, es probable que en muchos de ellos se fije la mirada sobre los resultados obtenidos en la región en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Ahora bien, es importante destacar que existen muchas diferencias entre los resultados de unas elecciones generales y unas autonómicas. Con todo ello, estos fueron los resultados en Pontevedra en el 23-J:

El Partido Popular se impuso en las zonas rurales y también se mantuvo en el área urbana de Pontevedra. Esta fue la conclusión a la que se llegó en Pontevedra en las pasadas elecciones generales, que colocaron a los populares como la principal fuerza política en el municipio, una posición que recuperaba después de siete años en el contexto de unas elecciones generales. La formación de derecha logró la victoria en 85 de las 106 mesas electorales, lo que representa un triunfo en ocho de cada diez mesas. En este contexto, hay que destacar que el Partido Popular no gobierna en Pontevedra desde el año 1999.

Por su parte, el PSOE ganó en 19 mesas: en el centro de la ciudad y dos en el rural. Seguidamente, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) experimentó la peor parte de la noche electoral, ya que solo celebró la victoria en una mesa: A Canicouva. Ahora, esta no fue una situación inédita. De hecho, los nacionalistas obtuvieron el mismo resultado que en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Entrevista a Ana Pontón, candidata del BNG a las elecciones de Galicia.

Quién gobierna en el Ayuntamiento de Pontevedra

Desde 1999, la alcaldía de la ciudad ha sido ocupada por el médico y político del BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, quien ha mantenido el cargo de manera consecutiva en los comicios de los años 2003, 2007 y 2011.