Xavi pierde los papeles, insulta gravemente al árbitro y se enzarza con una periodista: “Me cago en tu...”

Xavi se lleva la mano a la cara mientras protesta el agarrón no señalado sobre Sergi Roberto.

Minuto 91 en el estadio de Gran Canaria. Sinkgraven, fuera de posición debido a las circunstancias del partido y bajas de García Pimienta, comete penalti tras empujar a Gündogan. Una pena máxima, de esas que alimentan tertulias, permitió al Barça remontar el partido para seguir vivo en LaLiga y a Xavi respirar tras una hora y media de sufrimiento continuado desde la banda que vivió su momento más álgido tras encajar el tanto de Munir, exjugador del Barça para más inri.

Corría el minuto 20 cuando Sergi Roberto protestó a González Fuertes un agarrón ostensible que le privó de un potencial mano a mano ante Álvaro Valles. El capitán azulgrana fue amonestado por esas protestas y Xavi, que acompañó las quejas de su jugador con vehemencia, se llevó idéntico castigo. El entrenador protestó efusivamente desde los límites del área técnica, vociferando “caradura” y llevándose la palma de la mano a la cara para seguidamente bramar “me cago en tu puta madre”. Ni el cuarto árbitro, ni el linier, ni González Fuertes, de espaldas, al técnico, fueron conscientes de ello. Lo que libró a Xavi de una expulsión que hubiera acarreado más de un partido de sanción.

Del “me cago en tu puta madre” al “esto no se lo decís a otros entrenadores”

La tensión se trasladó del terreno de juego a la sala de prensa, donde se pudo ver a un Xavi a la defensiva. Prueba de ello, su respuesta a Helena Condis, periodista de la Cadena COPE, cuando esta le pregunto si veía que se escapaba la Liga si no hubieran ganado el partido ante Las Palmas. “Sin nos poníamos a 10 puntos la Liga estaba más difícil, claro. Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia…”, contestó, sonriendo irónicamente al final de su respuesta.

“Siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia. A otros entrenadores no se las hacéis. Se ha ganado, entonces ¿para qué haces eso qué dices? Ya no va a pasar esto que dices. Para qué hablar de esto. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar… pero ya no ha pasado. Para qué hablar de esto. Me parece absurdo. ¿No te parece? Es absurdísimo”, sentenció.

Xavi, durante el partido de su equipo ante la UD Las Palmas

Sobre la tensión con el árbitro, Xavi apuntó que “hay tensión siempre. Hay nervios, todos quieren ganar. Si me hablas del penalti, a mí me parece claro”. Y aprovechó para pedir respeto a su equipo, vigente campeón de Laliga. “Ganamos en el último momento con un penalti. Tenemos argumentos. El primero es que somos los vigentes campeones. Respeto para el vigente campeón”, apuntó el técnico culé.

Desespero inicial, pero alivio final

Las Palmas reflejaba sobre el campo los motivos por los que, de no ser por el Girona, sería el equipo revelación del campeonato. Mimaba el cuero y alcanzaba las posiciones de ataque con facilidad. Tras el paso por vestuarios, a falta de rigor en su juego, el Barçá se entregó al desorden y desde el caos alcanzó el empate después de una confusa jugada con innumerables rebotes y un despeje final que dio en la cabeza de Lewandowski. Sergi Roberto aclaró el balón caído desde el cielo canario para el remate colocado de Ferran Torres.

El correr de los minutos fue apagando lentamente a los de García Pimienta que ni con los cambios conseguían reactivarse. Xavi se percató y dio entrada al señalado Joao Félix, Lamine Yamal, Fermín López y el debutante Vitor Roque, quien pudo marcar gol antes de ser presentado de manera oficial. Se desmarcó y peleó, pero falló las dos que tuvo. No lo hizo Gündogan que mantiene con vida a un Barça estacando en el 2023 y aferrado al último tren por LaLiga.