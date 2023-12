Así estafaron 25.000 euros a una jubilada: “Me han dado las Navidades. Vivo presa del miedo”

Un agente de la Policía Nacional. (Europa Press)

Isabel, una jubilada que vive el centro de La Coruña, ha sido víctima de una compleja estafa telefónica que le ha costado unos 25.000. Conforme cuenta el diario ABCM, todo empezó el 29 de noviembre cuando la mujer recibió una llamada de un supuesto representante de Movistar, su compañía telefónica, con la oferta de un descuento en su contrato. A pesar de su inicial desconfianza, las evidencias presentadas por los estafadores resultaron ser lo suficientemente convincentes: “Me hicieron una demostración de toda la información que tenían sobre mi historial en la compañía, lo sabían todo sobre mi vida, hasta el punto de enviarme por whatsapp información con el logotipo correspondiente”.

El estafador al teléfono la convenció para que le facilitara los detalles de su tarjeta bancaria alegando que le cargarían 10 euros por un envío postal y la mandaron apagar el móvil. Cuando lo encendió de nuevo empezó la pesadilla. Le empezaron a llegar notificaciones de cargos en su cuenta: tres bizums, otros movimientos por importe de 2.000 euros y una retirada de casi 600. “Me di cuenta de que me estaban estafando y se lo dije a mi interlocutor, lo llamé ladrón y él me dijo que no me escuchaba bien y cortó la conexión”, añade.

Al momento, volvió la calma con otra llamada. El teléfono volvió a sonar y al otro lado se encontraba una persona que se identificaba como empleada del departamento de fraudes de Bankinter, su banco, alertándola de movimientos extraños en su cuenta. “Ahí se me abrió el cielo al sentirme amparada por mi banco”, recuerda. Pero no, no era nadie de su banco y la estaba continuaba. “Durante una extensa conversación con esta señora, de más de dos horas, me garantizó que había conseguido cancelar todos los cargos, me leyó el saldo de mi cuenta y me dijo que no hacía falta que fuese al día siguiente a mi banco porque ya estaba todo arreglado”., comenta, pero para asegurarse de que todo iba bien, se dirigió a su banco al día siguiente.

Cuando llegó a su sucursal descubrió el doble engaño: no solo los cargos fraudulentos no habían sido cancelados, sino que, ahora, el total sustraído por los estafadores ascendía a 23.000 euros. Los timadores habían ejecutado seguido realizando más operaciones, incluyendo la compra ocho de cheques de regalo de Amazon por valor de 10.000 euros, así como tres bizums por 2.000, 4 cargos de viajes a El Corte Inglés por más de 7.000 euros y varios recibos y retiradas de su cuenta corriente y de la de su marido. Tras ver aquello se fue a la Policía para poner una denuncia.

Un mes sin su dinero

Ya ha pasado un mes desde que acudió a los Cuerpos de Seguridad, pero Isabel no ha logrado recuperar el dinero perdido ni ha obtenido respuesta de los estafadores. Critica que su seguro bancario no haya cubierto las pérdidas y la inacción de las compañías como Amazon ante este tipo de fraude. Revela que, un mes después del incidente, aún vive con la incertidumbre financiera y el temor a nuevos cargos fraudulentos que aún no haya visto, ya que su cuenta está bloqueada y no ha podido acceder al extracto bancario. “Me han dado las Navidades. Vivo presa del miedo”, declaraba para ABC.