El incomprensible y absurdo fallo de Joselu: decide dejar pasar el balón y no rematar en boca de gol

Imagen del fallo de Joselu (Captura señal de televisión).

Era la tarde de Joselu. Las circunstancias así lo querían. Tras conocerse la baja de entre ocho y diez semanas de Camavinga, el club blanco conoció la lesión de Vinicius. Las pruebas médicas a las que se sometió confirmaron la rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de su pierna izquierda, lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante dos meses y medio aproximadamente. Por lo que no volverá a vestirse de corto en lo que queda de año y es probable que tampoco lo haga en la Supercopa de España que se disputará en enero.

Con lo cual, Ancelotti, que planteó la temporada con la pareja brasileña en la delantera, no podrá volver a tenerla sobre el césped en algo más de dos meses. Tiempo que Joselu aprovechará para hacerse con la titularidad y conseguir convencer al cuadro blanco de que, además de la posible llegada de Mbappé, él es el ariete del equipo para la próxima campaña. Sin embargo, no pudo dar un golpe encima de la mesa en su primera oportunidad, ante el Cádiz. Y eso que tuvo la ocasión más clara para dejar su firma en la libreta de goleadores.

Bellingham le filtró un pase, pero el balón le cayó a Rodrygo que dejó sentado a Ledesma y solo tenía que empujar a la red. En esas apareció Joselu por ahí para sembrar la duda que finalmente quedó sin resolver. El ariete español estorbó al brasileño y, con todo a favor, no materializó la ocasión. Bien porque creía que el brasileño llegaba a rematar y no quiso anular su acción personal o bien por su posible posición adelantada. Sea por el motivo que sea, Joselu no tocó el balón y se llevó las manos a la cabeza consciente del clamoroso error.

Sigue siendo el segundo máximo goleador del Real Madrid en Liga

El fichaje de Joselu no trajo consigo los focos ni copa las portadas de los periódicos como fue el de Bellingham, por poner un ejemplo, pero supuso un gran premio al canterano madridista que llevaba toda su carrera esperando la oportunidad. Su viaje hasta llegar de vuelta al Bernabéu ha tenido ocho escalas. Ha necesitado pasar por el Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo de la Coruña, Newcastle, Alavés y Espanyol para ganarse la siempre difícil oportunidad del Real Madrid. “He sido un currante, sí que es verdad. He tocado las tres mejores Ligas que hay en el mundo. He disfrutado, he aprendido mucho de cada una. Creo que hoy en día la edad es solo un número”, sostiene.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol del Real Madrid (REUTERS).

El club merengue pagó cerca de medio millón de euros al Espanyol por su cesión, y tendrá que desembolsar una cifra cercana al millón y medio para ficharle en verano. “Ojalá pueda quedarme otro año más y seguir disfrutando de esto. Sé el papel que puedo aportar en el club y un perfil como el mío no lo tienen todos los equipos y es muy diferente a todo lo que hay”, declaró Joselu hace dos semanas. No será titular en las grandes citas, pues impera la sociedad entre Vinicius y Rodrygo, pero ahora volverá a ser importante en los onces tras la baja de Vini. El año que viene su rol sería distinto, con la llegada de Endrick y el posible fichaje de Mbappé, pero eso es un problema del Joselu del futuro. El de ahora tiene por delante dos meses para convencer al Real Madrid de ello.

A sus 33 años ha alcanzado la plenitud futbolística y respondido cada vez que su equipo le ha necesitado. Es con 5 goles el segundo máximo goleador del Real Madrid en Liga, por detrás de Bellingham y, ante la especial situación sanitaria de los blancos, Ancelotti deberá rediseñar su ataque para dar cabida en él a un jugador relegado a un segundo plano con una sola titularidad en los últimos seis encuentros. No es un escenario nuevo para él, pues cuando Vini cayó lesionado a principio de temporada, también tuvo que dar un paso adelante. Fue el futbolista del equipo que más aportó en los partidos en los que el brasileño estuvo de baja. Joselu dio una asistencia contra el Celta y marcó ante Getafe y Real Sociedad. Sólo le igualó Bellingham, también con dos goles. Ante el Cádiz dejó escapar su primera oportunidad, la siguiente será en el Bernabéu, ante el Nápoles y bajo el telón de la Champions.