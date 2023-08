Las lágrimas de Alcaraz tras perder ante Djokovic en Cincinnati: “Este tipo de derrotas duelen mucho”

Las lágrimas de Alcaraz tras perder ante Djokovic (Captura de pantalla).

La final del Masters de Cincinnati la protagonizaron los dos mejores tenistas de la actualidad: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Era el primer partido entre ambos tras el triunfo del español en Wimbledon y el encuentro no decepcionó. Alcaraz perdonó al serbio una bola de partido y lo pagó caro con la derrota: 5-7, 7-6 y 7-6. Esta victoria fue liberadora para ‘Nole’, quien se quitó la camiseta como si fuese Hulk y, además, se deshizo en elogios ante el murciano. Este último no pudo contener las lágrimas después de caer en un partido tan igualado.

Una vez finalizado el choque, Alcaraz rompió a llorar en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. “Mira lo que duelen las derrotas cuando uno lo deja todo, hasta cuando no creías en ti mismo. Esto es lo que cuesta ganar en las finales”, señalaron los comentaristas de Movistar Plus+.

Estas lágrimas nos duelen.

Estas lágrimas deben ser de orgullo.



Después de superar ese angustioso momento, Alcaraz hizo balance de duelo con Djokovic. “Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir. Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo ha dejado todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso”, explicó a EFE.

El tenista español indicó que se puso emocional en la pista “por el simple hecho de haberlo dejado todo, de tener las oportunidades y no haberlas aprovechado”. Aún así, Alcaraz aseguró que termina el torneo de Cincinnati “contento” y “orgulloso” del trabajo realizado.

Alcaraz recoge el trofeo como subcampeón en el Masters 1.000 de Cincinnati tras perder ante Djokovic (Reuters).

Alcaraz llega número uno al US Open

Como siempre ocurre en el tenis, el calendario no permite mucho tiempo ni para lamentarse de una derrota ni para disfrutar de una victoria. Una vez finalizado el Masters 1.000 de Cincinnati, llega el US Open.

El último torneo de Grand Slam de la temporada se disputará entre el lunes 28 de agosto y el domingo 10 de septiembre de 2023 en Nueva York. Alcaraz defiende título EEUU, de hecho allí conquistó su primer título de Grand Slam el año pasado. Por ello, ya ha viajado este mismo lunes la gran manzana, con el fin de comenzar su preparación.

Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati (Reuters / USA Today).

Además, cabe señalar que a pesar de la derrota en Cincinnati, Alcaraz llega como número uno al último grande de la temporada. Con 9.815 puntos, Alcaraz, que suma 420 puntos, ya que defendía cuartos de final en el torneo estadounidense, mantiene una mínima ventaja de 20 puntos sobre Novak Djokovic (9.795) que agrega 1.000 puntos a su marcador tras hacerse con el trofeo en Cincinnati, en tanto que el ruso Daniil Medvedev continúa en la tercera plaza con 6.260.

El danés Holger Rune progresa hasta la cuarta posición, el noruego Casper Ruud asciende dos puestos y es quinto, y el griego Stefanos Tsitsipas desciende tres puestos y cae hasta la séptima plaza. El español Alejandro Davidovich escala hasta la vigesimoprimera posición y Roberto Bautista baja al puesto 41.

