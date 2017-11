Valor relativo: los precios de los modelos usados más nuevos no son mucho menores al de sus contrapartes a estrenar, lo que hace que no tenga demasiado sentido optar por un auto de dos o tres años de antigüedad cuando la última edición no está muy lejos de ese precio. Por ejemplo: un modelo tope de gama de la pickup líder del mercado modelo 2016 15.000 km se encuentra en un conocido portal de ventas de autos a $850.000, mientras que la versión 0km en el sitio oficial tiene un precio de $922.000. Lo mismo sucede con otros autos y modelos más económicos: un sedán 4 puertas full del 2015 a $315.000 y su nueva edición a $390.000.