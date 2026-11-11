Entretenimiento

Latin Grammy 2026: todos los nominados y las estrellas que subirán al escenario en Las Vegas

Edgar Barrera encabeza las candidaturas con 10 menciones, mientras Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año

Latin Grammy 2026
Los tres intérpretes competirán por algunos de los premios más importantes de la música latina en la edición número 27 de los Latin Grammy (Infobae/REUTERS/AP)
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Los Latin Grammy 2026 celebrarán su 27ª edición este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una ceremonia que reunirá a grandes figuras de la música latina y nuevos talentos.

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas que incluyen Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Buena parte de sus postulaciones corresponde a su trabajo en proyectos de Karol G y Carín León.

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Con siete nominaciones cada uno, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía ocupan el siguiente lugar entre los principales candidatos. Silvana Estrada y Mon Laferte suman seis candidaturas cada una. Todos compiten por Álbum del Año, una categoría que también incluye a Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana.

Milo J, de 19 años, sobresale entre los nominados con cinco candidaturas, incluidas las tres categorías generales. El argentino compite por Grabación del Año con “Niño”, por Canción del Año con “Solifican12” y por Álbum del Año con La vida era más corta. Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso aspiran a Grabación del Año con “Ha ha” y a Canción del Año con “Hasta Jesús tuvo un mal día”.

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Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, incluidas las tres categorías principales de la premiación. (Foto AP/John Locher, archivo)
Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, incluidas las tres categorías principales de la premiación. (Foto AP/John Locher, archivo)

En Mejor Nuevo Artista competirán 11 intérpretes, entre ellos Maye, Arath Herce, Macario Martínez, Sofia Monroy, Kendall Peña y Zeca Veloso.

Cuándo son los Latin Grammy 2026 y quiénes actuarán

La ceremonia principal se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Antes, a las 3 p. m. ET, se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se entregará la mayoría de los premios. La transmisión digital estará disponible en las plataformas y redes sociales de la Academia Latina de la Grabación, incluidas YouTube, Facebook y X.

Entre los artistas confirmados para actuar en la gala central figuran Anitta, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Feid, Grupo Frontera, Juanes, Karol G, Milo J, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada y Xavi. La lista también incluye a The Warning, Kany García, Jorge Drexler, Fonseca, Grupo Niche y Niña Pastori.

La gala rendirá homenaje al salsero Willie Colón con un tributo dirigido por Ennio Gatti, junto a la agrupación original de 13 integrantes. También habrá un número musical dedicado a José Alfredo Jiménez por el centenario de su nacimiento, producido por Barrera.

Juanes es uno de los artistas que se presentarán en el escenario del MGM Grand Garden Arena (Foto AP/Lynne Sladky)
Juanes es uno de los artistas que se presentarán en el escenario del MGM Grand Garden Arena (Foto AP/Lynne Sladky)

Daddy Yankee, Persona del Año 2026

El miércoles 11 de noviembre, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en una ceremonia especial en Las Vegas. El premio celebra sus casi 30 años de trayectoria y su aporte a la expansión internacional del reguetón.

Según Billboard, el artista puertorriqueño fue reconocido por su influencia en la música latina y por abrir camino a nuevas generaciones. En 2025 regresó con Lamento en Baile, un álbum de temática cristiana que incluye “Sonríele”, canción que llegó al primer puesto de la lista Billboard Latin Airplay en octubre de ese año.

Daddy Yankee recibirá el título de Persona del Año 2026 (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)
Daddy Yankee recibirá el título de Persona del Año 2026 (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

La lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Grabación del año

  • “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
  • “Dime” — Silvana Estrada
  • “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
  • “Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís
  • “Femme Fatale” — Mon Laferte
  • “Desde que te tengo” — Carín León
  • “Niño” — Milo J
  • “La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
  • “Alma” — Elena Rose

Álbum del año

  • EQUILIBRIVM — Anitta
  • FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
  • Tropicoqueta — KAROL G
  • FEMME FATALE — Mon Laferte
  • MUDA — Carín León
  • La vida era más corta — Milo J
  • ¿Dónde es el after? — Rawayana
  • LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del año

  • “Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)
  • “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro, compositores (Jorge Drexler)
  • “Dime” — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
  • “Femme Fatale” — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
  • “Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
  • “Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)
  • “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
  • “Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
  • “Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna, compositores (Zanna)
  • “Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Mejor nuevo artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

  • KM0 — Pablo Alborán
  • Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné
  • (Enamorada) — nic
  • Todo puede convertirse en canción — Debi Nova
  • ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

  • Amorío — Esteman, Daniela Spalla
  • Puerta Abierta — Kany García
  • Yo Canto 2 — Laura Pausini
  • TQ+ — Reik
  • Querida yo — Yami Safdie

Mejor canción pop

  • “A la niña que fui” — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López, Sara Schell, compositores (Kany García)
  • “Amarillo” — Joaquina, compositora (Joaquina)
  • “(favorito)” — nic, Raquel Sofía, compositores (nic)
  • “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
  • “Melancolía” — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

Mejor interpretación de música electrónica

  • “Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
  • “Armándola de pedo” — Kinky
  • “Circular” — Peces Raros con Nick Warren
  • “Motopirueta” — Soucream, Mazzarri
  • “III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio

Mejor interpretación urbana

  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee
  • “La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • “Se Lo Juro Mor” — Feid
  • “Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover
  • “Gil” — Milo J con Trueno

Mejor interpretación de reggaetón

  • “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
  • “Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone
  • “Verano Rosa” — Karol G con Feid
  • “Una Aventura” — Ozuna
  • “Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

  • Más cara — Bad Gyal
  • Omerta — J Balvin, Ryan Castro
  • Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

  • “Antisistema” — J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko)
  • “El pana deiby” — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)
  • “Gohan y Goku” — Arcangel, compositor (Arcangel)
  • “Mono” — Kase.O, Okeiflou, Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)
  • “Poder” — Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor canción urbana

  • “Buenos Términos” — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)
  • “Por si mañana no estoy” — Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)
  • “Reliquia Do 2T” — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7, compositores (varios artistas)
  • “Yo y tú” — Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo, Beele)

Mejor álbum de rock

  • A la mitad — Beta
  • Malicia — Mägo De Oz
  • Ceremonia — 1915
  • Shine — Fito Paez
  • La frontera — Viniloversus

Mejor canción de rock

  • “Destruirse” — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)
  • “Ego” — Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (The Warning)
  • “Las fuerzas armadas del amor” — Fito Paez, compositor (Fito Paez)
  • “Montserrat” — Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)
  • “Rojo Profundo” — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte, compositores (Dillom)

Mejor álbum de pop/rock

  • Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur
  • Juanesteban — Juanes
  • Tierra de nadie — La Vida Bohème
  • Olas de luz — Draco Rosa
  • Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

Mejor canción pop/rock

  • “Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)
  • “Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
  • “Hasta que me quede sin voz” — Leiva, compositor (Leiva)
  • “Me levanté de la cama” — Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)
  • “Ratera” — BRUSES, Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)

Mejor álbum de música alternativa

  • CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
  • DESDE EL COMA — BRUSES
  • FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Demian — Teo Planell
  • LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor canción alternativa

  • “Ante la duda, baila” — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)
  • “BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)
  • “El Reset” — Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)
  • “QUERIDA AMALIA: BRUSES” — Alex Goose, Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)
  • “1:30” — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)

Mejor álbum de salsa

  • Invicto — Charlie Cruz
  • El alma en clave — Luis Enrique
  • El Relevo — Luis Figueroa
  • Más que palabras — Grupo Niche
  • Malportada — Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

  • Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
  • Vallenato Social Club — Gusi
  • Corazón Ausente — Ke Personajes
  • El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
  • El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

  • Música para bailar — Fariana
  • Todo Llega — Manerra
  • No era el plan — Gabriel Pagán
  • Oye Eta Vaina — Covi Quintana
  • Chula — Techy

Mejor álbum tropical tradicional

  • Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz
  • Orgánico — Los Tri-O
  • Eternamente Omara — Omara Portuondo
  • Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
  • Cualquiera se enamora — Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporáneo

  • De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín
  • Indole — Alex Cuba
  • Antes que el tiempo se vaya — Fonseca
  • Candela — Greeicy
  • Color Fania — Niña Pastori

Mejor canción tropical

  • “Crayola” — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)
  • “Latino” — Yeisy Rojas, compositor (Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray)
  • “Nombre y apellido” — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)
  • “Realidad-Es” — José Aguirre, compositor (Grupo Niche)
  • “Todo Llega” — Manerra, compositor (Manerra)

Mejor álbum cantautor

  • Improviso — Djavan
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
  • Musas en mi — Arath Herce
  • FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor canción cantautor

  • “Dime” — Silvana Estrada, cantautora (Silvana Estrada)
  • “generación digital” — Joaquina, compositora (Joaquina)
  • “Las Palabras” — Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)
  • “Musas en Mi” — Arath Herce, compositor (Arath Herce)
  • “Temblor y réplica” — Covi Quintana, compositor (Covi Quintana)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

  • Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar
  • La Fernández — Camila Fernández
  • La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
  • Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

  • Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
  • Piratita — Banda Los Recoditos
  • Piedras a la Luna — Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana

  • Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
  • 3 — Destiny Navaira
  • Le seguiremos — Jay Pérez
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido
  • Capítulo 8 — Vilax

Mejor álbum de música norteña

  • El Mundo es del que se anima — Calibre 50
  • Gravedad — Duelo
  • Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
  • Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera
  • 50/50 — Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

  • De parte mía — Kakalo
  • Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P
  • Contra Todo — Rivs
  • Dosis — Xavi
  • Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor canción regional mexicana

  • “Ese hombre es malo” — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G, compositores (Karol G)
  • “Estamos Todos” — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)
  • “No capea” — Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)
  • “Ojitos Bellos” — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez, compositores (Grupo Frontera)
  • “Osadía” — Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)

Mejor álbum instrumental

  • Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya
  • NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello
  • Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
  • La huella de las cuerdas — Berta Rojas
  • A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor álbum folklórico

  • Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón
  • La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
  • Cambias mi mundo — Lila Downs
  • La vida era más corta — Milo J
  • Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

Mejor álbum de tango

  • Neopía — Anibal Berraute
  • Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit
  • Fueyerías — Pablo Jaurena
  • Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
  • Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de música flamenca

  • POPULAR — Yerai Cortés
  • Origen & Revolución — Mercedes Luján
  • In Illo Tempore — Mayte Martín
  • José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé

Mejor canción de raíces

  • “El alma mía” — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
  • “El tambor chico” — Facundo Balta, Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler, Rueda De Candombe)
  • “La Puñalá” — Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (Andre)
  • “Spiritual Energies” — Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)
  • “Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez)

Mejor álbum de jazz latino/jazz

  • Folklore — Caracas Trio
  • Paco de Lucia — Music For Big Band Alex Conde
  • Verve — Lívia Mattos
  • Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba
  • Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum cristiano (en español)

  • — Hakuna Group Music
  • Días Contigo — Majo y Dan
  • Inquebrantable — Sarai Rivera
  • Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
  • Mayday — Alex Zurdo

Mejor álbum cristiano (en portugués)

  • Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes
  • Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto
  • Betel (Ao Vivo) — Eli Soares
  • O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne
  • Shuv — Victin

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

  • Equilibrivm — Anitta
  • Ludom — Ludom
  • Antes que a terra acabe — Luedji Luna
  • BRava — Jenni Mosello
  • MARINADA vol.01 — Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

  • Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera
  • Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico
  • Rádio Love Nacional — Detonautas
  • foto em grupo — FOTO EM GRUPO
  • CARRANCA — Urias

Mejor álbum de música urbana en lengua Portuguesa

  • Novo Testamento — AJULLIACOSTA
  • FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH
  • CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L
  • Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida
  • Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor álbum de samba/pagode

  • 50 Anos De Carreira — Leci Brandão
  • Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina
  • Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares
  • Sentimento — Ferrugem
  • Quinhão — Mosquito

Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

  • Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
  • Vende-se Lembrança — Pedro Emílio
  • Améfrica — Bia Ferreira
  • Afim — Zé Ibarra
  • Eita — Lenine

Mejor álbum de música sertaneja

  • Fire Arena — Ana Castela
  • Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes
  • Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado
  • Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana
  • Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

  • Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho
  • Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  • Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares
  • Molho Lambão — Psirico
  • Amor Perene — Zaynara

Mejor canción en lengua portuguesa

  • “Águas De Um Mar Azul” — Fábio, Hyldon, compositores (Urias)
  • “Memória” — Carminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía, Carminho)
  • “No Vento De Nós” — Djodje Almeida, Criolo, Dino d’Santiago, Amaro Freitas, compositores (Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago)
  • “Sua Onda” — Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte, compositores (Marisa Monte)
  • “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker, compositor (Johnny Hooker, Ney Matogrosso)

Mejor álbum de música latina para niños

  • Mil Secretos — Cantoalegre, Marta Gómez
  • ¡A Jugar! — Danilo & Chapis
  • Mardearena — Magdalena Fleitas
  • Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo
  • Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

Mejor álbum de música clásica

  • Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein; Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Los Angeles Philharmonic)
  • Odyssey — Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor del álbum (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar)
  • Opus 33 ‘Romantic Cello’ — Gregorio Nieto; Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor del álbum (London Symphony Orchestra)
  • Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal; Tiago Costa, director; Tiago Gomes, productor del álbum (Orquestra Jovem Tom Jobim)
  • Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live) — Dima Slobodeniouk; Karina Canellakis, Edward Gardner y Dima Slobodeniouk, directores; Tim Burton, Nick Parker y Andrew Walton, productores del álbum (London Philharmonic Orchestra)

Mejor obra/composición clásica contemporánea

  • “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano, compositor (Richard Scofano)
  • “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau, compositor (Gustavo Dudamel, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Jorge Glem)
  • “Raices (Origins) – Live” — Tania León, compositora (London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner)
  • “Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny, compositor (Berta Rojas con Pedro Franco, Federico Tarazona, Jorge Glem)
  • “Yanga” — Gabriela Ortiz, compositora (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble)

Mejor música para medios visuales

  • “Amor Animal” — Murci Bouscayrol
  • La casa de los espíritus (Banda sonora original de la serie de Amazon Prime) — varios artistas
  • “Las Muertas” — Fernando Velázquez
  • Menem (Banda sonora de la serie original de Prime Video) — Sergei Grosny
  • O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves, Tomaz Alves Souza

Mejor arreglo

  • “Juanito Alimaña” — Daniel Barón, Henry Villalobos, arreglistas (Dani Barón y Henry Villalobos)
  • “Dando y dando” — Gonzalo Grau, arreglista (Luis Enrique)
  • “Sonho Inca” — Rafael Beck, Felipe Montanaro, arreglistas (Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro)
  • “A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles, arreglista (Felipe Salles Featuring Tatiana Parra)
  • “Cazadero’s March” — Teco Cardoso, arreglista (Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca)

Mejor diseño de empaque

  • Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas)
  • Anela — María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez, directoras de arte (Belén Aguilera)
  • Florece en el caos — Nicolas Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar)
  • La huella de las cuerdas — Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas)
  • La vida era más corta — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J)

Compositor del año

  • Edgar Barrera
  • Iván Gámez
  • Yoel Henriquez
  • Jenni Mosello
  • Sara Schell

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

  • Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador; Alexandre Rabaço, ingeniero de masterización (Zeca Veloso)
  • Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, ingenieros; João Milliet, Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Tiê)
  • Lux (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, ingenieros de masterización (Rosalía)
  • Marco — Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, ingeniero de masterización (Marco Baptista)
  • Taracá — Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, ingeniero de masterización (Jorge Drexler)

Productor del año

  • Edgar Barrera
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz “Tatool”
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver

Mejor video musical versión corta

  • “10 anos de Castelos & Ruínas” — Bk’
  • “CHINGONA” — Tamara Flores
  • “Moleirinha” — Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira
  • “INRI” — Los Tres
  • “Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

Mejor video musical versión larga

  • “FREE SPIRITS (The Film)” — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “Hasta que me quede sin voz” — Leiva
  • “Guerras Invisíveis” — L7nnon
  • “Back To The Childhood” — Maleh
  • “FLAMENCO” — Varios Artistas

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Giro en el caso de la médica que murió tras cirugía en Uruguay: Orsi restituyó la sanción de cinco años a anestesista

Giro en el caso de la médica que murió tras cirugía en Uruguay: Orsi restituyó la sanción de cinco años a anestesista

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