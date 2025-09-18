El Ghostface original vuelve: Matthew Lillard confirma su participación en ‘Scream 7′

Ghostface original finalmente volverá (Foto: Reuters, Paramount)

Por casi treinta años los fans esperaron el regreso de Matthew Lillard, quien encarnó al psicópata Stu Macher en la primera entrega de Scream de 1996, un clásico del género slasher.

El actor reconocido también por interpretar a Shaggy Rogers en Scooby-Doo del 2002, confirmó que volverá a la franquicia Scream en la séptima entrega, programada para estrenarse el 27 de febrero de 2026.

Durante su participación en el Silver Scream Con en Worcester, Massachusetts, el actor de 55 años compartió la noticia junto a su compañero de elenco Skeet Ulrich (Billy Loomis)

Matthew Lillard apareció por primera vez en 'Scream' como Stu Macher un sociópata (Foto: Miramax)

“Estoy encantado de volver. La película es fantástica y estoy muy emocionado de que la gente la vea“, dijo.

Lillard relató que el creador de la saga, Kevin Williamson, quien por primera vez dirige una entrega de Scream, lo llamó para invitarlo a regresar:

“Literalmente pensé: ‘He estado esperando esta llamada durante unos 20 años’. Estaba tan emocionado que recuerdo el momento exacto, dónde estaba, incluso qué ropa llevaba. Fue increíble”, recordó frente a los asistentes.

Aunque Stu parecía morir en la cinta original, cuando Sidney Prescott interpretada por Neve Campbell, le arroja un televisor encima, nunca se confirmó oficialmente su muerte, lo que alimentó especulaciones durante años.

Neve Campbell vuelve en su antiguo papel como Sidney Prescott y tambipen como productora (REUTERS/Mark Blinch)

Lillard mantuvo vivo el rumor en enero pasado al publicar en Instagram una de las frases más recordadas de su personaje: “My mom and dad are gonna be so mad at me!!”

Matthew Lillard<i> </i>asegura que la cinta no arruinará la franquicia

Durante su presentación en la Silver Scream Con Lillard aprovechó para desmentir algunos rumores, y aseguró que Scream 7 es “fantástica” y dijo que está muy emocionado de que la gente vea la película.

“No se va a arruinar la franquicia, esa es la buena noticia…”, dijo.

Lillard dio pistas sobre su regreso a 'Scream' en enero de este año (Foto: @matthewlillard)

Agregó que la producción intentará mantener en secreto los detalles de la película hasta que esta llegue a las salas de cine, a inicios del próximo año.

El nuevo filme reunirá a varias figuras clásicas de la saga: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y la voz de Ghostface, Roger L. Jackson, además de nuevas incorporaciones como Isabel May, quien interpretará a la hija de Sidney, y Joel McHale como su esposo.

También se suman Scott Foley, Mark Consuelos, Celeste O’Connor, McKenna Grace, Asa Germann y Sam Rechner, mientras que Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown repiten sus papeles de las últimas dos películas.

Con Kevin Williamson al mando y el regreso de Lillard, Scream 7 promete ser un homenaje al difunto director Wes Craven y un regreso a la esencia de Scream.

Williamson dijo que para 'Scream 7' intentará centrarse en el misterio más que en la sangre (Foto: Instagram/@kevwilliamson)

Craven quien se encargó originalmente de dirigir la franquicia Scream desde su inicio hasta la cuarta entrega, falleció en 2015.

Luego Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett respectivamente intentaron continuar con la serie, pero no tuvieron la recepción esperada, después de Scream 5 y 6, finalmente Kevin Williamson, el creador, decidió asumir el control como director.

Por último, Williamson dijo que en esta séptima parte intentará volver a la esencia de “misterio” que caracterizó a Scream.

“Queremos reencontrar el terror y dejar un poco de lado lo sangriento”, explicó.