El poder de los tulipanes: cómo Wicked usó 9 millones de flores para crear su mundo

"Wicked" utilizó nueve millones de tulipanes reales para dar vida al mundo de Oz desde la perspectiva de la Mala Bruja del Oeste (Universal Pictures México)

En la película Wicked, que da vida al mundo de Oz desde la perspectiva de la Mala Bruja del Oeste, uno de los elementos más sorprendentes del set es el uso de nueve millones de tulipanes. Esta cifra no es solo un número impresionante, sino el resultado de una audaz decisión artística que involucró una colaboración única entre el diseñador de producción Nathan Crowley y el cultivador británico Mark Eves.

La elección de los tulipanes no fue meramente decorativa, sino que fue un reflejo profundo de los temas del musical y un homenaje visual a la clásica El Mago de Oz. Crowley y el director Jon M. Chu querían que Munchkinland, la colorida aldea habitada por los munchkins, tuviera una presencia visual impactante.

Inspirados por la canción “Somewhere Over the Rainbow”, decidieron que los munchkins serían agricultores de tulipanes, con las flores representando los colores del arco iris. La idea era que estas flores no solo decoraran el set, sino que también contribuyeran al simbolismo del arco iris como un elemento central de la historia.

La Logística de nueve millones de tulipanes

La colaboración entre el diseñador Nathan Crowley y el cultivador británico Mark Eves hizo posible el impresionante uso de tulipanes

El reto no era solo crear una atmósfera vibrante, sino hacerlo de manera realista. Para lograr la visión de Crowley, era crucial usar tulipanes reales en lugar de imágenes generadas por computadora. Aunque la idea de utilizar tantas flores naturales parecía una locura para algunos miembros del equipo de producción, Crowley estaba convencido de que era la única forma de lograr el impacto visual que deseaba.

“No les dije que íbamos a cultivar nueve millones de tulipanes”, recordó Crowley en una entrevista con Variety. “Solo les dije que necesitábamos muchos. No sabía cuántos, pero sabía que debían cubrir todo el horizonte”, explicó el diseñador.

Para hacer realidad esta visión, Crowley recurrió a Mark Eves, un cultivador de tulipanes de Norfolk, Inglaterra, quien se encargó de suministrar los bulbos necesarios. Eves, con su experiencia en la producción de flores a gran escala, fue fundamental para asegurar que los tulipanes crecieran en el tiempo adecuado y con la calidad necesaria para la filmación.

Cada bulbo de tulipán tenía un costo aproximado de cuatro centavos (0,04 USD), lo que resultó ser una opción más económica en comparación con los costosos efectos especiales típicos en la industria cinematográfica.

Ariana Grande en la alfombra roja durante el estreno en Australia de Wicked en el State Theatre de Sídney, el 3 de noviembre de 2024 (REUTERS)

Reutilización y sostenibilidad floral

Una vez terminada la filmación, los tulipanes no se desperdiciaron. En lugar de ser descartados, los bulbos fueron reciclados. Crowley le explicó a Variety que el proceso de cultivo de los tulipanes consistía en plantar los bulbos, permitir que crecieran las flores, y luego cortar las cabezas. Los bulbos, al ser extraídos, se dejaban crecer y se reutilizaban para la siguiente temporada en el invernadero de Eves, garantizando que el ciclo de cultivo continuara y los bulbos tuvieran una nueva vida.

Wicked y su relación con “El mago de Oz”

"Wicked" recaudó 114 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el tercer mejor debut del año (Instagram @arianagrande)

Este despliegue floral no es solo un elemento decorativo, sino que también tiene un significado simbólico profundo dentro de la historia. En Wicked, los tulipanes representan la conexión con los temas de esperanza, magia y sueños, que son fundamentales tanto en el musical como en la película original El Mago de Oz.

La canción “Somewhere Over the Rainbow” se convierte en un punto de referencia visual y emocional en la película, con los tulipanes sirviendo como una metáfora de los colores del arco iris que representan los deseos y las aspiraciones de los personajes.

Éxito comercial y futuro de Wicked

El estreno de la primera parte de Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, fue un éxito comercial rotundo, recaudando 114 millones de dólares en su primer fin de semana en América del Norte, convirtiéndose en el tercer mejor debut del año.

Idina Menzel, Cynthia Erivo, Ariana Grande y Kristin Chenoweth asisten al estreno de la película "Wicked" en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, California, EE. UU. el 9 de noviembre de 2024 (REUTERS)

La película, basada en el exitoso musical de Broadway, cuenta con una amplia variedad de actores y actrices de renombre, como Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Jonathan Bailey. La primera parte cubre los eventos del primer acto del musical, mientras que la segunda parte está programada para estrenarse en 2025.

Este impresionante uso de nueve millones de tulipanes es solo uno de los detalles que demuestra cómo la producción de Wicked llevó la creación de su mundo visual a nuevas alturas, combinando la magia de Oz con la sostenibilidad y un enfoque artístico único.