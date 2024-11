Alec Baldwin no quiere ver la película “Rust” tras dos años devastadores: “Es algo muy doloroso”

Alec Baldwin aseguró que no tiene interés en ver el corte final de la película “Rust” debido al dolor que le genera el proyecto (RAMSAY DE GIVE/Pool via REUTERS/ Todd Heisler/The New York Times)

El actor estadounidense, Alec Baldwin, aseguró en una entrevista reciente que no tiene interés en ver el corte final de Rust, la película marcada por el trágico accidente que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Durante una conversación con Variety en el marco del Festival de Cine de Torino, el intérprete calificó este episodio como “lo más difícil que he enfrentado en mi vida”.

“No quiero verla ahora. Es algo muy doloroso. Más allá de las víctimas, lo que más me afecta es lo que esto ha hecho a mi esposa. Estamos tratando de superar esta etapa”, comentó Baldwin, aclarando que no quiere someterse a tal experiencia por el peso emocional que conlleva.

La directora de fotografía Halyna Hutchins falleció en 2021 tras un disparo accidental con un arma de utilería manipulada por Alec Baldwin (REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo)

Aunque no asistió al estreno europeo de Rust en el festival EnergaCamerimage en Polonia, Baldwin expresó su deseo de que la película sea bien recibida. “Espero que la película sea lanzada, que recupere su inversión y que el esposo de Halyna obtenga el dinero que le corresponde”, resaltó.

“Todos acordamos eso. Nadie ha querido sacar provecho de esta tragedia”, señaló Baldwin, quien renunció a su salario y derechos económicos dentro del proyecto cinematográfico como parte del acuerdo con la familia de la víctima.

Baldwin renunció a su salario y derechos económicos de “Rust” como parte del acuerdo con Matthew Hutchins, esposo de la fallecida directora de fotografía (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

El actor de 66 años también reflexionó sobre cómo la tragedia ha impactado a su familia y su bienestar personal. “Mi esposa ha estado muy traumatizada por esto. Tenemos siete hijos y los últimos dos años han sido devastadores. Como padre, tengo la obligación de guardar mi mejor energía para ellos, pero este caso me ha desgastado por completo”, declaró.

Alec también reveló que, a pesar de recomendaciones médicas de no hacerlo, finalmente decidió retomar la filmación en Montana para completar el proyecto tras el incidente. “Dije a Joel, ‘Si crees que es importante terminarla, lo haré’. Fue un esfuerzo para resolver el caso con el esposo y la herencia de Halyna”, afirmó.

Alec Baldwin finalizó la filmación de “Rust” en Montana pese a que sus médicos le recomendaron no hacerlo debido a su estado físico y emocional

El accidente ocurrió en octubre de 2021 durante el rodaje del film en Nuevo México, cuando un arma de utilería disparada por el actor se activó accidentalmente, causando la muerte de Halyna Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza.

La tragedia desató una exhaustiva investigación prolongada y un juicio por homicidio involuntario contra Baldwin, caso que fue desestimado en julio de este año debido a la falta de pruebas concluyentes por parte de la fiscalía.

La película “Rust” tuvo su estreno europeo en el festival EnergaCamerimage, aunque Baldwin no fue invitado a asistir al evento (Todd Heisler/The New York Times)

Una película con un legado complejo

Rust, concebida como un western independiente, fue un proyecto en el que Alec Baldwin se involucró profundamente desde su inicio, colaborando en la escritura del guion y la búsqueda de financiamiento. Según el actor, todo el equipo estaba entusiasmado al comenzar la filmación en 2021 y tenían un espíritu de compañerismo notable.

El resurgimiento de la producción tras el accidente, sin embargo, fue inevitablemente eclipsado por la tragedia. “Aunque completamos la película y el resultado es, en muchos aspectos, mejor, siempre estará marcada por esta pérdida irreparable”, admitió el actor.

Baldwin mencionó que la tragedia afectó profundamente a su familia, en especial a su esposa, quien ha experimentado un alto nivel de estrés emocional (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

El caso también ha sido objeto de críticas en los medios de comunicación y en redes sociales, algo que Baldwin no dejó de mencionar. Según el actor, se han difundido falsedades sobre las ganancias obtenidas con la película: “Con un par de llamadas, cualquier periodista podría verificar que todos cedimos nuestras partes en el proyecto. Fue perturbador leer lo contrario”.

Asimismo, pese a mantenerse en perfil bajo en los últimos años, Baldwin ha comenzado a retomar actividades en el entretenimiento, participando recientemente en Saturday Night Live. “Son viejos amigos. Siempre me llaman los sábados en la mañana para preguntar si puedo hacer algo esa noche”, contó.

Tras mantener un perfil bajo, Baldwin regresó a “Saturday Night Live” interpretando a personajes como Bret Baier y Robert F. Kennedy Jr. (Archivo)

No obstante, confesó sentirse limitado en el clima actual de “cultura de la cancelación”, dando a entender que todo es más delicado en el presente. “Hoy en día, hagas lo que hagas, corres el riesgo de meterte en problemas. Siempre tienes que tener cuidado”, reconoció.