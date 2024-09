Tito Jackson, hermano de Michael Jackson, habría sido llevado de emergencia al hospital poco antes de su muerte

La policía de Nuevo México inició una investigación preliminar sobre las circunstancias de la muerte de Tito Jackson (REUTERS/Luke MacGregor/File Photo)

Este martes, las autoridades locales de Nuevo México brindaron nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon los últimos momentos de Tito Jackson, miembro fundador de los Jackson 5 que falleció el 15 de septiembre a los 70 años.

En un comunicado oficial emitido por el Departamento de Policía de Gallup, Nuevo México, se precisa que Tito Jackson sufrió una emergencia médica en las proximidades del centro comercial American Heritage Plaza antes de ser llevado a un establecimiento de salud. El incidente ocurrió mientras el artista se encontraba realizando un viaje por carretera.

El informe señala que un oficial estacionado cerca del centro comercial fue quien solicitó una ambulancia al ser alertado sobre un individuo que requería atención médica inmediata. “Posteriormente, el individuo fue transportado a un hospital local en Gallup, Nuevo México, donde fue declarado fallecido”, narra el documento.

El músico fue trasladado a un hospital local en Gallup, donde fue declarado fallecido (REUTERS/Andrew Burton/File Photo)

La noticia de la muerte de Tito Jackson fue emitida inicialmente por Entertainment Tonight y posteriormente corroborada por la revista People. Aunque la causa exacta del fallecimiento todavía no se ha informado oficialmente, Steve Manning, ex manager del músico, sugirió a los medios que el artista podría haber sufrido un ataque cardíaco mientras conducía desde Nuevo México hacia Oklahoma.

El Departamento de Policía de Gallup ha iniciado una investigación preliminar sobre el incidente. “Los investigadores están entrevistando activamente a testigos y examinando registros tanto físicos como electrónicos”, concluyó el comunicado de las autoridades.

Tito Jackson, cuyo nombre completo era Toriano Adaryll Jackson, nació el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana. Recientemente se había mudado a Tulsa, Oklahoma. El guitarrista es recordado principalmente por su participación en los Jackson 5, la icónica banda familiar que, además de ser una de las más aclamadas de los años 70′s, fue un trampolín artístico para su hermano menor, Michael Jackson. Esta agrupación fue incluida en el Salón de la fama del Rock and Roll en 1997.

Tito Jackson era guitarrista y vocalista de Los Jackson 5. Él y sus hermanos fueron admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 (Foto AP, archivo)

En los últimos años, Tito había continuado su carrera musical, realizando giras junto a sus hermanos Jackie y Marlon como parte de The Jacksons, interpretando los mayores éxitos de los Jackson 5. Su última actuación tuvo lugar el 10 de septiembre en Surrey, Inglaterra, apenas una semana antes de su fallecimiento.

Los hijos de Tito —Taj, Taryll y TJ— compartieron un comunicado conjunto en redes sociales el lunes, expresando su dolor por la pérdida de su progenitor. “Estamos conmocionados, entristecidos y con el corazón roto”, escribieron. “Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”.

Jonathan ‘Sugarfoot’ Moffett, ex baterista de los Jackson 5, compartió su conmoción en Facebook. “Me siento aturdido y devastado al recibir esta triste noticia. Amo a Tito como si fuera un hermano de sangre. Estoy aturdido y consternado... Trato de reunir mis pensamientos, recuerdos de él”, escribió.

Tito Jackson realizó su última actuación el 10 de septiembre en Surrey, Inglaterra, como parte de The Jacksons (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La carrera musical de Tito se extendió por más de cinco décadas. Además de su trabajo con los Jackson 5 y The Jacksons, él desarrolló una carrera como guitarrista de blues, tocó con la B.B. King Blues Band y lanzó varios álbumes como solista. Su más reciente trabajo, Under Your Spell, fue publicado en 2021.

Tras el deceso de Tito, le sobreviven sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie; sus hermanas Janet, Rebbie y La Toya; y su madre, Katherine.

Tito es el segundo miembro de la alineación original de los Jackson 5 en fallecer, después de Michael, quien murió en 2009.