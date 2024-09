Justin Timberlake se declaró culpable de manejar en estado de ebriedad; está será la multa que deberá pagar

Un artista neoyorkino transformó la imagen policial del cantante en una obra de arte. (Créditos: EFE/ Sag Harbor Village PD)

Las autoridades de Sag Harbor, Nueva York, han impuesto una multa de USD 500 dólares y 25-40 horas de servicio comunitario a Justin Timberlake, quien se declaró culpable de cargos reducidos relacionados con conducir en estado de ebriedad. Según Associated Press, Timberlake admitió su culpa en el tribunal, indicando que no había cumplido con los estándares personales que intenta mantener y comprendiendo la gravedad de su acción.

El cantante, de 43 años, fue inicialmente acusado de un delito menor por conducir bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, finalmente se declaró culpable de “conducir con capacidad disminuida”, una violación bajo la ley de Nueva York, luego de que su abogado, Ed Burke, negara en audiencias previas que Timberlake estuviera ebrio, alegando que su cliente no debería haber sido arrestado por dicha infracción.

Una multa de USD 500 dólares y servicio comunitario son parte de la sentencia de Justin Timberlake por conducir bajo la influencia del alcohol REUTERS/Eduardo Munoz

El abogado también declaró que había “una serie de errores muy significativos en este caso”, razón por la que el juez terminó por reprender a Burke y le advirtió que sus declaraciones podían percibirse como un intento de contaminar el caso antes de su inicio.

El arresto de Timberlake ocurrió en junio cuando la policía lo detuvo por salir de su carril y no obedecer una señal de alto. El oficial a cargo del arresto informó que los ojos de Timberlake estaban “inyectados en sangre y vidriosos” y que no había pasado las pruebas de sobriedad en el campo. Timberlake confesó al oficial haber tomado un martini y que estaba tratando de seguir a sus amigos a casa, además de negarse a tomar la prueba del alcoholemia.

Según los fiscales, es común que los cargos por manejar bajo la influencia se reduzcan a una violación en casos de primera infracción. Negaron cualquier trato especial a Timberlake, aclarando que estas negociaciones son habituales en la mayoría de los casos similares.

A Justin Timberlake también se le retiró la licencia REUTERS/Eduardo Munoz

Durante la audiencia, el juez también ordenó que Timberlake haga un anuncio público de seguridad. Esta medida adicional es un esfuerzo por disuadir a otros conductores de riesgos asociados con conducir en estado de ebriedad.

Timberlake llegó al juzgado local rodeado de policías, así como de numerosos fotógrafos y reporteros, reflejando un fuerte interés mediático en el caso.

La sentencia incluye, además de la multa, entre 25 y 40 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro. A esto se suma la suspensión de su licencia de conducir, que ya había sido aplicada como medida preventiva antes de la audiencia judicial.

Tras comparecer, el actor y cantante compartió unas palabras sobre el incidente que se convirtió en todo un escándalo.

"A todos los que están viendo y escuchando, que aunque hayan bebido una copa, no se pongan al volante de un coche", dijo Justin Timberlake a los medios de comunicación REUTERS/Eduardo Munoz

“Como saben, intento mantenerme en un nivel muy alto y esto no fue así. Me encontré en una posición en la que podría haber tomado una decisión diferente, pero he tenido tiempo para reflexionar sobre ello y también entiendo por qué -el hecho de que todos ustedes estén aquí- yo tengo una plataforma, ustedes tienen una plataforma, compartimos esa plataforma”, compartió Timberlake, exhortando, además a evitar conducir bajo la influencia del alcohol.

“Y por eso me gustaría decir a todos los que están viendo y escuchando, que aunque hayan bebido una copa, no se pongan al volante de un coche. Hay muchas alternativas. Es un error que cometí, pero espero que quienquiera que esté viendo y escuchando ahora mismo pueda aprender de este error, sé que yo ciertamente lo he hecho”.

