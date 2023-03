Diana Golden se colocó un implante para dejar de tomar alcohol

Diana Golden reveló que se colocó un implante en el brazo para ya no tomar alcohol y bajar de peso (Cuartoscuro)

Al igual que muchos artistas, Diana Golden compartió que se puso un implante para dejar de tomar alcohol, aunque considera que no tiene una adicción, confesó que sí tomaba a diario unas copas.

La ex esposa de Alfredo Adame años atrás tuvo problemas de alcoholismo cuando falleció su padre, pero logró superarlos gracias a una terapia.

Ahora, tras años de haber tocado fondo, la actriz compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube que decidió ponerse un implante de naltrexona en el brazo que la ayuda a ya no beber más.

La actriz compartió que sólo le tomó 10 minutos y que ese mismo día solamente sintió mucha sed y cansancio (Captura de pantalla/YouTube)

Según compartió Goldenberg, a pesar de que considera que ya no es adicta al alcohol, sí tomaba por las noches una o dos copas de vino.

Asimismo, confesó que tiene varios problemas de salud por lo que ya no quiere continuar tomando y está segura de que este es el año en el que buscará curarse, por lo que se decidió a deshacerse de la costumbre de beber vino.

“Esas dos copitas son las que no te dejan bajar de peso y la verdad es que también el pobre hígado hay que darle chance, tengo hernia hiatal, entonces realmente no me cae bien el alcohol, para nada”

Diana es la segunda en ponerse el implante por recomendación de Gustavo Adolfo Infante (Cuartoscuro)

“(...) El implante no te deja tomar, te va quemando los neurotransmisores que te piden la sustancia y simplemente no se te antoja y no te dan ganas”, compartió la histrionisa.

A pesar de que se colocó el implante el domingo 12 de marzo, ya no quiere tomar alcohol y ahora espera que esto le sirva para bajar de peso.

Diana comentó que cambiar su imagen es una de sus metas ya que siente que debido a su peso algunos productores no quería contratarla, lo que significaba que tenía que tocar varias puertas para poder conseguir ofertas laborales.

Así como lo hizo la colombiana, Gustavo Adolfo Infante y Pablo Montero se colocaron el implante.

Montero decidió colocarse el chip porque tenía un problema en el consumo de alcohol y causó varios altercados meses atrás (Instagram/@pablomoficial)

El primero en colocárselo fue Claudio Yatro, quien le compartió al periodista que si no podía bajar de peso seguramente era porque tomaba alcohol, así que le recomendó colocarse un implante.

Esto sucedió en noviembre de 2021 y desde entonces ha bajado mucho de peso y no ha vuelto a consumir bebidas alcohólicas. Al ver resultados tan positivos, el presentador de De Primera Mano le recomendó a Pablo Montero colocarse este “chip”, esto después de los constantes escándalos en los que estuvo envuelto en los últimos meses. Lo mismo sucedió con Diana Golden.

Gustavo Adolfo reveló que han sido varios famosos los que han seguido su consejo y se han puesto el implante en el brazo, pero él no ha revelado sus nombres porque ellos no lo han querido hacer público.

La colombiana fue criticada cuando se dio a conocer que tenía problemas en el consumo de bebidas con alcohol, pero su motivo para salir de ellas fueron sus mascotas (Instagram/@dianagoldenberg)

Diana Golden y los problemas con el consumo de alcohol

En 2011 murió el papá de Diana Golden, lo que la marcó de por vida con una profunda depresión y la llevó a refugiarse en el alcohol.

Cuando la actriz se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional para dejar de tomar, recurrió a Alcohólicos Anónimos (AA) donde estaba teniendo un progreso exitoso, pero le tomaron fotografías y la expusieron públicamente, algo por lo que ya no quiso volver a ir.

Después, fue atendida por varios terapeutas y psicoterapeutas, hasta que encontró a una terapeuta Gestalt, quien finalmente logró que Diana superara su adicción.

Pese a que ya pasó más de una década de esto, Alfredo Adame aún lo retoma para hablar en contra de su ex esposa, pues él ha asegurado que Golden continúa teniendo problemas para controlar su consumo de bebidas alcohólicas.