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Rolando Medina López, el periodista salvadoreño que vivió los Óscar desde dentro

Rolando Medina López, periodista salvadoreño y crítico de cine, ha cubierto la ceremonia de los Óscar en cinco ocasiones y atesora anécdotas que abarcan desde su infancia en El Salvador hasta su encuentro con leyendas del cine en la alfombra roja.

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El salvadoreño entrevistó a George
El salvadoreño entrevistó a George Lucas en una de sus coberturas en los premios Óscar para medios salvadoreños./(Cortesía)

Rolando Medina López, periodista salvadoreño residente en España, ha dedicado buena parte de su vida profesional al periodismo cultural y cinematográfico. A sus 61 años, Medina López rememora con precisión su extensa trayectoria cubriendo la ceremonia de los Óscar, experiencia que se extendió durante cinco ediciones a inicios de la década de 2000.

En una conversación con Infobae, Medina López relata que su afición por los premios Óscar comenzó en la infancia, cuando veía la gala junto a su madre en El Salvador. “Yo veo ininterrumpidamente los premios Óscar desde 1975. Esa primera vez era un niño de 10 años que iba y venía de mi dormitorio al de mis papás y mamá me decía: ‘Vení, ve’. Solo me interesaban unos pedazos, pero lo vi y lo recuerdo”, cuenta el periodista. Con el paso de los años, esa admiración evolucionó en una vocación profesional que lo llevó a perseguir con perseverancia la acreditación como corresponsal.

Conseguir la credencial para cubrir los Óscar fue un proceso que le tomó diez años. “En el primer año nada (no tuvo respuesta), en el segundo año también hubo silencio y así nueve años. Al noveno recibo una carta de la Academia que me dice que no podían, que no había espacio para mí y yo no vi el ‘no’. Yo vi que por primera vez recibí una carta de respuesta y dije: ‘El otro año voy’. Al siguiente año estaba en los Óscar”, recordó.

Durante una entrevista con los
Durante una entrevista con los ganadores del Óscar a mejores efectos especiales por El Señor de los Anillos./(Cortesía)
El periodista entrevistó al director
El periodista entrevistó al director de Avatar en una de las ediciones de los premios de la Academia. /(Cortesía)
Entrevista con Ana Claudia Talancón,
Entrevista con Ana Claudia Talancón, protagonista del Crimen del padre Amaro, película que fue nominada al Óscar en la categoría de mejor película en lengua no inglesa./(Cortesía)
En entrevista con el actor
En entrevista con el actor estadounidense, Michael Chiklis./ (Cortesía)
El periodista salvadoreño en la
El periodista salvadoreño en la cobertura de los Óscar, previo a una de las ceremonias de premiación./(Cortesía)
Rolando Medina López junto a
Rolando Medina López junto a Frank Pierson en la pista del aeropuerto de los Ángeles, mientras esperan el cargamento de estatuillas para la entrega de premios de 2003. /(Cortesía)
Leonor Watling, fue protagonista
Leonor Watling, fue protagonista de Hable con ella, candidata al Óscar a mejor película internacional y mejor guion./(Cortesía)
En entrevista con Hiroyiki Sanada,
En entrevista con Hiroyiki Sanada, protagonista de The Twighlight Samurai./(Cortesía)
Una de las actrices que
Una de las actrices que ha sido nominada a los Óscar, a los Premios Emmy y Globos de Oro./(Cortesía)
En la entrevista con Infobae,
En la entrevista con Infobae, el salvadoreño afirma que aún conserva un pedacito de la alfombra roja, que pudo recorrer en diversas ocasiones durante sus coberturas./(Cortesía)

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