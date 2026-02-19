Las autoridades salvadoreñas intensifican controles viales tras repunte de siniestros en el país

El aumento de accidentes viales en El Salvador deja un peatón muerto y varios lesionados en diferentes departamentos. Foto cortesía Bomberos de El Salvador

El Salvador ha presenciado un incremento alarmante en el número de accidentes de tránsito, con 3,245 siniestros viales registrados entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026, según las cifras oficiales.

Este repunte no solo representa un aumento frente a los 2,441 casos contabilizados en el mismo periodo en 2025, sino que también se refleja en la gravedad de las consecuencias: las personas lesionadas pasaron de 1,513 el año anterior a 2,042 en 2026.

El director general de Tránsito, Félix Serrano enfatizó en una entrevista televisiva que la principal causa detrás del repunte de accidentes sigue siendo el comportamiento de las personas.“La principal causa es la distracción al conducir. También tenemos los excesos de velocidad. Muchas de estas situaciones tienen que ver directamente con el comportamiento humano”, puntualizó.

Un cuádruple accidente en la carretera Troncal del Norte dejó dos lesionados y obligó a cerrar parte de la vía en Ciudad Delgado. Foto cortesía PNC

El funcionario resaltó que el consumo de alcohol y estupefacientes por parte de los conductores representa otra causa recurrente que incrementa el riesgo en carreteras, aunque la detención de personas condiciendo bajo los efectos del alcohol registra una disminución del 12% en los últimos dos meses.

En respuesta, las autoridades mantienen estrictos controles vehiculares en todo el país. Serrano detalló que los equipos de control se encuentran “siempre en las carreteras vigilantes de que esto se esté respetando y cumpliendo”. Asimismo, se ha desplegado tecnología para la detección automática de infracciones y se refuerza la presencia de agentes de tránsito en los puntos críticos.

Una de las herramientas clave es el sistema de vigilancia con cámaras, que permite monitorear en tiempo real los comportamientos de los conductores. Las autoridades también abren canales para que la ciudadanía pueda denunciar, a través de fotografías o videos, situaciones de riesgo que atenten contra la seguridad vial.

“Estamos atendiendo con mucha diligencia las denuncias que se nos comparten en nuestras redes sociales. Constantemente estamos sancionando oportunamente para que, a través de la sanción, también se pueda corregir este tipo de comportamientos”, subrayó el director general de Tránsito.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1.167 accidentes de tránsito en El Salvador en los primeros diecinueve días de enero de 2024. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Motociclistas en el foco de campañas educativas

La proliferación de motocicletas es otro de los retos que enfrenta la gestión del tránsito salvadoreño. Serrano confirmó que de los más de dos millones de vehículos registrados en El Salvador, alrededor de 600 mil son motocicletas. Este crecimiento ha complejizado la circulación en carreteras y ha incrementado los riesgos, especialmente porque muchos de los accidentes involucraron a este tipo de vehículo.

El director explicó que realizan “campañas permanentes en centros escolares” y que desarrollan acciones específicas dirigidas a empresas con grandes flotas de motociclistas, como repartidoras de alimentos. Estas incluyen capacitaciones, asesorías y la promoción del uso correcto del casco de seguridad. “Estamos siempre vigilantes también que estén cumpliendo la normativa”, señaló.

El interés por sensibilizar a los nuevos conductores se refleja en las charlas educativas con la participación de entidades como el FONAT y el CONASEVI, con quienes colaboran para reforzar la conciencia vial en toda la cadena de usuarios del sistema de transporte.

La distracción al conducir y el exceso de velocidad destacan como principales causas de accidentes viales, según Félix Serrano. (Foto cortesía)

Desafío del parque vehicular y soluciones de movilidad

El aumento constante del parque automotor representa un desafío adicional. Serrano precisó: “Ya tenemos registrado más de dos millones de vehículos a nivel nacional. De estos, alrededor de 600 mil son motocicletas”. Este incremento ha presionado la capacidad de la red vial y congestiones prolongadas, especialmente en las zonas urbanas.

Frente a esta situación, el gobierno trabaja en planes estructurales que incluyen la construcción de pasos a desnivel en puntos estratégicos de la capital y la promoción de alternativas de transporte masivo. “Hay proyectos estratégicos como las obras de infraestructura, que son pasos a desnivel en puntos álgidos de congestión. Junto con esto, están los proyectos de transporte como los dos proyectos de metro cable”, explicó Serrano.

Uno de estos corredores conectará Mexicanos con el centro histórico de San Salvador, mientras que el otro enlazará la zona norte de Soyapango con el bulevar del Ejército y el centro capitalino.

Los trayectos cubrirán hasta más de cinco kilómetros en cada recorrido, con el objetivo de aliviar el tráfico y reducir los tiempos de viaje, que en ocasiones superan una hora debido a la congestión.

Un motociclista impactó contra un autobús que transita por la colonia Escalón en la capital salvadoreña (Foto cortesía PNC)

El impulso a estos sistemas de transporte alternativo busca diversificar las opciones de movilidad e incentivar el uso de medios colectivos, con la meta de disminuir la dependencia del vehículo particular y reducir así la siniestralidad y el colapso vial en la red nacional.