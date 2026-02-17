El Salvador

El Salvador ha sido reconocido como un caso de éxito internacional por los principales líderes de la Asociación Mundial de Juristas (WJA por sus siglas en inglés), quienes destacaron los avances logrados en materia de seguridad gracias al Plan Control Territorial. Durante una reunión celebrada en Madrid, presidida por el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, las autoridades de la entidad internacional aseguraron que la transformación que vive el país despierta un interés creciente y profundo respeto en España y en la comunidad jurídica global.

En el encuentro, desarrollado como parte de la misión oficial del vicepresidente Ulloa en Europa, participaron expertos de la talla del expresidente de México Felipe Calderón y Jorge Enrique Ibáñez, presidente del Tribunal Constitucional de Colombia. La reunión, encabezada por Javier Cremades, presidente de la WJA, sirvió de espacio para analizar los resultados del modelo salvadoreño y su impacto en la seguridad ciudadana.

A través de una publicación las autoridades señalaron “el caso de El Salvador genera un notable interés y respeto por los resultados alcanzados en seguridad ciudadana.” Esta valoración fue compartida por los juristas y personalidades presentes, quienes señalaron la oportunidad de observar de cerca el proceso de transformación que experimenta la sociedad salvadoreña.

La World Jurist Association reconoció
La World Jurist Association reconoció a El Salvador como un caso de éxito internacional gracias al Plan Control Territorial y los avances en seguridad ciudadana. (Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador)

En el tramo final del encuentro, la WJA, a través de Cremades, ofreció formalmente la plataforma de la organización para organizar una visita internacional de juristas al país centroamericano. La meta apuntada es contrastar en terreno los efectos del plan y contribuir así a una valoración objetiva y reconocimiento internacional de los logros. El propio vicepresidente Ulloa enfatizó ante la audiencia cómo, antes de la implementación del Plan Control Territorial en 2019, El Salvador era considerado uno de los países más peligrosos del continente americano.

Durante su exposición, Ulloa detalló las fases de la estrategia, sus fundamentos principales y los resultados tangibles que han permitido un cambio de percepción sobre la realidad nacional. Según lo explicitado por el vicepresidente, la nación salvadoreña atraviesa una etapa marcada por una amplia transformación social que va más allá de la mera reducción de los índices delictivos.

Los participantes manifestaron de forma unánime su disposición a acompañar las siguientes etapas del proceso salvadoreño y trasladaron la necesidad de mantener un análisis con parámetros objetivos, con el fin de que el reconocimiento internacional se fundamente en evaluaciones independientes y directas.

El impacto del turismo y
El impacto del turismo y grandes eventos convive con historias de libertad inédita para la región. Las familias anhelan que este modelo traspase fronteras, generando debate sobre su viabilidad

La asociación de juristas es una organización internacional formada en 1963, que agrupa a juristas, magistrados y profesionales del derecho de más de 140 países. El organismo tiene como propósito fundamental fortalecer el Estado de Derecho y promover la paz mundial a través del enfoque jurídico, facilitando un foro global de diálogo e intercambio de experiencias.

El acto, celebrado en la capital española, contó además con la asistencia de empresarios, especialistas en derechos humanos y otras figuras destacadas del ámbito internacional, lo que permitió un intercambio variado de perspectivas sobre los retos actuales de El Salvador y las lecciones que pueden trasladarse a otros contextos.

