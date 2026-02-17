El Salvador

Acuerdo de EE.UU. con Guatemala, El Salvador y otros países representa más de la mitad del PIB mundial

La gestión de Donald Trump impulsó tratados que afectaron la mitad de la economía mundial, según fuentes oficiales, mediante tácticas arancelaria y negociaciones orientadas a la defensa de los intereses estadounidenses en un contexto de competencia internacional

Los nuevos tratados incorporan a Guatemala y El Salvador a una red comercial que abarca más de la mitad del PIB mundial, según la Casa Blanca. (Cortesía: Aduana El Salvador)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los acuerdos comerciales con más de 20 países y bloques en conjunto representan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Dichas negociaciones incluyen socios clave como la Unión Europea, India, Reino Unido y países de Asia y de América Latina, entre ellos Guatemala y El Salvador.

De acuerdo con la Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en ingles), la administración Trump utilizó la imposición de aranceles generalizados, conocidos como “Liberation Day tariffs”, como herramienta para llevar a la mesa de negociación a sus principales socios comerciales.

Esto derivó en una serie de acuerdos bilaterales y marcos de entendimiento que abarcan compromisos sobre reducción de barreras arancelarias, facilitación del comercio digital, cooperación en cadenas de suministro y respeto a estándares laborales y medioambientales.

A mediados de enero, Estados Unidos formalizó acuerdos comerciales recíprocos con Guatemala y El Salvador. Según información de la Casa Blanca, estos acuerdos buscan modernizar el comercio bilateral y fortalecer la cooperación en diversas áreas clave.

Publicación en X de la cuenta Rapid Response 47. (Cortesía: Rapid Response 47)

Ambos países recibieron la retirada de aranceles recíprocos para ciertos textiles y prendas de vestir y se comprometieron a fortalecer la protección de derechos laborales y ambientales.

Esta medida facilita el acceso de productos centroamericanos al mercado estadounidense y beneficia a los sectores exportadores, especialmente a la industria textil y de confección

De acuerdo con un reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el acuerdo con Guatemala elimina barreras regulatorias para productos estadounidenses, facilita el comercio digital y compromete a Guatemala a respaldar la moratoria global de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre aranceles a transmisiones electrónicas.

Además, el país centroamericano reforzar la protección de los derechos laborales y prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

El acuerdo con El Salvador incluye la simplificación de requisitos para la entrada de vehículos, dispositivos médicos y farmacéuticos estadounidenses.

El Salvador reconoce certificaciones previas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y acepta términos que favorecen la exportación de alimentos estadounidenses. También se compromete a eliminar barreras no arancelarias que afectan a productos industriales y agrícolas.

Acuerdos comerciales impulsan estándares internacionales

La administración de Donald Trump subrayó que estos acuerdos establecen estándares más altos en materia ambiental y laboral, alineando a Guatemala y El Salvador con compromisos internacionales de transparencia y sostenibilidad.

La Casa Blanca informó que la firma de estos acuerdos marca un avance en la estrategia estadounidense para consolidar alianzas comerciales con países de América Latina, dentro de un contexto global donde Estados Unidos busca fortalecer su posición económica frente a otras potencias.

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, valora de manera positiva el acuerdo entre las naciones. (Cortesía: Milena Mayorga)

En términos globales, los acuerdos alcanzados por la administración Trump cubren naciones que en conjunto superan el 50% del PIB mundial, incluyendo potencias económicas y mercados emergentes. Estos pactos han modificado los flujos comerciales, reconfigurado cadenas de suministro y generado un nuevo marco normativo basado en la reciprocidad y el alineamiento con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Impacto para Guatemala y El Salvador

En el marco del nuevo tratado arancelario sino establece nuevas reglas de juego basadas en la apertura total:

  • Guatemala y la Economía Digital: El país se comprometió a eliminar obstáculos regulatorios para productos estadounidenses y a mantener una moratoria sobre aranceles a transmisiones electrónicas, facilitando el comercio tecnológico.
  • El Salvador y la Agilidad Logística: El acuerdo simplifica la entrada de productos industriales y agrícolas de EE. UU., aceptando certificaciones de la FDA para sectores críticos como dispositivos médicos y fármacos.
  • Reciprocidad en Manufactura: Ambos países obtuvieron la retirada de aranceles estadounidenses para ciertos textiles a cambio de endurecer la protección de derechos laborales y estándares ambientales.

