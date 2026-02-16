El Salvador

La siniestralidad vial en El Salvador registra un alza de 34% en 2026

Las estadísticas recientes del Observatorio de Seguridad Vial revelan que los hombres continúan siendo la mayoría entre la población lesionada, mientras el sistema sanitario enfrenta una mayor demanda de atención por siniestros en las carreteras

Un cuádruple accidente en la carretera Troncal del Norte dejó dos lesionados y obligó a cerrar parte de la vía en Ciudad Delgado. Foto cortesía PNC

La siniestralidad vial en El Salvador ha reflejado un crecimiento sostenido en los últimos tres años, según datos del Observatorio de Seguridad Vial. Entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, las autoridades reportaron 2,644 siniestros en las carreteras del país, lo que representa un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cifras actuales no resultan aisladas; revelan la evolución compleja que combina diferentes factores. En 2024, los datos oficiales mostraron un elevado impacto en los hospitales: 13,325 personas lesionadas por accidentes de tráfico necesitaron asistencia médica, con un promedio de 36 atenciones diarias. Este flujo constante ejerció una importante presión sobre los servicios de emergencia y trauma.

De este total anual, 9,555 atenciones correspondieron a hombres y 3,770 a mujeres, lo que expuso una clara diferencia de género, pues por cada mujer atendida, dos hombres o más requirieron asistencia.

Estos indicadores resultaron vitales para dimensionar no solo el problema global, sino su distribución en la población y el enfoque necesario para eventuales políticas preventivas.

La siniestralidad vial en El Salvador aumentó un 34% entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, según el Observatorio de Seguridad Vial. Foto cortesía

Descenso temporal de accidentes

Un análisis de los datos mensuales evidencia que enero de 2024 concluyó con 1,657 siniestros viales, 926 lesionados y 93 fallecidos registrados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esto se tradujo en un promedio diario de más de 53 accidentes y cerca de 30 personas lesionadas cada día en las carreteras salvadoreñas.

En enero de 2025, los accidentes viales disminuyeron a 1,485, es decir 10.4% menos que el año anterior. Las personas lesionadas alcanzaron 929 casos, una cifra prácticamente estable y las víctimas fatales se redujeron a 82, lo que significó una baja del 11.8%.

Sin embargo, la relativa mejora experimentada en 2025 se revirtió al inicio de 2026. Entre el 1 de enero y el 9 de febrero de ese año, se documentaron 2,644 accidentes, lo que se traduce en un aumento de78.1% respecto a la totalidad del mes de enero previo, junto con 1,658 lesionados, subida del 78.6% y 165 fallecidos incremento del 101.2%. Este repunte marcó el tercer año consecutivo en que la accidentabilidad evidenció una tendencia al alza.

El aumento de accidentes viales en El Salvador deja un peatón muerto y varios lesionados en diferentes departamentos. Foto cortesía Bomberos de El Salvador

Brechas de género

El repunte de la siniestralidad en 2026 acentuó la presión sobre el sistema de salud. Según las autoridades, las hospitalizaciones por accidentes de tráfico continúan mostrando una significativa desproporción entre hombres y mujeres, lo que resalta la necesidad de estrategias diferenciadas, dirigidas a los sectores más vulnerables.

El seguimiento de estos indicadores permitió a los organismos diseñar campañas preventivas y reforzar la atención especializada, priorizando los tramos horarios y rutas con mayor incidencia, a la vez que se intensificaron los controles por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El recuento provisional de siniestros para los primeros 40 días de 2026 superó en un 78.1% la cifra registrada en todo enero de 2025, mientras que el número de personas fallecidas aumentó en un 101.2% en el mismo lapso.

Temas Relacionados

Siniestralidad VialEl SalvadorObservatorio de Seguridad VialPolicía Nacional CivilAccidentes de TránsitoSalud Pública

