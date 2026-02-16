El Salvador

Embajada de Estados Unidos reconoció el trabajo de El Salvador tras incautación récord de droga

El organismo diplomático norteamericano en San Salvador resaltó la cooperación y los resultados obtenidos tras un exitoso esfuerzo multilateral contra cargamentos ilegales y la protección de la población vulnerable en la región

Una embarcación interceptada lejos de la costa desató una investigación internacional. Entre los detenidos, tripulantes de cuatro países. Secretos ocultos en tanques y un botín de millones de dólares (Foto cortesía Nayib Bukele)

Una operación de la Marina Nacional de El Salvador ha establecido un récord histórico al incautar 6.6 toneladas de cocaína ocultas en un barco extranjero a casi 704 kilómetros al suroeste de las costas salvadoreñas.

El decomiso, reconocido públicamente por la Embajada de Estados Unidos, impacta de lleno sobre el narcotráfico y refuerza el papel de El Salvador en la lucha contra el crimen organizado de alcance transnacional.

La embajada estadounidense en San Salvador celebró la magnitud de la incautación, resaltando su importancia para la seguridad regional y la protección de vidas.

En un comunicado compartido en redes oficiales, las autoridades manifestaron: “Es casi imposible medir cuántas vidas se habrían perdido si esta gigantesca cantidad de droga hubiera llegado a su destino. Las contribuciones de El Salvador a la seguridad regional, como esta operación antinarcóticos, golpean al crimen transnacional y hacen más seguro al hemisferio”.

También, Sara A. Carter Bailey, nombrada directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en Estados Unidos desde enero de 2026, subrayó el alcance del golpe contra el narcotráfico: “¡Esta es una victoria para el hemisferio occidental y el mundo!

A 703.7 kilómetros al suroeste de nuestras costas, el buque de apoyo multipropósito FMS Eagle fue interceptado. Se trata de un remolcador de ciento ochenta pies (54 metros) con bandera tanzania procedente de áfrica, que transportaba 6.6 toneladas de cocaína oculta en bodegas secretas. ¿Valor en la calle? Aproximadamente $165 millones”.

Un equipo de buzos halló el cargamento mejor escondido de la última década. Las implicancias del hallazgo y la reacción del presidente inmergen al país en una trama de alcance mundial (Foto cortesía Nayib Bukele)

Operativos: un récord nacional

Previamente el presidente Nayib Bukele calificó el operativo como la mayor incautación de droga en la historia de El Salvador. Según detalló, el abordaje de la embarcación se efectuó a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) de la costa, tras una meticulosa operación de inteligencia y despliegue de recursos navales.

Un equipo de buzos especializados de la Marina Nacional fue clave para localizar y asegurar el cargamento ilícito, lo que permitió no solo la incautación de la droga, sino también la captura de la tripulación.

Durante la inspección se detuvo a 10 personas de diferentes nacionalidades entre ellos: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. La composición del grupo evidencia la escala internacional del operativo y la ruta transcontinental elegida por las redes de narcotráfico.

Según las autoridades salvadoreñas, la complejidad de la operación y la diversidad de la tripulación refuerzan la efectividad del trabajo coordinado en alta mar, en el marco de los esfuerzos conjuntos por frenar el tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

"A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares", anunció el mandatario.

Mensaje presidencial y repercusiones

El presidente Bukele subrayó la trascendencia de la acción con una declaración en la que celebró “otro fuerte golpe al narcotráfico”. Además, aludió de manera irónica a la reciente adquisición del navío involucrado en la redada: “Por cierto, gracias por el nuevo barco”.

La Embajada de Estados Unidos insistió en que resultados de este tipo son reflejo directo de la relevancia de la prevención y la colaboración bilateral. Recalcó que el operativo no solo resguarda a la sociedad salvadoreña, sino que contribuye a un ambiente más seguro para todo el hemisferio occidental.

