El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador registra retraso en contratación de empresa para voto en el extranjero

Votantes salvadoreños hacen cola en la puerta del consulado del país en Madrid, España, para ejercer su derecho al voto en el exterior en las elecciones de 2024. /(EFE/ Macarena Soto)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador arrastra un retraso en el inicio del proceso de contratación de la empresa encargada de implementar el voto en el extranjero para las elecciones del 27 de febrero de 2027.

Según una fuente interna del organismo, el calendario electoral aprobado fijaba el inicio de este proceso para el 11 de agosto de 2025 y establecía su finalización el 12 de diciembre del mismo año, pero ninguna de las etapas previstas se ha puesto en marcha.

El Salvador se prepara para una jornada electoral en la que convergerán comicios presidenciales, legislativos y municipales en una única fecha. El proceso incluye la habilitación del voto electrónico para los salvadoreños residentes fuera del país, una modalidad que demanda la contratación de servicios tecnológicos y auditorías especializadas.

En conversación con este medio, una fuente interna del TSE, que solicitó no ser identificada, confirmó: “No se ha iniciado ese proceso de contratación ni del tercero que va a desarrollar el sistema de voto por internet, ni de voto presencial, ni se ha contratado también las auditorías, las tres auditorías que se van a contratar para eso. Ninguna de esas cosas se ha hecho”.

La misma fuente sostuvo que “el Tribunal debería iniciar dentro de poco ese proceso de contratación. Pero no se ha hecho nada ahorita”.

Las razones de este retraso, afirmó la fuente, “han sido presupuestarias”. Sin embargo, aseguró que la demora también está relacionada “con el hecho que no se tienen listos los requerimientos ni las especificaciones técnicas de los servicios que se van a contratar”.

La mayoría de procesos de la fase dos del calendario electoral para el voto en el extranjero registran retraso, según fuentes del TSE. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Organismo Colegiado en 2025 y publicado en las redes institucionales, actualmente se registra un retraso en las fases dos, tres y cuatro (que debieron empezar entre junio y agosto del año anterior), específicamente en los siguientes procesos:

Formulación de solicitud de ofertas para contratación de tercero para el desarrollo e implementación de sistemas de votación electrónica Proceso de contratación de tercero para el desarrollo e implementación del sistema de votación remota por Internet y electrónica presencial Desarrollo y pruebas de implementación del sistema de votación remota por Internet y el sistema de votación electrónica presencia Creación de mecanismos de auditoría informática al sistema de votación remota por Internet y al sistema de votación electrónica presencial Formulación de solicitud de ofertas para contratación de auditoría al sistema de votación remota por Internet y de votación electrónica presencial Proceso de contratación de firma para auditoría al sistema de votación remota por Internet y al sistema de votación electrónica presencial Auditorías al sistema de votación remota por internet y al sistema de votación electrónica presencial Formulación de solicitud de ofertas para contratación de firma de auditoría a la información recibida del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (MRREE) o autoridad competente Proceso de contratación de firma de auditoría a la información proveniente del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (MRREE) o autoridad competente para Registro Electoral de Voto en el Extranjero (REVEL) Coordinación y firma de convenios TSE con RNPN, DGME, MRREE o autoridad competente para la creación del REVEL en cualquier modalidad Preparación de condiciones tecnológicas TSE para la transferencia de datos del RNPN, DGME, MRREE o autoridad competente

Según la fuente, “todas esas actividades están identificadas en el calendario y se puede ver que no se ha avanzado”.

El TSE programó las elecciones presidenciales, de alcaldes y diputados para el 27 de febrero de 2027./(Tribunal Supremo Electoral)

La asignación presupuestaria para el evento electoral fue aprobada en diciembre de 2025 por la Asamblea Legislativa de El Salvador. De acuerdo con información oficial, se destinó un presupuesto total de $172.1 millones para las elecciones de 2027, de los cuales $46.7 millones corresponden específicamente al voto en el extranjero.

Este rubro financiará la contratación de la empresa encargada de la votación remota por internet, la implementación del voto electrónico presencial, el desarrollo del software del registro electoral, la transmisión de resultados preliminares, auditorías y campañas informativas dirigidas a la diáspora.

La fuente del TSE indicó que el presupuesto extraordinario ya está habilitado desde enero, lo que permitirá iniciar en los próximos días los procesos de contratación necesarios. No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha publicado la convocatoria correspondiente ni se han definido las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos.

La Asamblea Legislativa aprobó los recursos con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema de votación, tanto dentro como fuera del país, y asegurar la transparencia del proceso.

Los datos fueron corroborados con dos fuentes más, quienes indicaron que, efectivamente, hay un retraso en los procesos para el voto en el exterior, sobre todo en la fase dos del calendario. Por ahora, el Tribunal espera disponer de los fondos asignados y avanzar en la selección de proveedores y servicios técnicos para cumplir con el cronograma electoral.