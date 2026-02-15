Turistas extranjeros destacan el ambiente de tranquilidad que se percibe en El Salvador

El pueblo centroamericano se une por la residencia de Shakira. (Cortesía: Milena Mayorga)

Ciudadanos centroamericanos que han visitado El Salvador recientemente, motivados tanto por actividades turísticas como por la residencia temporal de la artista Shakira, han manifestado su satisfacción con el nivel de seguridad del país. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador ha documentado estos testimonios, destacando la percepción positiva de los visitantes extranjeros.

El guatemalteco Alfredo Cabrera subrayó la importancia de replicar el modelo de seguridad salvadoreño en la región. Cabrera señaló: “Se ve el cambio. Sí, se necesita esta estrategia (ejecutada en El Salvador) para que sea implementada en otros países de esta región”. Por su parte, el hondureño José Cuéllar afirmó que la población demanda cambios y mayor protección para desarrollar actividades cotidianas y turísticas. Cuéllar declaró: “Nosotros nos sentimos seguros de caminar en esta zona y esperaríamos tener una mejor seguridad en nuestro país. Se debe tener más empatía con el pueblo”.

Desde el Centro Histórico de San Salvador, la hondureña Eloisa Reyes resaltó el ambiente de tranquilidad experimentado durante su estadía, atribuyéndolo al trabajo que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Reyes relató: “Nos hemos sentido muy seguros y tranquilos en el tiempo que hemos estado acá en El Salvador. Hay lugares que no podemos disfrutarlos (en Honduras) por la delincuencia. Muchas personas no pueden trabajar debido a ello. Están con el miedo a la extorsión. Nosotros deberíamos imitar lo bueno, todo ciudadano merece sentirse seguro en su país”.

El ciudadano hondureño Elmer Martínez expresó su deseo de que las decisiones implementadas en El Salvador puedan replicarse en Honduras para beneficio de su población. Martínez opinó: “Toca nuestros corazones ver cómo los salvadoreños están alegres con las decisiones que están tomando y que esas decisiones pudieran replicarse en Honduras sería lo ideal”.

El impacto del turismo y grandes eventos convive con historias de libertad inédita para la región. Las familias anhelan que este modelo traspase fronteras, generando debate sobre su viabilidad

La hondureña Annie Nataré manifestó su preferencia por El Salvador debido a la sensación de libertad y protección que experimenta durante sus visitas. “El Salvador a mi me encanta, con la seguridad uno puede andar libremente y siente que nada le va a pasar. Por eso nos gusta visitar el país, por mi incluso mis hijos estuvieran estudiando aquí, pero tal vez más adelante”, expresó Nataré.

La mejora en la seguridad es también un motivo de envidia para visitantes de Honduras, según la opinión de Iris Mejía. “La seguridad ha mejorado notablemente y es algo de envidiarle a El Salvador. Quisiéramos que en Honduras pasara algo como eso, aunque replicar es una palabra muy extensa, esperamos que al menos se acerque un poco al sistema que aquí están implementando”, indicó Mejía.

El hondureño Tomás Inestroza añadió que la tranquilidad permite a los turistas moverse sin problemas, incluso durante la noche. “Hicimos un poco de turismo, y la verdad es que la seguridad que ustedes tienen es completamente envidiable. Uno puede andar caminando en la noche y no hay ningún problema salir del hotel”, subrayó Inestroza.

La artista colombiana es solo el comienzo de un boom turístico. Decenas de miles llegan convocados por algo más que música: la promesa de una vida sin temores ni extorsiones

El 12 de febrero, la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, informó que, según datos de los organizadores, se han vendido aproximadamente 135 mil boletos para las cinco fechas del concierto de Shakira. Del total de asistentes, 68 mil son salvadoreños, cifra que representa el cincuenta y un por ciento de la audiencia, según la procedencia confirmada en las compras digitales. Los 67 mil restantes corresponden a visitantes extranjeros, equivalentes al cuarenta y nueve por ciento de los asistentes. De los extranjeros, cuarenta y cuatro mil provienen de Guatemala, trece mil de Honduras, cuatro mil de Costa Rica, tres mil de Nicaragua y más de tres mil de otros países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y México.