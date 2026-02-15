Inicia segunda fase de la planta desalinizadora que buscar mejorar el acceso al agua potable en el oriente de El Salvador

La planta desalinizadora de isla Meanguera del Golfo proveerá agua potable a más de 2.500 habitantes, mejorando la calidad de vida insular. Foto cortesía DOM

La isla Meanguera del Golfo, ubicada en el departamento oriental de La Unión, se prepara para dejar atrás años de escasez y altos costos de agua potable gracias al avance de un proyecto de desalinización impulsado por la Dirección de Obras Municipales (DOM). Con más de 2,500 habitantes como beneficiarios directos, la obra transformará la calidad de vida en la isla, que hasta ahora dependía de métodos de abastecimiento externos.

En el marco de la segunda fase, el proyecto se enfoca en la instalación de una línea de impulsión de 5.5 kilómetros de tubería galvanizada. Este paso es estratégico ya que permite que el agua tratada fluya del tanque principal a los tanques de distribución, donde se reparte directamente a los hogares mediante dos redes compuestas por más de 25 kilómetros de tuberías y conexiones domiciliarias. Así el servicio podrá llegar de manera eficiente a los 1,500 hogares distribuidos en las diferentes comunidades de la isla.

El proyecto de desalinización incorpora una línea de impulsión de 5,5 kilómetros, garantizando el abastecimiento eficiente en hogares y comunidades. Foto cortesía DOM

Alcance y componentes de la planta desalinizadora

Dos tanques de almacenamiento forman el corazón del sistema: uno de 60 metros cúbicos para abastecer a 461 viviendas en las comunidades La Negra, Guanacastal y Salvador; el segundo tiene capacidad para 125 metros cúbicos, diseñado para proveer agua a 745 familias ubicadas en sectores urbanos como Periquera y Majahual. Gracias a esta infraestructura, la distribución será continua y suficiente, atendiendo la demanda diaria de la población insular.

Además del sistema principal, la planta desalinizadora contará con elementos complementarios que refuerzan la seguridad y la durabilidad de la obra. Entre ellos figuran casetas de bombeo, cerramientos perimetrales de malla ciclón, anclajes de concreto para asegurar la tubería y pasos especiales para proteger las redes en las vías públicas.

La Dirección de Obras Municipales suma 50 proyectos de agua potable en todo El Salvador, priorizando zonas rurales y de difícil acceso. Foto cortesía DOM

Impacto local y expansión regional

La Dirección de Obras Municipales suma con este proyecto 50 intervenciones en materia de agua potable a nivel nacional. De este total, quince sistemas ya han sido entregados, en especial en zonas rurales donde los recursos son limitados y la tecnología necesaria resulta de difícil acceso para muchas comunidades.

El proyecto más reciente se inauguró en Jocoro, departamento de Morazán Sur, llevando agua a más de 2,000 personas. A esa lista se suman acciones en localidades como El Cerrito de Sonsonate Norte, Guaymanco en Ahuachapán Sur, San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán Norte, Sociedad del departamento de Morazán Sur, Arambala, Cacaopera y San Isidro, todas ellas dentro de la zona de Morazán Norte. Actualmente, hay 33 proyectos adicionales de agua potable en diferentes etapas de ejecución en todo el país.

El sistema más reciente de la DOM en Jocoro, Morazán Sur, beneficia a más de 2.000 personas con acceso seguro a agua potable. Foto cortesía DOM

Presencia sostenida en La Unión y obras complementarias

En La Unión, cuadrillas de la DOM mantienen una presencia constante, gestionando más de 25 proyectos, de los cuales trece han sido entregados a la población. Estos no solo incluyen redes de agua potable, sino también diversas intervenciones viales y de infraestructura en distritos como Anamorós, Bolívar, Conchagua y El Carmen, facilitando así tanto la movilidad como el acceso a servicios esenciales.

A nivel departamental, la organización lleva adelante más de 60 proyectos, entre los que destacan la renovación de 31 calles asfaltadas que suman más de 65 kilómetros, así como la construcción de un mercado, una escuela en Concepción de Oriente, dos puentes, un parque, una unidad de salud y un salón de usos múltiples.