La tradición del añil se mantiene viva en El Salvador, donde el teñido artesanal y la recuperación de técnicas ancestrales han convertido al añil en un símbolo de identidad nacional y patrimonio cultural. El pigmento azul extraído de la planta Indigofera suffruticosa, conocido como “oro azul”, marcó el desarrollo económico y social del país durante buena parte de los siglos XVII al XIX.

Antes del auge del café y el algodón, el añil fue el principal producto de exportación de El Salvador. Su denominación como “oro azul” surgió porque el pigmento, esencial para la industria textil europea y norteamericana, alcanzaba precios elevados y generó prosperidad en la región.

Las exportaciones de añil llegaron a representar hasta el 80% de los ingresos nacionales en el siglo XIX, según fuentes académicas. Aunque la llegada de los colorantes sintéticos provocó el declive de la industria, el conocimiento ancestral sobrevivió en distintas regiones.

Centros artesanales y educativos que mantienen viva la tradición del añil en El Salvador

Actualmente, comunidades de

Suchitoto, Cuscatlán

Chalchuapa, Santa Ana

La Palma, Chalatenango

Han recuperado el teñido artesanal y organizan talleres, festivales y actividades educativas para preservar este patrimonio.

Además, El Ministerio de Cultura reporta que el Festival del Añil de Suchitoto y los talleres en el Parque Arqueológico Casa Blanca de Chalchuapa reúnen a familias y artesanos que transmiten la técnica a nuevas generaciones.

Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Productores de Añil (ASPA) estima que unas 200 familias trabajan actualmente en la producción y comercialización de productos teñidos con añil.

También se mantiene la tradición en zonas como San Miguel, San Vicente y Apastepeque, donde pequeños productores elaboran textiles y artesanías a partir del pigmento natural.

Diversos historiadores han señalado que el color azul presente en símbolos patrios y textiles tradicionales salvadoreños deriva directamente del añil.

“El añil no solo fue una fuente de riqueza, sino también un elemento central en la construcción de la identidad nacional”, afirmó la antropóloga Claudia Hernández en declaraciones recogidas por medios internacionales.

El Ministerio de Cultura ha impulsado proyectos para difundir la importancia histórica y cultural del añil, integrando su legado en museos, talleres y eventos formativos.

El “oro azul” sigue presente en la memoria colectiva, en la creatividad de los artesanos y en el esfuerzo de las comunidades que mantienen viva una tradición que marcó la historia de El Salvador.

El proceso del añil: producción y técnicas ancestrales

La obtención del añil implica una secuencia de tareas que combinan saberes tradicionales y trabajo comunitario. El ciclo inicia con la siembra y el cultivo de la planta.

Al alcanzar la madurez, las hojas se recolectan y se sumergen en agua en grandes pilas, donde permanecen varias horas. Durante ese tiempo, las hojas fermentan y liberan los compuestos que contienen el pigmento azul.

Una vez completada la fermentación, se bate el líquido para oxigenarlo y facilitar la separación del pigmento, que precipita como un sedimento azul en el fondo de la pila.

El sedimento se recoge y se prensa para eliminar el exceso de agua, obteniendo una pasta espesa. Esta pasta se seca al sol hasta formar bloques sólidos de añil, listos para su uso o comercialización.

Los talleres artesanales emplean el polvo de añil para teñir telas, hilos y prendas, siguiendo técnicas transmitidas por generaciones. El teñido manual permite obtener distintas intensidades de azul y patrones únicos, lo que convierte cada pieza en un reflejo de la creatividad local y del vínculo con el pasado.

El rescate de estas técnicas ha revitalizado la economía de varias comunidades y ha fortalecido la identidad salvadoreña. El añil, símbolo de un legado histórico y cultural, continúa proyectándose en la actualidad a través de festivales, iniciativas estatales y la labor de artesanos comprometidos con su preservación.