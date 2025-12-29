Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de diciembre

El dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación y el blue se paga a $1.535. Las reservas aumentaron casi USD 500 millones, a USD 43.610 millones, un máximo en tres años

14:16 hsHoy

El dólar sube a $1.480 en el Banco Nación

Después de negociarse a $1.475 para la venta a partir del martes 16 de diciembre, el dólar al público sube cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

14:15 hsHoy

El turismo y el pago de intereses se llevaron el 90% del saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023

El superávit comercial se diluyó casi en su totalidad por el aumento del turismo emisivo y el pago de intereses, que absorbieron la mayor parte de los ingresos por exportaciones

En lo que va del
En lo que va del año, el turismo emisivo acumuló 11.191.000 viajeros. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En un contexto de apreciación cambiaria y elevados niveles de deuda, el gasto en turismo y pago de intereses acapararon el 90% del saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023. Esta situación condiciona la capacidad de aprovechar los ingresos generados por el comercio exterior.

14:15 hsHoy

Bancos contra Caputo por los dólares del colchón: “Cumplimos normas, no tweets”

El ministro de Economía promueve recurrir al Banco Nación en caso de que los bancos exijan documentación del origen de los fondos. En el sector bancario dicen aue aún no se cambiaron las normativas

En respuesta a usuarios de
En respuesta a usuarios de la red social X que le comentaron que se seguía exigiendo documentación, Caputo les sugirió que vayan al Banco Nación Argentina (BNA).

La relación del ministro de Economía, Luis Caputo, y los bancos es de tensión constante. Y cuando parecía que mejoraba con la flexibilización -parcial- de los encajes, volvió a tensionarse luego de que el viernes el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno empujaba desde mayo.

14:14 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó el viernes a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.

La pasividad del precio del dólar en el cierre del año no deja de ser un indicador positivo, pues un dólar volátil afecta el desempeño de los mercados y es nocivo para las expectativas sobre el futuro de la economía en general.

13:35 hsHoy

Dólar: el Gobierno ajusta el nuevo esquema de bandas a las expectativas de devaluación del mercado

Desde enero el régimen para el dólar se recalibrará en base al IPC del INDEC, lo que dará mayor margen para comprar reservas y remonetizar a la economía

Las bandas cambiarias ajustadas por
Las bandas cambiarias ajustadas por inflación despejan los temores por un dólar atrasado.

A partir de enero, el Banco Central implementará una nueva fase de acumulación de reservas, respaldada por el crecimiento y remonetización de la economía. Con este esquema, el Gobierno procurará un objetivo más realista para el tipo de cambio y alineado con las previsiones del mercado, a través de bandas más flexibles sujetas a la evolución de la inflación, que evitarán un atraso del dólar que podría ser nocivo para el desempeño de la economía.

13:34 hsHoy

Caputo debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo

Se achica el plazo de integración de los recursos para pagar los vencimientos del 9 de enero y para recurrir a bancos del exterior. Desde el viernes se podrán retirar dólares de cuentas de más de USD 100.000 del blanqueo y el BCRA podrá aplicar su plan de compra de reservas

La semana pasada el Tesoro
La semana pasada el Tesoro vendió reservas para controlar el tipo de cambio en $ 1.450.

Luis Caputo enfrenta importantes desafíos en la última semana del año, que además ya pone un pie en 2026. Por un lado, el ministro debe seguir juntando dólares para cumplir con el vencimiento de poco más de USD 4.200 millones el 9 de enero e implementar el mecanismo que elija para completar esa suma. Además, desde el viernes pueden liberarse más fondos del blanqueo de capitales. Y ese mismo día se inaugura el nuevo mecanismo de ajuste de bandas cambiarias y el programa de compra de reservas del BCRA.

13:34 hsHoy

Inocencia fiscal: 10 claves para entender el proyecto de los “dólares en el colchón” que aprobó el Senado

El oficialismo consiguió la aprobación de la iniciativa que introduce modificaciones en el régimen penal tributario y en los mecanismos de fiscalización, entre otros

La ley de Inocencia Fiscal
La ley de Inocencia Fiscal busca promover el uso de los "dólares del colchón". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado de la Nación convirtió el ley el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso con el que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.

13:31 hsHoy

El dólar cerró a $1.475 por sexto día consecutivo, mientras se extinguen las expectativas de devaluación

La divisa minorista terminó la semana sin variantes. El mayorista, a $1.452,50; avanzó solo 2,50 pesos desde el viernes anterior

El dólar mayorista se mantiene
El dólar mayorista se mantiene a 5% del techo de las bandas.

Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.

