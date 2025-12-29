Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de diciembre

Después de negociarse a $1.475 para la venta a partir del martes 16 de diciembre, el dólar al público sube cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación.
En un contexto de apreciación cambiaria y elevados niveles de deuda, el gasto en turismo y pago de intereses acapararon el 90% del saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023. Esta situación condiciona la capacidad de aprovechar los ingresos generados por el comercio exterior.
La relación del ministro de Economía, Luis Caputo, y los bancos es de tensión constante. Y cuando parecía que mejoraba con la flexibilización -parcial- de los encajes, volvió a tensionarse luego de que el viernes el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno empujaba desde mayo.
Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó el viernes a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.
La pasividad del precio del dólar en el cierre del año no deja de ser un indicador positivo, pues un dólar volátil afecta el desempeño de los mercados y es nocivo para las expectativas sobre el futuro de la economía en general.
A partir de enero, el Banco Central implementará una nueva fase de acumulación de reservas, respaldada por el crecimiento y remonetización de la economía. Con este esquema, el Gobierno procurará un objetivo más realista para el tipo de cambio y alineado con las previsiones del mercado, a través de bandas más flexibles sujetas a la evolución de la inflación, que evitarán un atraso del dólar que podría ser nocivo para el desempeño de la economía.
Luis Caputo enfrenta importantes desafíos en la última semana del año, que además ya pone un pie en 2026. Por un lado, el ministro debe seguir juntando dólares para cumplir con el vencimiento de poco más de USD 4.200 millones el 9 de enero e implementar el mecanismo que elija para completar esa suma. Además, desde el viernes pueden liberarse más fondos del blanqueo de capitales. Y ese mismo día se inaugura el nuevo mecanismo de ajuste de bandas cambiarias y el programa de compra de reservas del BCRA.
El Senado de la Nación convirtió el ley el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso con el que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.
Por sexto día operativo consecutivo, el dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Por lo tanto, el billete minorista no ofreció variantes durante la semana “corta” por las festividades navideñas.