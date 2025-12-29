Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de diciembre

Caputo debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo Se achica el plazo de integración de los recursos para pagar los vencimientos del 9 de enero y para recurrir a bancos del exterior. Desde el viernes se podrán retirar dólares de cuentas de más de USD 100.000 del blanqueo y el BCRA podrá aplicar su plan de compra de reservas

La semana pasada el Tesoro vendió reservas para controlar el tipo de cambio en $ 1.450.

Luis Caputo enfrenta importantes desafíos en la última semana del año, que además ya pone un pie en 2026. Por un lado, el ministro debe seguir juntando dólares para cumplir con el vencimiento de poco más de USD 4.200 millones el 9 de enero e implementar el mecanismo que elija para completar esa suma. Además, desde el viernes pueden liberarse más fondos del blanqueo de capitales. Y ese mismo día se inaugura el nuevo mecanismo de ajuste de bandas cambiarias y el programa de compra de reservas del BCRA.