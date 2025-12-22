Economía

Los precios de los alimentos frenaron su impulso en la tercera semana de diciembre: qué rubros tuvieron deflación

Un relevamiento privado reflejó una baja de precios de 0,3% en la categoría. Que se espera para lo que resta del mes y cómo va a impactar sobre el dólar

La consultora LCG registró deflación del 0,3% en Alimentos y bebidas no alcohólicas la semana pasada.

La inflación representa un desafío para el ministro de Economía, Luis Caputo. En noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó un incremento de 2,5%, y marcó así el cuarto mes consecutivo de suba. Sin embargo, la principal variable que impulsaba el índice registró una baja de precios en la tercera semana de diciembre y podría influir sobre el dato de inflación del mes, que se difundirá a comienzos de enero y que adquiere relevancia en el contexto del régimen cambiario.

El último informe de la consultora LCG mostró que la semana pasada, el rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” tuvo una deflación del 0,3%. “Sucede luego de dos semanas con inflación semanal por encima del 0,5%”, detallaron, lo que llevó a que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubique en 2,8% y en lo que va del mes, en 1%.

La principal razón de la deflación, según el informe, se debió a la baja de precios que presentaron los panificados y bebidas (-0,5%), que se compensó parcialmente con la suba en lácteos (0,1%). Esta caída llama la atención al tratarse de productos que se consumen en mayor proporción durante esta fecha del año con las fiestas.

“Siendo la única categoría por encima del promedio, Carnes explica el 74% de la inflación mensual debido a los fuertes aumentos de las semanas previas”, detallaron. Es que en lo que va del mes tuvieron incrementos del 6,7%; seguido por Frutas con 2,8%; Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, 2,1%; Azúcar, miel, dulces y cacao, 1,8%; y Productos de panificación, cereales y pastas, 1,6%. Por debajo quedaron Condimentos y otros productos alimenticios, con 1,5%; Verduras, 0,7%; Comidas listas para llevar, 0,2%, mientras que Aceites tuvo deflación de 0,1% y Productos lácteos y huevos, de -0,7 por ciento.

En noviembre, según el Indec, la categoría “alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 2,8%, por encima del promedio de 2,5%, aunque por debajo de Transporte (3%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

Un relevamiento diferente tuvo la consultora Analytica, que reveló que en la tercera semana de diciembre los precios registraron una variación semanal de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,8%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,5% durante diciembre”, marcaron. Un dato que, de confirmarse, se ubicaría en los mismos niveles que el mes pasado.

En su caso, detallaron, que el mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (+7,3%) y carnes y derivados (+4,8%). Y que entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,3%) y café, té, yerba y cacao (+0,8%). Por otro lado, se registra una reducción en el precio de las verduras (-1,8%).

La proyección de Milei

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que dio a conocer el Banco Central (BCRA), la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en diciembre se ubicaría en 2,1%, y ya enero de 2026 y hasta abril oscilaría entre 1,9% y 1,5%. Pero en una entrevista concecida ayer al periodista Luis Majul, el Presidente aseguró que para julio/agosto del año que viene la inflación va a comenzar con cero. “Nosotros hemos dejado de emitir dinero a mediados del año pasado, estamos padeciendo los efectos de los rezagos de la política monetaria, del sobrante monetario como consecuencia de que había controles de precios, de capitales”, detalló.

Para explicarlo, Milei volvió a citar el llamado “efecto Hume-Cantillon”. Hume fue un economista británico que describió la relación entre precios y cantidad de dinero para desacreditar las teorías mercantilistas. Cantillon, a su turno, explicó la secuencia de aumentos de precios. El Presidente ya se había referido en otras oportunidades a Cantillon para afirmar que “no es que el dólar hace que los precios suban; es un indicador temprano (…) y además no siempre puede ser así (…) lo que puede haber pasado es que ustedes aumentan la oferta de dinero y alimentan la demanda de bienes; entonces suben lo que vendrían a ser los precios minoristas, eso presiona sobre los mayoristas, después sobre los salarios y como después no les dan los números si no es competitivo, salta el tipo de cambio (…) Todo depende de donde se generó el exceso de oferta”.

Pero ahora el dato se vuelve central, ya que determinará a cuánto se van a deslizar las bandas del régimen cambiario. Es que desde el 1° de enero comienza la nueva fase del programa económico en donde el techo y piso se ajustan a la inflación y el BCRA se propuso salir a comprar reservas en función de la demanda de dinero. Con el dato de noviembre, ya se sabe que en enero se va a ajustar un 2,5 por ciento.

Y si bien el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que el techo de las bandas se moverán en línea con la inflación, ello no significa que la tendencia de precios y del tipo de cambio será hacia arriba. Algunos analistas del mercado todavía tienen dudas de ello.

