El Tesoro acelera la compra de dólares con la mira puesta en los vencimientos de deuda de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la compra de casi USD 900 millones en las últimas semanas. Crédito: AP

Luego de anunciar la puesta en marcha de un nuevo esquema cambiario y de acumulación de reservas a partir de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Tesoro nacional compró casi USD 900 millones en las últimas ruedas. La estrategia del equipo económico es robustecer sus tenencias en dólares en las semanas previas al pago de los vencimientos de deuda por USD 4.200 millones de enero.

A contramano de lo que ocurre con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía no informa cuántas divisas adquiere dentro o fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Economistas y analistas financieros estiman un aproximado a partir de la publicación de los balances del MECON y, en particular, de los datos vinculados a los depósitos en moneda dura.

Sin embargo, Caputo reconoció durante una entrevista en el streaming La Casa que el fisco se hizo de aproximadamente USD 890 millones en las últimas semanas. En principio, y de no mediar ningún “cisne negro” en el mercado cambiario, esos recursos podrían destinarse a los compromisos con bonistas privados que vencen el próximo 9 de enero.

A la hora de hablar sobre las alternativas que baraja para enfrentar los pagos, el titular del Palacio de Hacienda reveló que el Tesoro efectuó las adquisiciones bajo la modalidad en bloque. Es decir, realiza una adquisición directa de divisas, sin utilizar el canal oficial del mercado cambiario regulado por el Banco Central. En vez de comprar los dólares a través del MLC, donde se negocian las operaciones cambiarias habituales entre bancos, empresas y particulares bajo normas específicas, Economía pacta la operación de forma directa con la contraparte.

“También tenemos otros USD 1.000 millones provenientes de la colocación de bonos en dólares. El objetivo de esa colocación fue justamente ese, obtener USD 1.000 millones y analizar el diferencial de spread, que es un aspecto técnico, entre un bono convencional y los bonos que Argentina tiene en el mercado”, sumó el jefe de la cartera económica en referencia al regreso de Argentina al mercado de deuda con la emisión del BONAR N29.

Al mismo tiempo, Luis Caputo detalló que el menú de opciones contempla las negociaciones por un repo (préstamo garantizado con bonos) por hasta USD 7.000 millones de dólares con bancos internacionales, así como los dos swaps de monedas con Estados Unidos y China. También incluyó la posibilidad de “refinanciar” los títulos que vencen.

“Si pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en quinientos noventa, podría ubicarse en cuatrocientos noventa, sin necesidad de cambiar nada más que la estructura de los bonos”, deslizó el ministro de Economía.

A propósito de las compras del Tesoro, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ratificado la compra de USD 320 millones el lunes al margen del MLC, a la vez que aseguró que la entidad monetaria tiene previsto incrementar las reservas internacionales si se cumplen determinadas condiciones.

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili en una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en Buenos Aieres, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

La compra forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar las tenencias en moneda extranjera y afrontar los próximos compromisos de deuda externa. El Ministerio de Economía afronta durante las próximas semanas un compromiso por USD 4.200 millones, con vencimiento para el 9 de enero de 2026.

“El Tesoro está acelerando las compras de divisas de cara al pago del 9 de enero por USD 4.200 millones. De ese monto, USD 910 millones ya fueron asegurados mediante la colocación del BONAR 29N. El Tesoro parecería estar comprando dólares contra recientes emisiones de deuda corporativa y provincial, que estarían comenzando a canalizarse gradualmente hacia el mercado cambiario”, detalló un informe de Max Capital.

En tal sentido, el economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, apuntó que hasta el viernes 12 de diciembre, último dato oficial disponible al cierre de esta nota, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera treparon a casi USD 1.670 millones, “producto de la integración de los licitación del AN24 (USD 910 millones) y lo que parecen haber sido nuevos desembolsos de OOII (por USD 120 millones), ya que la variación de los depósitos del Tesoro en pesos sugiere ventas netas de divisas por USD 21 millones”.

“Si le sumamos los USD 320 millones que dijo que compraron ayer (el lunes) Bausili y tenemos en cuenta las ventas de hoy (el martes), podríamos decir que deben estar orillando los USD 2.000 millones, pero aún abajo. Falta saber cuándo ingresan los USD 685 millones de las concesiones hidroeléctricas, pero sumando eso también estamos a poco más de USD 1.500/1.600 millones de juntar lo necesario para los pagos de Bonares y Globales de principios de enero de 2026″, sintetizó.