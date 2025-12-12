Economía

El dólar cerró la semana al alza, en medio de compras atribuidas al Tesoro

La divisa subió a $1.465 en el Banco Nación y a $1.441 en el segmento mayorista, a 76,01 pesos o 5,3% del techo del régimen cambiario

Después de las elecciones legislativas
Después de las elecciones legislativas el Tesoro volvió a comprar divisas.

El dólar mayorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.441, para redondear una semana con leve alza de 6 pesos o 0,4%. En diciembre el tipo de cambio oficial cae 10,50 pesos o 0,7%.

El régimen de bandas cambiarias del Banco Central fijó para la fecha un límite superior de libre flotación de $1.517,01, que dejó al dólar mayorista a 76,01 pesos o 5,3% de esa marca.

“Los operadores comienzan a detectar en las últimas ruedas compras oficiales, ello sin alterar la calma del dólar mayorista que sigue en torno a los $1.440, lo cual genera expectativa ya que podría estar aprovechándose esta etapa de estacional mayor demanda de dinero. También podrían comenzar a jugar a favor que vayan llegando liquidaciones del campo y de las empresas -así como provincias- que han logrado exitosas emisiones internacionales en los últimos meses”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que “si bien hoy y el fin de semana no hay vencimientos relevantes, el lunes se concentran pagos por unos USD 115 millones al BID, BIRF y CAF. En esa línea, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA ascendieron a USD 309 millones al martes. Al sumar las compras rumoradas de los últimos días, se ubicarían cerca de USD 575 millones al cierre de ayer, suficientes para cubrir el pago. Si bien las obligaciones se vienen afrontando con caja, el hecho de que los dólares provengan del mercado y no del BCRA envía una señal más constructiva”.

Bloomberg informó el jueves que el Tesoro nacional habría efectuado compras por unos USD 220 millones, pero esta absorción pudo haberse realizado por fuera de los negocios en el segmento de contado, cuyo volumen fue inferior a los USD 400 millones.

“Sobre este punto hay que hacer hincapié en que el origen de los fondos importa casi tanto como su disponibilidad. La operación de ayer se suma a las compras por USD 46 millones del miércoles, a un martes casi neutro -ventas por apenas dos millones- y a otros USD 48 millones adquiridos el viernes, que ya confirmamos que fueron realizadas en el MLC. Así, el Tesoro revierte, en el neto, la dinámica preocupante de los primeros días del mes, cuando acumulaba ventas por USD 31 millones entre el 1 y el 3 de diciembre” puntualizaron desde PPI.

El dólar al público ganó 5 pesos o 0,3% en el día, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. La divisa minorista exhibió una suba de cinco pesos en la semana, mientras que en el transcurso de diciembre retrocede diez pesos o 0,7%.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público promedió $1.464,55 para la venta (alza de 4,20 pesos o 0,3% en el día) y $1.413,46 para la compra.

El dólar blue restó cinco pesos o 0,3%, a $1.445 para la venta. mientras que en la última semana el precio del billete en el mercado informal avanza diez pesos o 0,7%.

En cuanto a las divisas obtenidas por el Tesoro en la licitación de esta semana, Max Capital evaluó que “el Gobierno utilizará los recursos de la emisión (USD 910 millones del Bonar 2029N), compras de divisas -ahora aceleradas, probablemente por ingresos de emisiones corporativas y provinciales-, ingresos por concesiones hidroeléctricas (USD 700 millones) y algo de financiamiento externo -ya sea para el Tesoro o para el BCRA; en este último caso, el Tesoro debería comprar dólares, probablemente emitiendo un bono para el BCRA- para afrontar el pago de USD 4.200 millones en enero”.

“La sostenibilidad del modelo se juega en las otras dos pantallas: un riesgo país controlado y un nivel de reservas que brinde la cobertura necesaria para mantener la estabilidad nominal”, consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“Para el 9 de enero el Gobierno busca captar alrededor de USD 2.633 millones para cubrir los cupones de los bonos AL29, AL30, GD29 y GD30. El objetivo fue colocar un bono bajo ley local a una tasa inferior a la vigente en el mercado para mejorar las condiciones de refinanciamiento y evitar compras de dólares por parte del Tesoro, lo que implicaría mayor presión sobre el tipo de cambio, que ya opera cerca del límite superior de la banda”, añadió Botto.

