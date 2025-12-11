Jornada financiera: el mercado reaccionó con poco entusiasmo al dato de inflación y al nuevo bono en dólares

Los activos argentinos negociaron con tendencia bajista en la plaza local y el exterior.

La operatoria financiera exhibió poco entusiasmo de parte de los inversores pasada la esperada colocación del nuevo Bonar 2029N (AN29). Si bien la emisión del Gobierno fue auspiciosa en pos del objetivo de regresar a los mercados, el resultado no dejó espacio para la euforia en cuanto al monto captado y las tasas que se convalidaron.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1%, a 2.980.581 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street registraban a poco del cierre de los negocios en Nueva York mayoría de bajas, lideradas por Grupo Galicia (-2,5%) y Edenor (-2,5%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los títulos Bonares y Globales experimentaron un descenso promedio del 0,7%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 10 unidades para la Argentina, en los 634 puntos básicos, tras un máximo intradiario en los 641 enteros.

“Finalmente el Tesoro logró colocar USD 1.000 millones del flamante AN29 a una tasa de 9,26% habiendo recibido ordenes por USD 1.400 millones. Si bien a priori deja un poco de sabor agridulce, ya que Caputo dijo que esperaba juntar USD 1.000 millones al 9% y esto salió un poco mas arriba, lo cierto es que no deja de ser una buena noticia que Argentina volvió al mercado voluntario de deuda en moneda extranjera después de ocho años”, expresó Nicolás Cappella, analista de IEB.

“En la medida en que el Tesoro pueda seguir abriendo estas puertas y lograr ‘rolleos’ como un país normal, la estabilización macro seguirá su curso. Es sin dudas un paso en la dirección correcta, más allá de que nos habíamos ilusionado con un corte debajo de 9% por los rumores que circulaban”, estimó Cappella.

La falta de inercia alcista para los activos argentinos también se asoció a una operatoria falta de tendencia en Wall Street, donde avanzó el Dow Jones y cayó el panel tecnológico Nasdaq.

Otro dato esperado por los operadores fue el de la licitación de deuda en pesos de corto plazo, cuyo resultado se conoció tras el cierre bursátil. La Secretaría de Finanzas colocó $21,27 billones, sobre ofertas por un total de $23,37 billones. Esto significó un rollover de 102% sobre los vencimientos de esta semana.

“El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos. Por ello, el resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, evaluaron desde el Palacio de Hacienda.

El INDEC informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, por encima del 2,3% de octubre y del 2,1% de septiembre, superando las expectativas del consenso de analistas, que según un relevamiento de Bloomberg la calcularon próxima al 2,3%. La inflación interanual se desaceleró al 27,9%.

“Tras el dato de inflación -en línea con nuestra estimación- la curva a tasa fija cayó en los tramos corto y medio, mientras que algunos bonos de mayor plazo mostraron subas marginales. A diferencia de meses anteriores, esta vez el dato sorprendió al alza y el mercado reaccionó. Mientras tanto, los bonos CER extendieron las ganancias previas, con los tramos corto y medio mostrando mejor desempeño”, comentó Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero.

Dólar estable y suba de reservas

Como dato saliente en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas del Banco Central mejoraron en USD 156 millones o 0,45%, a 41.819 millones de dólares.

“En el día las reservas suben por la variación de cotizaciones de activos (principalmente el oro, que ganó 1,9%). Hay que tener en cuenta que la mayoría de la plata del nuevo Bonar eran divisas que ya estaban dentro del sistema financiero. O sea que esta liquidación -que se va a registrar este viernes en el stock de reservas- no va a ser de un gran impacto”, señalaron a Infobae fuentes del Banco Central.

Tras este esperado evento financiero, la operatoria del mercado de cambios se desarrolló muy estable. El dólar mayorista cedió apenas 1,50 peso o 0,1%, a $1.436 para la venta. El tipo de cambio oficial recorta 15,50 pesos o 1,1% en diciembre.

“La divisa mayorista volvió a iniciar la rueda en los mismos valores del cierre previo y mantuvo el patrón de estabilidad que viene mostrando en las últimas jornadas. Operó con muy baja volatilidad, registrando una leve recuperación inicial de dos pesos, alcanzando un máximo de $1.439,50, para luego aflojar hasta un mínimo intradiario de $1.436″, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Se supo que ayer el Tesoro compró en el mercado unos 46 millones de dólares, lo que no se descarta que hoy también puede haber intervenido comprando algunos millones. El volumen operado fue de USD 384 millones, en línea con el promedio del mes”, precisó Merino.

El Banco Central fijó para este jueves un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.516,50, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó ahora a 80,50 pesos o 5,6% del límite de libre flotación de este esquema.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,45 para la venta (suba de 1,86 peso o 0,1%) y $1.409,40 para la compra. El billete en bancos conserva un descenso de 27,14 pesos o 1,8% en diciembre.

Los dólares financieros terminaron negociados con ligeras subas en un rango de dos a tres pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos terminó a $1.504,89 (+0,2%), mientras que el dólar MEP concluyó a $1.472,64 (+0,1%).

En cuanto a los contratos de dólar futuro, con mínimas subas en un rango de 0,1% a 0,3%, estas operaciones interrumpieron una serie bajista de ocho ruedas consecutivas. Las posturas para fin de diciembre quedaron en los $1.450.

El dólar blue tampoco ofreció variantes, a $1.450 para la venta, después de tres ruedas operativas en alza. El blue gana 15 pesos o 1% en diciembre.