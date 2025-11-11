Economía

Dólar hoy en vivo: cómo operan las principales cotizaciones este martes 11 de noviembre

El mercado cambiario goza de estabilidad, en medio de una mejora de la prima de riesgo. Las dudas, sin embargo, siguen puestas en la capacidad del Gobierno para sumar reservas

Guardar
13:59 hsHoy

Apertura sin cambios en el dólar oficial

El inicio de la rueda muestra estabilidad en el dólar Banco Nación, que abre en $1.445, mientras el dólar mayorista sube a $1.420,50. El dólar libre avanza levemente a $1.430. El MEP cotiza en $1.456,17 y el contado con liquidación en $1.480,26, ambos con una baja marginal. El riesgo país retrocede y se ubica en 598 puntos, con el dólar tarjeta sin modificaciones en $1.878,50.

13:53 hsHoy

Con fuerte demanda de bonos en dólares, el riesgo país vuelve a acercarse a los mínimos de la gestión Milei

La semana arrancó con subas de hasta 3%, reflejando el mayor apetito por Argentina. Las empresas aprovechan para financiarse en el exterior a tasas más bajas y hay entusiasmo por un futuro plan de recompra de deuda

El riesgo país perforó los
El riesgo país perforó los 600 puntos básicos y se acerca a mínimos en la era Milei.

La demanda de bonos en dólares se mantiene muy firme desde que el Gobierno ganó por amplio margen las elecciones legislativas y ayer se aceleró la tendencia alcista. Como resultado, el riesgo país volvió al piso que se registró en la gestión de Javier Milei de 560 puntos básicos. Ese valor se tocó los primeros días de enero, pero a partir de entonces se produjo un fuerte deterioro en los precios de los activos argentinos.

Leer la nota completa
13:52 hsHoy

Cierre de dólar y riesgo país

El mercado cambiario cerró la rueda previa con el dólar oficial en $1.445 en Banco Nación y el mayorista en $1.415. El dólar MEP se mantuvo en $1.458,54 y el contado con liquidación en $1.482,64. El dólar libre finalizó en $1.425, mientras que el riesgo país se ubicó en 599 unidades. La cotización del dólar tarjeta alcanzó los $1.878,50.

13:51 hsHoy

El dólar abrió la semana sin cambios y el riesgo país perforó los 600 puntos

La divisa minorista operó estable a $1.445 y la mayorista avanzó 5 pesos a $1.420. Las acciones y los bonos retomaron el sendero alcista

El dólar minorista operó estable
El dólar minorista operó estable en $1.455 mientras que el mayorista avanzó 5 pesos a $1.420. REUTERS/Luisa González

En la primera jornada de la semana, el dólar minorista no experimentó cambios y cerró a $1.445 en las pizarras del Banco Nación, mientras que la cotización mayorista avanzó 5 pesos hasta los $1.420,50. En tanto, las acciones y los bonos retomaron la tónica alcista, y el riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos básicos.

Leer la nota completa
13:50 hsHoy

Dólar estable y baja del riesgo país en la rueda de ayer

El dólar minorista cerró la jornada anterior sin cambios en $1.445, mientras que el mayorista avanzó a $1.420,50. El dólar MEP se ubicó en $1.458,54, el contado con liquidación en $1.482,64 y el dólar blue en $1.425. Los bonos soberanos operaron al alza y el riesgo país se redujo a 596 puntos, el nivel más bajo desde enero. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 142 millones y el mercado se mantiene atento a señales sobre la acumulación de reservas y el esquema cambiario.

Temas Relacionados

Dolar hoyDolarMercadosÚltimas Noticias

Últimas noticias

Tiempos máximos de vuelo y descansos: qué definió el Gobierno para los pilotos

Se establecieron las directrices técnicas e interpretativas para la implementación del Decreto N° 378/2025, que cambió el Código Aeronáutico

Tiempos máximos de vuelo y

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: “Ya tuvimos ganancias”

Funcionarios estadounidenses hablaron de la intervención en los mercados y explicaron los movimientos recientes entre ambas naciones

El secretario del Tesoro de

El vicepresidente del Banco Central aseguró que “las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas”

Vladimir Werning habló en el Argentina Fintech Forum y destacó que los “cepos” que quedan se eliminarán a medida que avance el programa económico

El vicepresidente del Banco Central

Los colegios privados ya no deberán anticipar aumentos al Gobierno: cómo se ajustarán ahora las cuotas

La eliminación del decreto que regulaba los aranceles de las escuelas privadas cambia la forma en que se definirán los valores mensuales. Los establecimientos podrán modificar los importes según sus costos y sin autorización previa

Los colegios privados ya no

Martín Tetaz cuestionó la efectividad de las bandas cambiarias en Argentina

La estrategia oficial enfrenta tensiones de fondo y el desafío de recuperar la previsibilidad monetaria, según el economista y diputado nacional

Martín Tetaz cuestionó la efectividad

ÚLTIMAS NOTICIAS

La IA mejora la productividad

La IA mejora la productividad individual, pero tiene un alto costo: el trabajo en equipo se deteriora

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

Tiempos máximos de vuelo y descansos: qué definió el Gobierno para los pilotos

Detuvieron a un adolescente de 15 años por el crimen de la jubilada en San Isidro

Tan Biónica vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco: cuándo será la fecha y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”

Michael J. Fox reveló que lo subestimaban antes de la fama de ‘Volver al futuro’: “Me trataban como una mierda”

DEPORTES

La medida que tomará el

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa