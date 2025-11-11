Dólar hoy en vivo: cómo operan las principales cotizaciones este martes 11 de noviembre

El dólar minorista cerró la jornada anterior sin cambios en $1.445, mientras que el mayorista avanzó a $1.420,50. El dólar MEP se ubicó en $1.458,54, el contado con liquidación en $1.482,64 y el dólar blue en $1.425. Los bonos soberanos operaron al alza y el riesgo país se redujo a 596 puntos, el nivel más bajo desde enero. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 142 millones y el mercado se mantiene atento a señales sobre la acumulación de reservas y el esquema cambiario.

Dólar estable y baja del riesgo país en la rueda de ayer

En la primera jornada de la semana, el dólar minorista no experimentó cambios y cerró a $1.445 en las pizarras del Banco Nación, mientras que la cotización mayorista avanzó 5 pesos hasta los $1.420,50 . En tanto, las acciones y los bonos retomaron la tónica alcista, y el riesgo país cayó por debajo de los 600 puntos básicos.

El mercado cambiario cerró la rueda previa con el dólar oficial en $1.445 en Banco Nación y el mayorista en $1.415. El dólar MEP se mantuvo en $1.458,54 y el contado con liquidación en $1.482,64. El dólar libre finalizó en $1.425, mientras que el riesgo país se ubicó en 599 unidades. La cotización del dólar tarjeta alcanzó los $1.878,50.

La demanda de bonos en dólares se mantiene muy firme desde que el Gobierno ganó por amplio margen las elecciones legislativas y ayer se aceleró la tendencia alcista. Como resultado, el riesgo país volvió al piso que se registró en la gestión de Javier Milei de 560 puntos básicos. Ese valor se tocó los primeros días de enero, pero a partir de entonces se produjo un fuerte deterioro en los precios de los activos argentinos.

El inicio de la rueda muestra estabilidad en el dólar Banco Nación, que abre en $1.445, mientras el dólar mayorista sube a $1.420,50. El dólar libre avanza levemente a $1.430. El MEP cotiza en $1.456,17 y el contado con liquidación en $1.480,26, ambos con una baja marginal. El riesgo país retrocede y se ubica en 598 puntos, con el dólar tarjeta sin modificaciones en $1.878,50.

