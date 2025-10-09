Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

El Tesoro se queda sin dólares y no pudo evitar que las tasas en pesos tengan rendimientos de hasta 5% mensual Malas noticias para el Gobierno. Cuando el Tesoro ya no tenga poder de fuego para intervenir, deberá empezar a hacerlo el BCRA

El Tesoro utilizó USD 327 millones para sostener el dólar mayorista, pero sus reservas en divisas están casi agotadas (Reuters)

Los dólares del Tesoro se están agotando (hoy debería desembolsar USD 316 millones a organismos internacionales) y no podrá contener la suba del dólar mayorista. Es probable que hoy (mañana es feriado) sea su último día de intervención y que el Banco Central lo reemplace desde el martes, cuando la divisa toque más de $1.486,45, el nivel de ayer del techo de la banda cambiaria. Puede ser que cuando intervenga el Central deba hacerlo con un dólar cerca de $1.500 y utilice los dólares del FMI.