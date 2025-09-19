El ranking más esperado llegó con retraso: cuáles son los 10 autos más vendidos del mundo

Aunque demoró 8 meses, el ranking de los 1.000 modelos más vendidos del mundo se publicó a mediados de septiembre

Aunque parezca extraño, recién entre agosto y septiembre se terminó de elaborar el reporte mundial 2024 de Car Industry Analysis, uno de los rankings de ventas de autos más prestigiosos del mundo. La cantidad de marcas, modelos y mercados a los que llegan en la actualidad hace mucho más exhaustiva la búsqueda de fuentes fidedignas hasta poder confeccionar el “mapa” con los modelos más vendidos en los países más relevantes.

No sorprende que un modelo Toyota haya sido el que se quedó con el primer puesto absoluto, y tampoco es novedad que se trate de un SUV dada la tendencia mundial hacia este nuevo concepto de automóvil que combina el uso familiar y suburbano. De hecho, entre los diez autos más vendidos, los cuatro primeros son SUV, y entre los 50 primeros del ranking, 26 pertenecen a esta categoría.

Sin embargo, todavía queda lugar para los autos convencionales y las pick-up. Entre los diez modelos más vendidos, 4 son sedanes y 2 son camionetas, aunque llama la atención que entre los primeros no hay ningún hatchback ni tampoco ningún modelo de una marca china. Casualmente, el primer auto de esa procedencia está 11mo, y el primero de dos volúmenes en el 13ro lugar.

El auto más vendido del mundo en 2024 fue un SUV, el Toyota RAV4

1. Toyota RAV4: 1.187.000 unidades

Hace dos años que el SUV de Toyota superó en ventas al exitoso y eterno Corolla. En 2024 la tendencia se incrementó con un crecimiento del RAV4 del 11% respecto a 2023 y una caída del sedán. Pero el mérito mayor del Toyota RAV4 fue crecer, mientras que el modelo más vendido de 2023, el Tesla Model Y perdió respecto a su performance anterior.

Tesla Model Y, a pesar de perder un 3% en el último año, sigue siendo el auto eléctrico más vendido del mundo

2. Tesla Model Y: 1.185.000

La diferencia con el Toyota RAV4 es mínima, pero marca una tendencia que si se sostiene, podría generar una baja mayor durante este año. El Tesla sigue siendo el auto eléctrico más vendido del mundo, pero bajó su volumen de ventas un 3% en relación a 2023. Hay dos variables que considerar, el propio retroceso de la marca y el amesetamiento de la movilidad eléctrica.

El SUV Corolla Cross se posicionó como el segundo Toyota más vendido del mundo

3. Toyota Corolla Cross: 859.000

Esta es una verdadera sorpresa, porque a pesar de competir en la misma franja del RAV4, se trata también de un SUV de Toyota, y es el segundo modelo que superó las ventas del sedán Corolla. El Corolla Cross no está en todos los mercados y en muchos casos, como Argentina, es el SUV que reemplaza una presencia menor del RAV4. Entre ambos modelos se reparten el mundo casi sin pisarse. Las ventas del Corolla Cross subieron entre 2023 y 2024 un 18%.

Honda CR-V, el mejor modelo de Honda a nivel mundial

4. Honda CR-V: 854.000

Este sigue siendo el modelo que más clientes eligen de la otra gran marca japonesa que se extiende masivamente en todos los mercados. El Honda CR-V tiene muchos adeptos en Estados Unidos y Asia, aunque no parece haber incorporado nuevos usuarios ya que entre 2023 y 2024 sólo subió un 1% las ventas globales.

El "eterno" Toyota Corolla es el mejor sedán en ventas del mundo

5. Toyota Corolla: 704.000

Recién en el quinto lugar aparece el primer vehículo que no es un SUV. Se trata del “inoxidable” Toyota Corolla que aunque cayó un 12% sus ventas entre un año y otro, el fenómeno podría ser impulsado más por la retracción de los sedanes en general y el crecimiento de los SUV, que por una pérdida de mercado para el modelo en sí mismo.

Toyota mantuvo otro año a la Hilux como la camioneta más vendida del mundo

6. Toyota Hilux: 617.000

Aunque perdió un 15% en relación con las ventas de 2023, la pick-up más vendida del mundo volvió a ser la Toyota Hilux. La explicación está en el segmento al que pertenece, el de las camionetas medianas, mucho más popular en el mundo entero que el de las Full size, que se consume especialmente en Estados Unidos, uno de los mercados más grandes para la industria automotriz.

La Ford F-150 sigue siendo la pick-up Full size más vendida del mundo

7. Ford F-150: 595.000

Que este vehículo de gran porte se mantenga entre los 10 más vendidos del mundo sólo refleja la trascendencia de una historia como la de la Serie F y la magnitud del mercado norteamericano y su peso en el mundo, ya que es el único mercado con ventas masivas de pick-ups Full Size. Entre 2023 y 2024, la F-150 cayó el volumen de ventas un 2%.

El Totoya Camry mantiene un puesto entre los 10 autos más vendidos del mundo

8. Toyota Camry: 593.000

El sedán grande de Toyota sigue siendo uno de los autos más elegidos entre quienes todavía los prefieren sobre las SUV-D, como un vehículo de status alto y dimensiones mayores a lo común. Con una fuerte presencia en EE.UU., Canadá, Australia y Japón, el Camry está todavía en octavo lugar incluso a pesar de haber bajado sus ventas un 8% en el último año.

El Tesla Model 3 salvó el equilibrio de Tesla con una suba de ventas de 2023 a 2024

9. Tesla Model 3: 560.000

El sedán de Tesla es el segundo auto eléctrico más vendido del mundo con los cómputos finales de 2024. A diferencia del SUV Model Y, este modelo creció en ventas el último año hasta un 10%, superando a otros sedanes como el Honda Accord y el Nissan Sentra, y acercándose al volumen del Toyota Camry.

El Nissan Sentra fue el modelo que más creció entre los 10 autos más vendidos del mundo

10. Nissan Sentra: 544.000

Este es el último auto entre los 10 modelos más vendidos del mundo y muestra no sólo el peso del mercado norteamericano sino también del mexicano, donde es referente absoluto. El Sentra fue el auto que más creció de los más vendidos alcanzando un 94% de alza respecto a 2023.

El ranking de Car Industry Analysis muestra que entre el puesto 11 y el 20 entran los primeros autos chinos, copando BYD los primeros tres lugares con el sedán Qin y sus 502.000 unidades, el SUV Song Plus con 482.000, y el pequeño hatchback Seagull que alcanzó las 475.000 ventas globales. Detrás de estos tres modelos aparece el mejor SUV de Nissan, el X-Trail, con 460.000, la pick-up Chevrolet Silverado con 419.000, el Honda Civic con 411.000, el Hyundai Tucson con 408.000, la pick-up Ford Ranger y sus 387.000, y los sedanes Honda Accord y Hyundai Elantra con 384.000 y 636.000 respectivamente.