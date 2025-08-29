Economía

Dólar hoy: cómo operan todas las cotizaciones este viernes 29 de agosto

Las reservas del Banco Central muestran una baja cercana a los 300 millones de dólares, el tipo de cambio oficial inicia la rueda en 1.345 pesos y los principales activos argentinos reflejan movimientos relevantes en el comienzo de la jornada cambiaria

14:36 hsHoy

Dólar oficial recorta al inicio de la rueda

El inicio de la rueda cambiaria muestra un recorte en el precio deldólar oficial, utilizado como referencia para el público minorista en el Banco Nación, que desciende a$1.335para la venta. Eldólar tarjeta, que surge de este valor con el recargo impositivo del 30 por ciento, queda en$1.761. Mientras tanto, eldólar bluepermanece en$1.350, el dólar MEP retrocede hasta$1.332,82y el contado con liquidación marca$1.334,42. Los primeros movimientos del día muestran leves bajas en la mayoría de las cotizaciones respecto al cierre anterior.

14:11 hsHoy

Bonos bajo presión y riesgo país en alza: los inversores más optimistas se entusiasman con el “caso Ecuador”

La victoria de un candidato pro mercado en abril hizo volar los precios de los bonos en pesos y lo mismo sucedió en Bolivia hace dos semanas. Cuál es la suba potencial de los títulos públicos en un escenario positivo

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El Presidente de la Argentina,
El Presidente de la Argentina, Javier Milei, y su par de Ecuador, Daniel Noboa (Reuters)

La proximidad del proceso electoral y los audios que denuncian maniobras de corrupción en el Gobierno golpearon con fuerza a los activos argentinos. Sin embargo, muchos inversores se mantienen optimistas sobre lo que podría suceder luego de las elecciones, si es que el resultado es favorable para el oficialismo.

14:01 hsHoy

Así cerraron las cotizaciones del dólar ayer

Así cerraron las principales cotizaciones del dólar en la última jornada: el dólar oficial finalizó en $1.345, el dólar tarjeta alcanzó los $1.761, el dólar blue se ubicó en $1.350, el dólar MEP marcó $1.346,42y el contado con liquidación quedó en $1.347,90. Estos valores funcionan como referencia para la apertura del mercado en esta nueva rueda.

13:48 hsHoy

Dólar, deuda y encajes: cómo es el “mini plan” de dos meses del Gobierno para evitar problemas hasta las elecciones

Hasta fines de octubre habrá vencimientos de letras en pesos por casi 3% del PBI y el BCRA puede aumentar hasta 10 puntos más la norma de efectivo mínimo a los bancos para asegurarse la renovación. Acelera la operatoria oficial en el mercado de dólar futuro

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Bausili y Caputo, en una
Bausili y Caputo, en una de sus participaciones de los últimos jueves en el canal Carajo

Con menor o mayor sigilo, el Gobierno desplegó de manera paulatina una serie de medidas para cortar la fuerte volatilidad instalada en el mercado cambiario y de tasas de interés desde hace varias semanas, con un menú de herramientas que van desde la operatoria en contratos de dólar futuro hasta un fuerte apretón monetario para manejar la cantidad de pesos a través de encajes bancarios.

13:42 hsHoy

El dólar minorista quedó a $1.345 para la venta

La jornada cambiaria abre con movimientos marcados en las principales variables financieras.Las reservas del Banco Central retroceden casi 300 millones de dólares y se ubican en 40.961 millones. Al inicio de las operaciones,el dólar se vende a $1.345 pesos, situando la atención en la evolución de la divisa en el mercado local. Las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street exhiben subas de hasta 6,3 por ciento, mientras el riesgo país escala a 853 puntos básicos, un nivel que sostiene la tensión sobre los activos argentinos en el exterior.

