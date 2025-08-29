Dólar hoy: cómo operan todas las cotizaciones este viernes 29 de agosto

El inicio de la rueda cambiaria muestra un recorte en el precio deldólar oficial, utilizado como referencia para el público minorista en el Banco Nación, que desciende a$1.335para la venta. Eldólar tarjeta, que surge de este valor con el recargo impositivo del 30 por ciento, queda en$1.761. Mientras tanto, eldólar bluepermanece en$1.350, el dólar MEP retrocede hasta$1.332,82y el contado con liquidación marca$1.334,42. Los primeros movimientos del día muestran leves bajas en la mayoría de las cotizaciones respecto al cierre anterior.
La proximidad del proceso electoral y los audios que denuncian maniobras de corrupción en el Gobierno golpearon con fuerza a los activos argentinos. Sin embargo, muchos inversores se mantienen optimistas sobre lo que podría suceder luego de las elecciones, si es que el resultado es favorable para el oficialismo.
Así cerraron las principales cotizaciones del dólar en la última jornada: el dólar oficial finalizó en $1.345, el dólar tarjeta alcanzó los $1.761, el dólar blue se ubicó en $1.350, el dólar MEP marcó $1.346,42y el contado con liquidación quedó en $1.347,90. Estos valores funcionan como referencia para la apertura del mercado en esta nueva rueda.
Con menor o mayor sigilo, el Gobierno desplegó de manera paulatina una serie de medidas para cortar la fuerte volatilidad instalada en el mercado cambiario y de tasas de interés desde hace varias semanas, con un menú de herramientas que van desde la operatoria en contratos de dólar futuro hasta un fuerte apretón monetario para manejar la cantidad de pesos a través de encajes bancarios.
La jornada cambiaria abre con movimientos marcados en las principales variables financieras.Las reservas del Banco Central retroceden casi 300 millones de dólares y se ubican en 40.961 millones. Al inicio de las operaciones,el dólar se vende a $1.345 pesos, situando la atención en la evolución de la divisa en el mercado local. Las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street exhiben subas de hasta 6,3 por ciento, mientras el riesgo país escala a 853 puntos básicos, un nivel que sostiene la tensión sobre los activos argentinos en el exterior.