Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 11 de agosto

El precio del dólar minorista retrocedió el viernes por sexta rueda seguida, para ser operado a $1.335 en el Banco Nación, con un descenso en el día de cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público se negoció a $1.337,04 para la venta (baja de 2,58 pesos o 0,2%) y a $1.294,78 para la compra.
El Gobierno concretó el viernes pasado una operación de deuda interna entre el Ministerio de Economía y el Banco Central y así le dio utilización al segundo desembolso del FMI que llegaron a las arcas internacionales el lunes pasado. El equipo económico canceló una porción de Letras Intransferibles que estaban en manos de la autoridad monetaria con dólares del Tesoro y así, con ese pase de manos de divisas, el BCRA sumó reservas netas.
El dólar operó en baja a lo largo de la semana y completó una racha de seis caídas consecutivas en el primer tramo de julio. Esta renovada calma cambiara después de un julio febril tuvo costos aparejados, con tasas de interés otra vez en la zona del 40% anual, debido a la intensa absorción de liquidez ejecutada a través de las licitaciones del Tesoro y la reciente suba de encajes.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que volverá a permitir la apertura de cuentas corrientes en dólares, desde las cuales se podrán emitir cheques en esa moneda exclusivamente por medios electrónicos, a través del sistema conocido como Echeq. La medida se inscribe en la política del Gobierno nacional de “impulsar la competencia de monedas y en las iniciativas del propio BCRA orientadas a ampliar la oferta de servicios y productos financieros” por parte de las entidades bancarias.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 373 millones o 0,9%, a USD 42.114 millones. Fuentes del Banco Central indicaron que en la fecha ingresó un crédito del Banco Mundial por 40 millones de dólares.