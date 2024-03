Mercados: caen las acciones y los bonos operan estables en medio de la incertidumbre política

Las acciones y los bonos de Argentina quedan sujetos a las definiciones políticas.

El rechazo legislativo al mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del presidente Javier Milei para agilizar sus iniciativas para reformar el Estado tiene este viernes en violo a los agentes bursátiles, ante la previsible repercusión que esta nueva incertidumbre política acarrea para las cotizaciones de los activos en cartera.

El Senado rechazó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, en medio de tironeos internos entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Luego de semejante recés en el Senado, el presidente Milei cuestionó la decisión de los legisladores y apuntó que se trata de “un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos” y advirtió sobre una posible “confrontación”.

En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, remarcaron que “en su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”.

Con ese panorama de incertidumbre, esta mañana las acciones argentinas que son negociadas en Wall Street reflejaban un comportamiento mixto y expectante. YPF bajaba un 0,5% (a USD 17,92), Edenor restaba 2,6% y Grupo Galicia resignaba un 1,9% a las 11:15 horas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un ligero 0,1%, a 1.038.000 puntos.

Los bonos soberanos de la Argentina eran negociados con marginal ganancia de 0,2% en el promedio de los Globales del canje -en dólares con ley extranjera- en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que subía 11 enteros, a 1.632 puntos básicos a las 10:30 horas.

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel publicó un video en sus redes sociales en el cual ratificó su compromiso con el Presidente de la Nación. ‘’Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos’', sentenció.

“Para Milei el ejercicio del consenso es como sinónimo de debilidad, de identificarse con el pasado. Para mi esto no es una estrategia, estoy convencido que es su forma de ver las cosas y no va a cambiar. La realidad no lo va a llevar a ser más dialoguista. No ve a la negociación como algo viable para su modelo”, afirmó Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

Afectaban también al desempeño de las plazas bursátiles los datos de la economía estadounidense que volvieron a ensombrecer las expectativas de un pronto inicio de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed).

En Estados Unidos se informó que las ventas minoristas del país repuntaron en febrero, en tanto que un reporte sobre precios al productor para demanda final -una métrica importante de la inflación mayorista- subieron un 0,6% el mes pasado, más de lo que esperaba el mercado.

Los datos impulsaban a la divisa estadounidense en los mercados internacionales y cotizaba con un alza de alrededor de un 0,6% frente a una canasta seis monedas principales que integran el índice dólar.

Sin embargo, un informe basado en los precios de los contratos de futuros que se liquidan a la tasa oficial del banco central estadounidense mostró que los mercados financieros siguen apostando a junio como el inicio de los recortes de tasas de interés por parte de la Fed.

El Banco Central argentino dispuso el lunes por la noche retrotraer su tasa de referencia al 80%, desde un 100% anterior, y liberó el piso para las tasas de depósitos a plazo fijo en las entidades financieras.