Santiago Farinati, CEO del grupo que controla Starbucks y Burger King: “Hay un boom de consumo vinculado a la pérdida de valor del dinero”

Santiago Farinati, director General de Alsea Cono Sur

La compañía mexicana Alsea, que opera las franquicias de Starbucks y Burger King en el Cono Sur, entre otras cadenas gastronómicas, este mes cumplió dos hitos: la apertura de un nuevo mercado, con la llegada a Paraguay; y la apertura del local número 500 de la cadena de cafeterías en la región. A pesar de la compleja situación económica de la Argentina, aseguran que se mantienen los niveles de consumo, como consecuencia de un boom pospandemia que aún persiste.

“Hoy estamos haciendo más transacciones promedio por día por tiendas en la Argentina que en Chile y eso tiene que ver con un boom del consumo que seguramente esté relacionado con la inflación, la pérdida de valor del dinero, y la poca capacidad de ahorro o de acceso al crédito”, señaló Santiago Farinati, director General de Alsea Cono Sur, que es argentino pero lleva más de 10 años viviendo en Chile.

— ¿Cómo explica a los directivos de la compañía que se sostiene el consumo con una inflación por encima del 100%?

— La mejor manera de explicarlo es hacerlos venir de Estados Unidos y México y recorrer los centros comerciales, la avenida Santa Fe, Corrientes, Cabildo, las ciudad de Córdoba o Rosario. Ver a la gente en los centros comerciales y entrando a los locales enamora a cualquier dueño de una marca. Después hay que hacer que el enamoramiento sea rentable. Las compañías privadas buscan retorno a sus inversiones. Buscamos llegar al consumidor con una propuestas agradable, pero también tiene que ser rentable.

— ¿Y qué impresión se llevan?

— Se enamoran. No pueden creer el volumen de gente y el movimiento que hay en el Alto Palermo, Unicenter o el DOT un lunes a las 11 de la mañana. Después de eso hay que tratar de tener una ecuación que sea rentable. Hoy hemos recuperado un cierto nivel de margen que hace que el negocio sea sostenible. Obviamente que la presión impositiva que hay en la Argentina hace que la rentabilidad sea menor que en Uruguay, Chile o incluso México. Por eso nos preocupamos mucho en lo que podemos hacer para mejorar nuestro negocio. Dudo que el tema impositivo cambie en el corto plazo; con el nivel de déficit fiscal es difícil pensar que el Estado se va a financiar con menos impuestos.

La marca Starbucks cuenta con cada vez más proveedores locales en la Argentina

— ¿Cómo están manejando el tema de las importaciones?

— El precio internacional del café se duplicó en el último año. Desde 2011 venimos trabajando en un plan de desarrollo de proveedores locales y hoy el 95% de nuestros insumos son nacionales. Pero el principal insumo que importamos es el café: todo nuestro café viene de Colombia o de los Estados Unidos. Es un café que está cultivado, cosechado y tostado por Starbucks en sus plantas. Tenemos cientos de proveedores locales, desde uniformes, manteles, papelería. También los insumos en Burger King como papa, carne o pan. Los dos grupos más importantes son el café y los equipos productivos que vienen de afuera y estamos en el proceso de las SIRA y de las aprobaciones en 180 días. Trabajamos de cerca con el Gobierno tratando de apoyar la situación que vive el país pero con la urgencia de que al mismo tiempo sin café no funcionamos. No hemos tenido problemas pero hemos tenido urgencias. Si no entra un contenedor tenemos riesgos, con esa energía adicional que estas cosas requieren en la Argentina.

“Sabemos que se va a venir un segundo semestre desafiante”

— ¿Cómo fue la recuperación del negocio pospandemia?

— La pandemia fue brutal. Nunca vimos una situación tan crítica de no poder operar con una fuerza laboral tan grande junto con la incertidumbre por una enfermedad que ponía en jaque el negocio. Hoy estamos en franca recuperación al 90% o 95% del volumen de la prepandemia tanto en Starbucks como en Burger King, las dos unidades de negocio más importantes en el Cono Sur. En el microcentro de Buenos Aires y Santiago estamos alcanzando volúmenes de 90 por ciento. En esos casos, se juntan dos cosas: la circulación se recuperó muchísimo y también hay muchas empresas, cafeterías y restaurantes, que lamentablemente no superaron la crisis y tuvieron que cerrar.

El directivo argentino está a cargo de la operación en el Cono sur y reside en Chile

— ¿Están poniendo más foco en la región?

— Cada mercado tiene sus particularidades pero son muy atractivos. Chile, Argentina y también Uruguay, que es más acotado en volumen pero muy atractivo en términos de rentabilidades y con un consumidor ávido de marcas internacionales. En Paraguay todo el tiempo hay marcas que llegan a hacer negocios. Es la economía que más creció en la región en los últimos 10 años; una economía abierta, estable, un sistema impositivo transparente y claro: 10% de Impuesto a las Ganancias y 10% de IVA, y estímulo a las inversiones. Cono Sur recobró relevancia por la situación que se vive en Europa a partir de los conflictos por la invasión de Rusia a Ucrania y el costo de la energía que ha crecido muchísimo e incide mucho en este negocio. En un año pasás de ser el alumno de la última fila al alumno del medio. La estrategia es diversificar en regiones; cuando una la tiene más complicada la otra colabora y apoya. Alsea cerró un muy buen trimestre a nivel consolidado. Una de las buenas noticias en el informe del primer trimestre tiene que ver con la unificación del Cono Sur. Hasta 2020 veíamos los países de manera independiente con su estructura grande. En un escenario convulsionado, unificamos la región y se lograron eficiencias y sinergias. Nos hace más potentes y más fuertes, con proveedores que nos acompañan en los cuatro países.

— ¿Qué particularidades tiene cada mercado?

— El modelo operativo se repite y el centro siempre es dar una buena experiencia. En Paraguay nos enfocamos en desarrollar productos locales, como el mbayú. En Chile, donde vivo hace mucho, la situación política, económica y social no se vió nunca. Un Gobierno de centroizquierda que está intentando hacer muchas reformas y no le son sencillas de lograr. Eso impacta en el humor social. Con una inflación del 13% el consumidor chileno enseguida se retrae y observa, a diferencia de la Argentina donde hay un boom de consumo.

— ¿Y cómo ven hoy al mercado argentino?

— Es un mercado súper competitivo en las dos unidades de negocios que tenemos. Hay marcas internacionales y nacionales muy potentes y en cafetería tenés jugadores que tienen una capilaridad muy grande y también muchas cafeterías chicas, de autor, que han crecido mucho. Estamos siempre mirando y muy respetuosos de la competencia, no subestimamos a nadie jamás.

La compañía planea invertir USD 45 millones en la región

— ¿Cómo evolucionó el consumo en lo que va del año?

— El primer trimestre –enero, febrero y marzo– y hasta abril fue bien positivo contra el año pasado, entre un 5% y 7% arriba en volumen con respecto al año pasado, que estuvo un poco afectado por el Covid y la variante de Omicron. En mayo ya empezamos a comparar peras con peras y estamos en los volúmenes del año pasado y, en un escenario tan incierto y convulsionado, es bueno. A la Argentina no se le puede sacar el ojo nunca; hay que estar muy encima, muy atentos a mantener ese nivel de experiencia; trabajar muy de cerca con proveedores que nos apoyan mucho y me saco el sombrero. Sabemos que se va a venir un segundo semestre desafiante.

— ¿Qué proyectos y perspectivas tienen para la región y para la Argentina?

— Vemos a la región como un todo. En el corto plazo, la Argentina representa un desafío importante; hay temas políticos sin resolverse todavía y la economía depende de lo político; mientras no se resuelva es difícil tener un panorama económico que te de visibilidad, claridad. Vamos a invertir más de USD 45 millones en el Cono Sur en remodelaciones, aperturas y tecnología en todos los países. La apuesta de Alsea a la región la vemos como algo interesante en términos de futuro, de inversión con alto grado de tecnología atrás. Vamos a abrir más de 40 tiendas en la región, es casi el 10% de la base orgánica, al mismo tiempo que seguimos operando las 500 tiendas que tenemos.

Números positivos y desembarco en Paraguay

La compañía Alsea nació hace tres décadas en México como operadora de marcas gastronómicas. El primer país al que se expandió fuera de esas fronteras fue la Argentina, en 2006. Actualmente está presente en 12 países. Con locales en México, Europa (España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) y el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) donde opera de manera directa.

La empresa acaba de desembarcar en Paraguay con la cadena de cafeterías Starbucks y tienen un plan de abrir 15 locales en ese país en los próximos cuatro años. “Desde que abrimos en Paraguay, las primeras dos semanas tuvimos filas todo el tiempo, con 15 o 20 personas y tuvimos que reforzar el equipo. Sumamos equipo de refuerzo experimentado”, señaló Farinati. Alsea es uno de los principales operadores de Starbucks en el mundo, a través del sistema de masterfranquicias, opera 1.700 locales de la marca.

Seguir leyendo: